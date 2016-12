मिर्जापुर : रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा 27 को जिले में आएंगे

रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा 27 को जिले में आएंगे अनुप्रिया पटेल के प्रयास से उनका आना तय हुआ एक बार और रेल राज्य मंत्री जिले में आ चुके हैं चुनार-चोपन रेल खंड के दोहरीकरण का शिलान्स करेंगे मिर्जापुर और विंध्याचल स्टेशन पर स्वचालित सीढी देंगे

First Published:22-12-2016 11:27:12 PM Last Updated:22-12-2016 11:30:19 PM

Web Title: Minister of State for Railways Manoj Sinha, 27, will be in the district