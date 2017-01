भाजपा में विरोध जारी और सपा में विवाद तेज

अमरोहा। प्रमुख संवाददाता

First Published:21-01-2017 12:39:43 AM Last Updated:21-01-2017 12:50:36 AM

दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुक्रवार से जहां शुरुआत हुई, वहीं भाजपा ने टिकट वितरण को लेकर उपजा असंतोष आज भी नहीं थमा। वहीं वर्तमान विधायक अशफाक का टिकट काटकर मौलाना जावेद को मिलने से यहां सियासी तलवार खिंच गई हैं। सपा ने अशफाक के साथ रालोद में जाने वाले नेताओं की सदस्यता समाप्त कर उन्हें छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच जुवानी जंग तेज है। सपा की ओर से मुलायम सिंह की सूची में इस सीट से घोषित किए गए प्रत्याशी हाजी इकरार अंसारी को झटका लगा। सपा में पारिवारिक विवाद के दौरान प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद इकरार ने क्षेत्र में लोगों के बीच जनसंपर्क भी करना शुरू कर दिया था। फिहलाल उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इस सबके बीच इस सीट पर मचे सियासी धमासान पर बसपा नेता नजरें जमाए हुए हैं। महेंद्र समर्थकों ने फूंका भाजपा प्रत्याशी का पुतला हसनपुर। हिन्दुस्तान संवादविधानसभा क्षेत्र से चंद्रपाल खड़गवंशी को भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर भड़के महेंद्र खड़गवंशी के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को समर्थकों ने चंद्रपाल खड़वंशी का पुतला फूंका। महेंद्र खड़गवंशी के मोहल्ला वाल्मीकी बस्ती स्थित आवास के बाहर दोपहर के वक्त समर्थक एकत्र हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में श्रीमति सुखदेवी इंटर कालेज के सामने पहुंचे। कुछ युवक भाजपा प्रत्याशी चंद्रपाल के पुतले को आग के हवाले कर दिया। मांग करते हुए कहा कि हाईकमान टिकट वितरण पर पुनर्विचार करें। इस मौके पर राजीव, अमित कुमार, राजपाल भड़ाना, पवन, विजय, नरेश कुमार, ज्ञानी सिंह, कुलदीप रावत, छुट्टन, मंगला, जयचंद, संतोष आदि थे। चेतन चौहान को टिकट देने पर चौथे दिन भी हुआ विरोधअमरोहा। नौगावां क्षेत्र में जहां चेतन चौहान के प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध का सिलसिला चौथे दिन भी नहीं थमा। हालाकि शुक्रवार को चेतन चौहान क्षेत्र में मौजूद नहीं रहे। वे दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात को गुरुवार देर रात रवाना हो गए थे। माना जा रहा है कि चेतन चौहान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से क्षेत्र के स्थानीय नेताओं की शिकायत लेकर गए हैं। श्री चौहान का मानना है कि स्थानीय नेता क्षेत्र के लोगों को आगे करके विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। इधर पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। श्री नागपाल ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से चेतन चौहान को टिकट दिए जाने का विरोध किया। विरोध की इसी कड़ी में शुक्रवार को भवालपुर में बस अड्डे पर लोगों आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताते हुए स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग की। इस मौके पर राजवीर सिंह, महेंद्र सिंह, होराम सिंह, तेजपाल र्संह, राहुल, गजेंद्र सिंह, रामपाल, समरपाल, हुकुम सिंह, सुरेश सिंह, विजय पाल सिंह, होरीलाल आदि मौजूद थे। अशफाक व आब्दी के बीच वाकयुद्ध जारी अमरोहा। नौगावां सदात के विधायक अशफाक अली खां व दर्जा मंत्री मौलाना जावेद आब्दी के बीच वाकयुद्ध अब तेज हो गया है। नौगावा सादात विस सीट से सपा का टिकट काटकर मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले जावेद आब्दी को मिलने से इस सीट पर चुनाव रोचक हो उठा है। विधायक ने अपना टिकट काटे जाने का पता चलते ही गुरुवार को रालोद की सदस्यता ग्राहण की और यहां से रालोद का टिकट प्राप्त किया। टिकट मिलने के बाद उन्होंने मौलाना जावेद को सीधे सीधे जिम्मेदार माना और सार्वजनिक मोर्चा खोल दिया। कहा, मौलाना नगर पंचायत चुनाव याद कर लें जहां मुंह की खानी पड़ी। अब मैदान में उतरें हैं पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। इधर शुक्रवार सपा द्वारा जारी सूची में मौलना जावेद आब्दी को सपा प्रत्याशी घोषित किया। मौलाना जावेद का कहना है कि पांच साल में क्षेत्र को किसने लूटा यह सभी को पता है। अब चुनाव में पता चलेगा कि जनता किसके साथ है। हाजी इकरार को लगा झटकाअमरोहा। पार्टी की ओर से नौगावां सादात से टिकट मौलाना जावेद को दिए जाने के बाद हाजी इकरार अंसारी को झटका लगा है। नौगावां सादात से मुलायम सिंह की सूची में से अमरोहा के पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे हाजी इकरार अंसारी को टिकट दिया था। अखिलेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सपा का सिंबल मिलने के बाद इकरार अंसारी असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं।

