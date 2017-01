वोट की चोट से दूर करेंगे विकास की बाधाऐं

First Published:12-01-2017 08:31:36 PM Last Updated:12-01-2017 08:40:24 PM

.आओ राजनीति करें अभियान के तहत हिन्दुस्तान ने आयोजित की चाय चौपाल में बोले लोग.कहा इस बार मतदाता संभल की तरक्की के लिए करें वोट की चोट.जाति धर्म के नाम पर बहकाने वालों से रहें सावधानसंभल। हिन्दुस्तान संवादअपने इलाके से लेकर प्रदेश व देश की तस्वीर और किस्मत बदलने की ताकत मतदाता के पास है। मतदाता जाति धर्म के चक्कर में पड़ने के बजाये सोच समझकर चोट की चोट करें तो हालात बदल सकते हैं। संभल की तरक्की के लिए विकास की बाधाओं को दूर करना जरूरी है। यह बाधाऐं वोट की चोट से ही दूर होंगी। यह बात समाज के जागरुक लोगों ने हिन्दुस्तान के चाय चौपाल कार्यक्रम के दौरान कही। गुरुवार को संभल के प्रेम शंकर वाटिका में हिन्दुस्तान की चाय पर चर्चा के दौरान लोगों ने संभल की बदहाली का जिक्र करते हुए हालात बदलने के लिए समझदारी से मतदान करने की बात कही। गर्म चाय की चुस्कियों के बीच ही संभल जनपद के बाईपास,जिला मुख्यालय निर्माण और शिक्षा के पिछड़पेन पर गर्मागरम बहस हुई। छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए बालिका महाविद्यालय को बेहद जरूरी बताते हुए कहा गया कि चार लाख की आबादी वाले संभल में लड़कियों के पढ़ाने लायक कोई महाविद्यालय नहीं है इसीलिए इंटरमीडिएट के बाद लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना संभल वालों की मजबूरी है। जिला मुख्यालय न होने की वजह से होने वाली दिक्क्तों पर चर्चा करते हुए कहा गया कि किसी एक काम के लिए आदमी को पूरे जनपद की परिक्रमा करनी पड़ती है। कुछ अफसर संभल में बैठते हैं तो कुछ बहजोई में जबकि कुछ चंदौसी में रहकर अपना काम करते हैं। इस बात पर सभी एकमत हुए कि जनपद की तरक्की के लिए जिला मुख्यालय का जल्द बनना भी बेहद जरूरी है। शहर के अतिक्रमण और जाम के झाम पर भी लंबी चर्चा हुई। इस बात पर सभी एकराय हुए कि शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। अब तक बाईपास निर्माण न होने का ठीकरा जनप्रतिनिधियों के सर पर फोड़ा गया। संभल को एशिया में पहचान दिलाने वाले मैंथा उद्योग की बदहाली को लेकर नेताओं के आंख मूद लेने पर अफसोस जाहिर किया गया। शहर के पिछड़ेपन पर सभी ने चिंता जताई मगर इस बात को लेकर आपस में उलझने भी लगे कि यह भी सोचना होगा कि इस हालात के लिए केवल नेता ही जिम्मेदार हैं या चुनाव के समय मुद्दों को छोड़कर जाति धर्म के नाम पर वोट करने वाले हम आप जैसे मतदाता। चाय के आखिरी घूंट के साथ संभल की तरक्की के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर चोट की चोट करने की बात पर सभी सहमत हुए। इस संकल्प के साथ चर्चा खत्म हुई कि मतदान के लिए लोगों को जगाया जायेगा और जाति धर्म के नाम पर नहीं बल्कि संभल की तरक्की के लिए मतदान किया जायेगा।

