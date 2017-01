मुरादाबाद देहात से हाजी इकराम को टिकट, शमीमउल हक की बगावत

मुरादाबाद। मुख्य संवाददाता

First Published:20-01-2017 08:23:56 PM Last Updated:20-01-2017 08:30:23 PM

करीब 25 दिन के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सपा ने आखिरकार प्रत्याशियों की सूची नए सिरे से जारी कर दी। मुरादाबाद देहात सीट से विधायक शमीमउल हक का पत्ता काटकर सपा जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है जबकि बाकी सभी सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही मौका दिया गया है। हालांकि, शमीमउल हक लखनऊ में दोपहर तक अपना टिकट बचाने की जद्दोजहद करते रहे पर, ऐन मौके पर बाजी हाजी इकराम कुरैशी के हाथ लगी। उसके बाद शमीमउल हक ने बागी तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मुलायम और अखिलेश गुट के बीच टिकटों को लेकर उस समय रार शुरू हुई थी जब मुलायम सिंह यादव ने मौजूदा तमाम विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। इसके चलते मुरादाबाद शहर से विधायक यूसुफ अंसारी की जगह पूर्व मेयर हुमायूं कदीर, देहात से विधायक शमीमउल हक की जगह पूर्व विधायक सौलत अली, ठाकुरद्वारा से विधायक नवाब जान की जगह महमूद हसन और बिलारी विधायक फहीम की जगह पूर्व सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क के पोते जियाउर्रहमान बर्क को प्रत्याशी घोषित किया था। बाद में अखिलेश ने अपनी सूची में जनपद के सभी मौजूदा विधायकों को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव की ताजपोशी और चुनाव चिह्न साइकिल को लेकर चली लंबी उठापटक के चलते दोनों गुटों के प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई थी। अब चुनाव आयोग का फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में आना और मुलायम का आशीर्वाद मिलने के बाद नए सिरे से सूची जारी होने पर सभी की निगाहें नई सूची पर टिकी हुई थीं। इस बीच कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत के बीच कई विधायकों को अपनी सीट में खतरे में दिखाई दे रही थी पर, शुक्रवार को गठबंधन का मामला फंसने और फिर सपा की सूची जारी होने से विधायकों की सांस में सांस लौटी। टिकट के लिए सभी विधायक और दावेदार लखनऊ में ही डेरा डाले हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की ओर से शुक्रवार को जारी सूची में मुरादाबाद जनपद के छह विधायकों में से पांच को दोबारा टिकट दिया गया है। मुरादाबाद देहात विधायक शमीमउल हक का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बाकी सभी विधायकों को उनकी मौजूदा सीट से ही प्रत्याशी घोषित किया गया है। शमीमउल हक समर्थकों में गुस्सा फोटो मुरादाबाद देहात से विधायक शमीमउल हक का टिकट कटवाने के लिए तमाम सपाई लखनऊ में ही डेरा डाले हुए थे। इसकी भनक लगते ही शमीमउल हक भी लखनऊ में पहुंच गए। उन्होंने अपना टिकट बचाने के लिए सभी नेताओं से संपर्क साधा पर, आखिर में हाजी इकराम कुरैशी उन पर भारी पड़े। हाईकमान ने हाजी इकराम को प्रत्याशी बना दिया। सपाई खेमे में चर्चा है कि मुरादाबाद में सबसे पहले शिवपाल यादव की मुखालफत करने का उन्हें टिकट के रूप में इनाम दिया गया है। टिकट कटने के बाद शमीमउल हक ने बागी तेवर दिखा दिए। उनके समर्थकों को भी इससे बहुत झटका लगा। जैसे ही शमीमउल हक का टिकट कटने की खबर फैली वैसे ही पीपलसाना में उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। हालांकि, विधायक लखनऊ में थे पर, यहां उनके बेटे ने समर्थकों से बातचीत की। समर्थकों ने साफ तौर पर सपा हाईकमान के फैसले का विरोध करते हुए शमीमउल हक का साथ देने का वादा किया। इसके बाद शमीमउल हक ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वह किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे इसका फैसला भी जल्द करेंगे। -- घर के मनमुटाव भी खत्म करने में जुटे लोग शमीमउल हक परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। चर्चा है कि उनके भतीजे और पूर्व विधायक उस्मानउल हक और विधायक के बीच लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर मनमुटाव चल रहा है। यही वजह है कि उस्मानउल हक इस बार चाचा शमीमउल हक की जगह अपनी मां या फिर पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। इसके लिए करीब पंद्रह दिन पहले पीपलसाना में एक पंचायत भी हुई थी। शुक्रवार को उस्मानउल हक के समर्थक लखनऊ में ही थे। उन्होंने सपा हाईकमान के सामने उस्मान उल हक की तरफ से उनकी मां और पत्नी के लिए टिकट की पैरवी भी की। उधर, शमीमउल हक भी टिकट के लिए लखनऊ में ही डटे हुए थे। हाईकमान ने दोनों का ही दावा खारिज कर दिया। बदली परिस्थितियों के चलते अब दोनों के नजदीकी लोग इस मनमुटाव को खत्म कराने में जुट गए हैं। बताया जाता है कि आजकल में ही दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर समझौता कराया जाएगा और फिर शमीमउल हक को मिलकर चुनाव लड़ाया जाएगा। -- ---फोटो--विधायक-- सपा हाईकमान ने मेरे साथ अन्याय किया है। जनपद में मुझे छोड़कर सभी विधायकों को टिकट दिया है। सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे समर्थकों ने मुझे चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। मैं अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं चुनाव जरूर लडूंगा। पार्टी कौन सी होगी या फिर निर्दलीय लडूंगा यह भी जल्द साफ हो जाएगा। शमीमउल हक, विधायक, मुरादाबाद देहात ---- सपा हाईकमान ने मुझे वफादारी का इनाम दिया है। मैंने पूरी ईमानदारी से पार्टी की सेवा है। सपा हाईकमान ने टिकट वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती है। मुझे सपा कार्यकर्ता और संगठन से पूरा सहयोग मिलेगा। मुरादाबाद देहात सीट पर मुझे भारी मतों से जीत मिलेगी। इसके अलावा जनपद की सभी सीटों पर सपा का परचम लहराएगा। हाजी इकराम कुरैशी, जिला अध्यक्ष सपा एवं प्रत्याशी मुरादाबाद देहात

