कमाई के चक्कर में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़

मिर्जापुर।

First Published:20-01-2017 12:23:53 AM Last Updated:20-01-2017 12:31:22 AM

शिक्षा के बाजारीकरण का खामियाजा बच्चों को अपनी जिंदगी गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। धन कमाने के चक्कर में जिले के अधिकतर स्कूलों को उनके जीवन से कोई सरोकार नहीं है। ये शिक्षण संस्थान अभिभावकों से लंबी-चौड़ी फीस तो ऐंठते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं देते हैं। इन स्कूलों के 80 फीसदी वाहन खटारा हो चुके हैं। मानक के विपरीत इनकी बसों, मैजिक वाहनों और टेम्पो में बच्चों को भूंसे की तरह ठूंसकर लाया जाता है। बावजूद इसके परिवहन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते हैं। उन्हें बच्चों की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं रहती है। हां, कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उनकी तंद्रा भंग होती है। कोरम पूरा करके वे फिर आंखें बंद कर लेते हैं। अफसरों की उदासीनता के पीछे तरह-तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। जिले में शहर व ग्रामीण इलाकों में सीबीएसई, आईसीएसई और बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित होने वाले विद्यालयों की संख्या लगभग 400 है। इसमें 200 से अधिक विद्यालयों में बच्चों को लाने-ले जाने के लिए लगे 80 फीसदी वाहन मानक के अनुरूप नहीं हैं। बच्चों को खटारा टेम्पो, मैजिक, कार, मिनी बस व बस में भूंसे की तरह ढोया जाता है। टेम्पो संचालक अधिक कमाने के चक्कर में क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंसते हैं। दो से तीन चक्कर लगाने की होड़ में अकसर हादसे होते हैं। बावजूद इन संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। बड़ी घटनाएं होने पर दो-चार दिन अभियान चलाकर अफसर फिर शांत हो जाते हैं। इससे बच्चों की जिंदगी हर दिन खतरे में रहती है। अभिभावक कलेजा बड़ा मजबूत करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अच्छे स्कूल भी नहीं पूरा कर रहे मानकमिर्जापुर। जिले के नामी-गिरामी स्कूल भी वाहनों के मामले में मानक पूरा नहीं करते हैं। परिवहन विभाग के निर्धारित मानक को पूरा किए बिना हर छह महीने पर वाहन शुल्क बढ़ाने की कवायद शुरू हो जाती है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अभिभावक शिक्षण संस्थानों की मनमानी का विरोध भी नहीं कर पाते हैं। अप्रशिक्षित चालकों से भी खतरा बढ़ा मिर्जापुर। विद्यालयों में लगे वाहनों के अधिकतर चालक अप्रशिक्षित हैं। उनके यात्री वाहन चलाने का हैवी व कामर्शियल लाइसेंस नहीं होता है। विद्यालय अभिभावकों से वाहन शुल्क के नाम पर भारी-भरकम धन वसूलते हैं। इसके बाद भी वे कम पैसे में स्कूल वाहन चालक रखते हैं। कम पैसे वाले चालक आमूमन अप्रशिक्षित होते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं। हादसे होने के बाद विद्यालय प्रबंधन हाथ खड़े कर देते हैं। प्रशासन और परिवहन विभाग भी कुछ दिन कार्रवाई करके खानापूर्ति कर लेता है। विद्यालयों से अनुबंध बिना ढोए जा रहे बच्चे मिर्जापुर। विद्यालयों में बच्चों को ढोने वाले अधिकतर वाहनों का प्रबंधन से कोई अनुबंध नहीं होता है। हादसे के बाद विद्यालय प्रबंधन खुद को पूरे मामले से अलग कर लेते हैं। वह वाहन को अपना न कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आरोप लगाते हैं कि अभिभावक अपने स्तर से वाहन तय करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं जबकि सच्चाई इससे परे होती है। भदोही हादसे के बाद सख्त हुआ था विभागमाधोसिंह स्टेशन के पास क्रासिंग पर 25 जुलाई को ट्रेन से टकराई थी स्कूल वैन आठ बच्चों की मौत के बाद 36 स्कूल वाहनों को सीज किया गया था सभी विद्यालयों को नोटिस भेजी गई थी, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ मिर्जापुर। वसं भदोही के माधोसिंह रेलवे स्टेशन के पास 25 जुलाई को मानवरहित क्रॉसिंग पर ट्रेन से स्कूली वैन के टकराने से आठ बच्चों की मौत हो गयी थी। घटना के बाद प्रशासन और परिवहन विभाग के अफसर हरकत में आये थे। एक महीने तक चले अभियान में 36 वाहन सीज किये गये थे। लगभग दो सौ वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। वाहनों से बच्चों को लाने- ले जाने वाले दो सौ से अधिक विद्यालय संचालकों को नोटिस जारी की गई थी। वाहनों को विभागीय मानक के अनुरूप संचालन करने की हिदायत दी गई थी। महीनेभर बाद ही अफसर शिथिल पड़ गये और अभियान की ऐसी की तैसी हो गयी। नतीजा यह हुआ कि इतने बड़े हादसे के बाद भी विद्यालय संचालक नहीं चेते। अब उनकी बेपरवाही जग जाहिर है। संभागीय परिहवन अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि चूक हो जा रही है। आश्वस्त किया कि लगातार अभियान चलाकर स्कूल वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल वाहनों के खिलाफ आज से शुरू होगा अभियानसभी एआरटीओ को जारी कर दिया गया है निर्देश मिर्जापुर। वसं एटा हादसे से सबक लेकर परिवहन विभाग ने सचेत होने का फैसला किया है। आरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विंध्याचल मंडल के मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में 20 जनवरी से सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया जायेगा। सभी एआरटीओ प्रवर्तन,प्रशसन को इस बावत पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वैध कागजात और मानक पूरा करने वाले स्कूल वाहन ही सड़क पर चल पायेंगे। वाहनों की जांच के लिए सभी एआरटीओ सुबह आठ बजे से अभियान पर लग जायेंगे। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीमों स्कूल वाहनों की जांच करेगी। स्कूल वाहनों के संचालन के मानक:वाहन में खिड़की के बाहर ग्रिल व जाली लगी होनी चाहिए वाहन का पायदान अन्य वाहनों की तुलना में नीचे होना चाहिए।स्कूल का वैन पीले रंग में रंगा होना चाहिए, स्कूल का पूरा नाम लिखा होना चाहिएआपातकाल में संपर्क करने के लिए फोन नंबर लिखा होना चाहिएवैन में मेनगेट और आपातकालीन गेट का होना आवश्यक है वाहन के अंदर बच्चों का बैग रखने के लिए कैरियर होना चाहिए। चालक का खाकी वर्दी में होना अनिवार्य है पांच साल पुराना व्यावसायिक लाइसेंसधारी ही स्कूल वाहन चलाने के लिए अधिकृत है वाहन में फर्स्ट ऐड बाक्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए एक या दो को छोड़कर कोई मानक पूरा नहीं कर रहे वाहनमिर्जापुर। स्कूल वाहनों के संचालक एक या दो बिंदू को छोड़कर कोई भी मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। गिने चुने स्कूली बसों, मिनी बसों में ग्रील और बाहर से चौतरफा जाली लगी है। पायदान भी नीचे बनवाया गया है। अंदर बैग रखने के लिए कैरियर बना है। बाकी कोई भी मानक पूरा नहीं हुआ है। आरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने भी इसे स्वीकार किया। तीन महीने में तीन दुर्घटनाएं हुईं, कोई हताहत नहींमिर्जापुर। जिले में तीन महीने में तीन स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। बच्चे चोटिल जरूरत हुए थे। उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। दो महीने पहले देहात कोतवाली के बरौंधा में पिकनिक पर जा रही सेंट मैरी स्कूल की बस का ट्रक से टक्कर हो गया था। दो बच्चे और प्रधानाचार्य घायल हुए थे। कछवां क्षेत्र के खैरा के पास बस अनियंत्रित होकर पलटी थी जिसमें दस बच्चे घायल हुए थे। 25 दिन पहले जिगना थाना के सर्रोई गांव के पास स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी। बस में 25 बच्चे सवार थे लेकिन सभी बाल बाल बच गए थे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web