फोटो आयेगी : डेढ़ दशक से राजनीतिक दांवपेंच में फंसा पुलों का निर्माण

फोटो आयेगी : डेढ़ दशक से राजनीतिक दांवपेंच में फंसा पुलों का निर्माण

मिर्जापुर

First Published:17-01-2017 12:28:48 AM Last Updated:17-01-2017 11:21:15 AM

भटौली व चुनार गंगा घाट पर पक्का पुल बन गया होता तो जिले की वाराणसी से दूरी लगभग 20 किमी कम हो जाती। लगभग डेढ़ दशक गुजर गए पर इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद बसपा के कार्यकाल में पुल के निर्माण कार्यों के लिए धन ही नहीं दिया। लिहाजा पूरे पांच वर्ष तक पुल निर्माण के लिए लाए गए उपकरणों और निर्माण समग्री की रखवाली में ही गुजर गया। कार्यदायी संस्थाओं को बार-बार बदले जाने के बावजूद पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गंगा के दो पांटों में बंटे जिले के लोगों को बरसात के दिनों में जिला मुख्यालय व वाराणसी से जोड़ने के लिए भटौली और चुनार घाट पर पक्का पुल निर्माण के लिए वर्ष-2007 में आधारशिला रखी थी। इन पुलों की आधारशिला रखने के साथ ही कार्यदायी संस्था सेतु निर्माण निगम को 37-37 लाख रुपये दे दिया गया। भटौली पुल की लागत वर्ष-2007 में 4.37 करोड़ और चुनार घाट पुल की लागत 3.94 करोड़ तय की गयी थी। अब भटौली पुल की लागत 10.72 करोड़ व चुनार घाट की 6.29 करोड़ हो गयी है। इसी बीच सूबे में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। विस चुनाव के बाद सपा सत्ता से बेदखल हो गयी और सूबे में बसपा की सरकार बन गयी। मुख्यमंत्री मायावती सत्ता संभावना के साथ ही सपा के शासनकाल में शुरू की गयी परियोजनाओं को धन ही नहीं दिया। लिहाजा कार्यदायी संस्थाओं के समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। कुछ दिनों बाद आम लोगों के दबाव में मात्र पंद्रह-पंद्रह लाख रुपये देने के साथ ही कोलकाता की संस्था को निर्माण कार्य दे दिया गया। वह रुपये कार्यदायी संस्था ने रख-रखाव पर ही खर्च कर दिया। सूबे में वर्ष-2012 में सपा की सरकार बनने के बाद दोनों पुलों के निर्माण की आस जगी। शासन ने कार्यदायी संस्था फिर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को सौंपने के बाद धन तो दिया पर निर्माण कार्यों की गति तेज नहीं हो पायी और अभी भी दोनों पुल अधूरे है। मझवां और सीखड़ के लोगों को मिलता सर्वाधिक लाभ मिर्जापुर। चुनार घाट और भटौली पुल का निर्माण करा दिए जाने से गंगा के उत्तरी सिरे पर स्थित जिले के मझवां एवं सीखड़ ब्लाक के लोगों को बरसात के दिनों में मुख्यालय पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। दस जून के बाद गंगा घाट पर बनवाए गए पैटून पुल को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लोगों को मुख्यालय पहुंचने के लिए नाव एवं स्टीमर की मदद लेनी पड़ती है। बरसात के दिनों में गंगा जब उफान पर होती है तो स्टीमर का संचालन भी बंद कर दिया जाता है। लिहाजा दोनों ब्लाकों के लोगों को प्रतिदिन औराई होते हुए 40 किमी अतिरिक्त दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। पुल बन जाते तो घट जाती वाराणसी की दूरी मिर्जापुर। इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो जिले से वाराणसी की दूरी लगभग 20 किमी कम हो जाए। साथ ही बाईपास पुल पर भी वाहनों का दबाव कुछ कम हो जाएगा। जिले के लोगों औराई या फिर नरायनपुर होते हुए वाराणसी पहुंचना पड़ता है। नरायनपुर से राजघाट पुल या फिर बाईपास होते हुए वाराणसी पहुंचने के लिए लगभग 80 किमी की दूरी जिला मुख्यालय से तय करनी पड़ती है। औराई होते हुए वाराणसी की दूरी लगभग 70 किमी है। भटौली पुल बन जाए तो कछवा वाया राजातालाब होते हुए वाराणसी कैंट की दूरी 50 किमी हो जाएगी। चुनार घाट पुल से सोनभद्र को मिलता लाभ मिर्जापुर। सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने चुनार घाट पुल का शिलान्यास चुनार के साथ ही सोनभद्र के लोगों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने के लिए की थी। इस पुल को बनवा दिए जाने पर घोरावल तहसील के लोग राजगढ़ से चुनार होते हुए वाराणसी पहुंच जाते। उन्हें राबर्टसगंज न जाना पड़ता। इसके अलावा मड़िहान और राजगढ़ के लोगों को भी वाराणसी की दूरी कम हो जाती। शासन से तय समय पर शायद ही बन पाए पुल मिर्जापुर। सूबे की सरकार ने इन पुलों के निर्माण कार्य पूरा किए जाने की तिथि 31 मार्च-2017 तय की है पर दोनों पुलों का निर्माण कार्य नियत तिथि तक पूरा हो पाना सम्भव ही नहीं है। अभी भी दोनों पुलों के चार-चार पीलरों का निर्माण कार्य शुरु ही नहीं हो पाया है। पुल पर स्लैब की ढलाई का कार्य भी कराया जाना है। नोडल अफसर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एके चौरसिया का कहना है कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के परियोजना निदेशक को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। पीओ का कहना है कि नियत तिथि पर पुल बन जाएगा। ब्लाकवार तराशे जा रहे रंगोली कलाकार 13 ब्लाक में 80 कला टीचर दे रहे प्रशिक्षण पांच मुख्य कलाकार दे रहे निर्देशन मिर्जापुर। निज संवाददाता मतदाता जागरूकता दिवस पर निर्मित रंगोली को यादगार बनाने के लिए ब्लाकवार कलाकारों को तराशा जा रहा है। इसके लिए पांच मुख्य कलाकार अनिल राव, अनिता राव, जेपी कुरील, बृजेश कुमार गौतम और संतोष कुमार जिला मुख्यालय पर रंगोली को आकार देने में जुटे हैं। जिले के 13 ब्लाकों में छह-सात की टीम बनाकर जूनियर व इंटर कालेज के छात्रों को छाट कर रंगोली में रंग भरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रंगोली को लेकर संजीदगी इस बात से साबित होती है कि प्राथामिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रतिदिन चल रहा है। हालांकि रंगोली का पैमाना क्या होगा यह सामने आना बाकी है। लेकिन यह तय है कि रंगोली की साइज अब तक के रंगोली के रिकार्ड से अलहदा होगा। पैमाना फाइनल हो जाने के बाद 25 जनवरी से पहले छात्र और कला टीचर मिला कर रंगोली बनाने में जुटेंगे। उधर जिला प्रशासन का निर्देश मिलते ही पावर कारपोरेशन के अधिकारी राजकीय पालीटेक्नि मैदान पर मौजूद पोल को हटाने में जुट गए हैं। नगरीय विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया कि 20 जनवरी से पहले पोल को मैदान से हटवा लिया जाएगा। फोटो 2 : आशियाना उजाड़ने पर देवरिया गांव के लोगों का प्रदर्शन भुक्तभोगियों ने डीएम को पत्रक सौंप की शिकायत जिला प्रशासन जबरन मकान गिराने दे रहा धमकी मिर्जापुर। निज संवाददाता जिला प्रशासन की ओर से रेलवे लाइन बिछाने के लिए अधिगृहित जमीन पर रह रहे लोगों का जबरन मकान गिराए जाने की धमकी के विरोध में चुनार के देवरिया गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। गांववालों ने डीएम को पत्रक सौंप मकान गिराने पर रोक लगाने की मांग की है। कहा कि मकान गिराये जाने पर वे अनशन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन के जरिये गांववालों ने बताया कि उनका कहीं कोई आवास नहीं है। मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में भीषण ठंड में बेघर होकर इधर-उधर भटकना पड़ेगा। जिला प्रशासन की ओर से जबरन मकानों को गिराने की धमकी दी जा रही है। भूमि चकबंदी के पूर्व ही आबादी के रुप में स्थापित है। चकबंदी अभिलेख में भी आबादी स्थल होने की बात अंकित है। जिला प्रशासन की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मकान ध्वस्त होने से हम सभी सड़क पर आ जाएंगे। प्रशासन की ओर से यदि मकान को गिराया जाता है। इसके बाद ग्राम सभी में दूसरे स्थान पर मकान के भूमि प्रदान करें। मांग किया कि जबरन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन करने वालों में मुलायम, रामभरोस, रामभजन, मनोज, बिल्लू गुप्ता, रतिलाल, नाईराम, राजेश, रेखा, तारा, पूनम, बाबूलाल, मुन्ना, राजकुमार, भगवानदास, हजारी, नंदू, बहादुर, सोनी, संगीता, सीता, नीलम, बासमती, शारदा, सरिता, संजय, हीरावती आदि रही। फोटो 3 : लोकगीत से स्वच्छता मिशन के प्रचार की मांगी अनुमति मिर्जापुर। स्वच्छता भारत मिशन के तहत लोकगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की अनुमति के लिए सोमवार को कलाकारों ने डीएम व डीपीआरओ को पत्रक सौंपा। कहा कि कलाकारों का आवेदन पंजीकृत के बावजूद कार्यक्रम नहीं कराया गया। कलाकारों ने बताया कि स्वच्छता मिशन के तहत साफ-सफाई प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ की ओर से पंजीकृत व अन्य कलाकारों का आवेदन पत्र 24 नवबंर को 21 पंजीकृत कलाकारों ने प्रार्थना दिया था। लेकिन आज तक कोई भी कार्यक्रम नहीं कराया गया। इसके कारण स्वच्छता मिशन का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। साफ-सफाई के प्रति जागरूकता जरूरी है। कलाकारों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोकगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार करने अनुमति प्रदान करने की मांग की है। पत्रक सौंपने वालों में विद्यासागर प्रेमी, शिवलाल गुप्ता, बबलू राम, वीरेन्द्र कुमार, जयदेवी सरगम, बाबूलाल शर्मा, बद्री कवि, रामाधार, जटाशंकर, दयाराम यादव, राजाराम, बनारसी, ऊषा गुप्ता, मीना देवी सहित कई लोग मौजूद रहे।

