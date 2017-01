प्रधान और राशन डीलर खोजेंगे टीबी के मरीज

रामपुर। हिन्दुस्तान संवाद

नए साल में टीबी के मरीजों को गांवों में चिह्नित कराने के लिए ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को स्वास्थ्य विभाग टीबी एक्सपर्ट बनाएगा। जिलेभर में फिलहाल, 3899 टीबी के मरीज हैं। इन दिनों 13 डॉट सेंटर द्वारा टीबी के मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। दो हफ्ते या अधिक समय से खांसी बुखार, सीने में दर्द, बलगम में खून आना, कमजोरी, भूख का नहीं लगना या वजन कम होना टीबी के लक्षण हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग जिले में टीबी मरीजों को चिह्नित करने के लिए ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को प्रशिक्षित करेगा। प्रधान और राशन डीलर गांव के किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण की पहचान कर डॉट सेंटर अथवा जिला क्षय रोग अधिकारी को सूचित करेंगे। इसके पश्चात सम्बंधित रोगी का इलाज कराया जाएगा। जिले में कहां कितने टीबी के मरीज स्थान वर्ष 2016 वर्ष 2015 शहर 399 422 चमरौआ 341 347 बिलासपुर 362 346 मिलक 322 404 पटवाई 282 270 दोमहला 308 354 सैदनगर 353 376 शाहबाद 335 428 स्वार 323 402 टांडा 271 318 नए साल में जिलेभर में छिपे टीबी के मरीजों को चिह्नित करने के लिए ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को टीबी के पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उनके द्वारा चिंहित किए गए टीबी की मरीजों की जांचें कराकर इलाज कराया जाएगा। डा. प्रदीप वाष्र्णेय, जिला क्षय रोग अधिकारी

