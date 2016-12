मिर्जापुर : लैपटॉप से करो अच्छी पढ़ाई,करो नाम रोशन:कैलाश चौरसिया

मिर्जापुर : लैपटॉप से करो अच्छी पढ़ाई,करो नाम रोशन:कैलाश चौरसिया

मिजापुर। निज संवाददाता

First Published:22-12-2016 11:37:37 PM Last Updated:22-12-2016 11:40:50 PM

नगर के सिविल लाइन रोड स्थित एएस जुबिली इंटर कालेज के मैदान पर गुरुवार को रंगारंग समारोह के बीच सीएम के समपनों का लैपटॉप वितरण हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सूबे के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने प्रथम 50 छात्र-छात्राओं को अपने हाथों से लैपटॉप प्रदान किया। लैपटाप पाते ही छात्र-छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शेष को क्रमांक नम्बर, लैपटॉप नम्बर के अनुसार सीटिंग प्लान के अनुसार अधिकारियों ने वितरीत किया। शासन से कुल 1880 लैपटॉप जिले के लिए आए थे जिसमें से 1500 लैपटॉप वितरित किए गए। 380 छात्रों के अनुपस्थित होने के कारण उनको डीआईओएस कार्यालय से वितरित किया जाएगा। समारोह के उद्घाटन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यमंत्री ने कहा कि लैपटॉप लेकर देश दुनिया की जानकारी लैपटॉप पर इंटरनेट के माध्यम से करो, शोध करो और प्रदेश का नाम रोशन करो। इसके अलावा राज्यमंत्री ने 34 करोड़ 13 लाख 70 हजार परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। यही नहीं पशुओं को गांव-गांव में चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए दस सचल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। समारोह के दौरान दस सचल पशु चिकित्सा वाहनों को रवाना किया गया। कालेज के विशाल मैदानपर गुनगुनी धूप के बीच सजे पंडाल में राज्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिले के यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड से चयनित 2015-2016 और 2014 में हाईस्कूल, इंटर बेहतर अंकों से पास छात्र-छात्राएं लैपटॉप लेने के लिए अपने अभिभावकों के साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षकों के साथ पहुंचे थे। भीड़ इस कदर उमड़ी कि जितने कुर्सी पर बैठे थे उतने ही खड़े थे। पंडाल भी छोटा पड़ गया। समारोह को प्रदेश के मत्स विकास निगम के चेयरमैन गुलाबचंद यादव उर्फ मुन्नी यादव, जिलाध्यक्ष आशीष यादव, डीएम कंचन वर्मा, सीडीओ अमित कुमार सिंह, समेत डीआईओएस, जीआईसी के प्रधानाचार्य चंद्रमा प्रसाद ओझा, अनिता यादव, डा. वीणारानी सिंह समेत सपा नेता व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 2014 के छात्रों को कमरे बंटा लैपटॉप वर्ष 2014 में हाईस्कूल व इंटर पास करने वाले छात्र-छात्राओं को समारोह स्थल की बजाय जुबिली कालेज के शिक्षण कक्ष में बैठाकर लैपटॉप बांटा गया। लगभग 434 लैपटॉप इस शिक्षण वर्ष के लिए शासन से आए थे। यही नहीं इन्हें रोलनम्बर, लैपटॉप नम्बर लगे मेज पर बैठाकर मुख्य समारोह से पहले ही लैपटॉप दे दिया गया। डीआईओएस कार्यालय के प्रभारी लिपिक ने बताया कि लैपटॉप वितरण में किसी तरह की दिक्कत न हो इसलिए इन्हें अलग बैठने की व्यवस्था की गई थी। कोन और पहाड़ी को नहीं मिला मोबाइल वाहन सचल पशु चिकित्सा वाहन से कोन और पहाड़ी ब्लाक वंचित रह गए। पशुपालन विभाग के विंध्याचल मंडल के अपर निदेशक डा. राजीव गुप्ता ने बताया कि अभी शासन से दस ही सचल पशु चिकित्सा वाहन मिले हैं। दो बाद में पर वितरित किया जाएगा। शेष राजगढ़, छानबे, मझवां, नरायनपुर, जमालपुर, हलिया, लालगंज, सीखड़,मड़िहान और सिटी के लिए सचल वाहन रवाना किए गए। अपर निदेशक ने बताया कि यह सचल दल ब्लाक के प्रत्येक गांव में एक दिन ग्राम पंचायत भवन पर उपचार करने के लिए पहुंचेगा। यह व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। इस दौरान बांझपन, कृत्रिम गर्भाधान आदि कराए जाएंगे। बेहतर शिक्षा की दिशा में बढ़ेगा कदम सचित्र:24 लैपटॉप का उपयोग बेहतर पढ़ाई के लिए करेंगे। ताकि अपने भविष्य को और चमकदार बनाया जा सके। इससे और भी देश दुनिया की जानकारी से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ लूंगी। नूसरत परवीन, अल्फला निशवां अहरौरा जानकारियों का है खजाना सचित्र:25 लैपटॉप केवल छोटा सुंदर बक्सा नहीं है। यह छोटा है लेकिन जानकारियों और सूचनाओं का खजाना है। निश्चित तौर पर यह लैपटॉप सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढाने में मदद करेगा। मेरे साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी इसकी जानकारी ले सकेंगे। नफीश फातिमा, एमआईएस जिगना खुलेंगे संभावनाओं के द्वार सचित्र:26 लैपटॉप से संभावनाओं के असीम द्वार खुलेंगे। जो जानकारियां चाहें इंटरनेट पर सर्च करके पलक झपकते ही जान सकेंगे। आगे बढ़ने की दिशा में सीएम अखिलेश यादव का यह क्रांतिकारी कदम है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। शाहीन परवीन,मदसा इस्लामिया, बंगला देवरिया होंगे अपडेट बनेगा भविष्य सचित्र:27 सीएम अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बरबस ही यह मुंह से निकल पड़ा कि लैपटॉप से हम अपडेट होंगे। यह हमारे लिए बड़े काम की चीज है। इसका भी लाभ हर किसी को मिलेगा। फिरदौस बानो, बंगला देवरिया इन दस परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण स्वास्थ्य उप केंद्र कंतित, स्वास्थ्य उप केंद्र भैंसा मझावां, स्वास्थ्य उप केंद्र संडवा सिटी ब्लाक, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत स्थापित राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, लालगंज तहसील परिसर में नव निर्मित उप कोषागार भवन, हलिया के बरौंधा में सौ छात्राओं के लिए महिला छात्रावास, नगर के बथुआ स्थित राजकीय पालीटेक्निक परिसर में राजकीय महिला पालीटेक्निक कालेज, राजकीय पालीटेक्निक कालेज चुनार का भवन समेत कुल दस परियोजनाओं का लोकार्पण जुबिली कालेज में आयोजित समारोह से किया गया। राज्यमंत्री ने प्रतीक शिलापट्ट पर से पर्दा हटाकर लोकार्पण किया। लैपटॉन न मिलने का गम सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध सेंट जेवियर स्कूल से 2014 में हाईस्कूल 10 सीजीपीए से पास खुशी गिरि और जिनकी जन्मतिथि 23 फरवरी 2000 है। इनको लैपटॉप नहीं मिला। खुशी के पिता विजय कुमार गिरि का कहना है कि स्कूल की 10 सीजीपीए के साथ पास करने वाली अन्य लड़कियों को लैपटाप मिला। लेकिन मेरी बेटी को नहीं मिला। सीबीएसई बोर्ड में 10 सीजीपीए के साथ जन्मतिथि के अनुसार लैपटॉप वितरित किया गया। छह लैपटॉप रहा कम कंप्यूटर की गड़बड़ी वजह से शाासन स्तर से छह लैपटॉप कम आए। डीआईओएस कार्यालय के सूत्रों की माने तो कंप्यूटर में एक ही छात्र का नाम दो बार सूची में आ गया था। संदेह की वजह से छह लैपटॉप को सूची से कट कर दिया गया। लैपटॉप वितरण की भेंट चढ़ी पढ़ाई गुरुवार को जिले के माध्यमिक विद्यालय अघोषित तौर पर बंद रहे। हालांकि इसकी किसी अधिकारी ने पुष्टी नहीं की। लेकिन लैपटॉप वितरण समारोह में जिले के लगभग सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। कुछ तो काम से कुछ शोबाजी में खुद को प्रभावशाली साबित करने के लिए पहुंचे थे। इससे जो शिक्षक बचे थे वह माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होने के लिए चले गए। डीआईओएस की ओर से इसके लिए शिक्षक संघ के सदस्यों को एक दिन का अवकाश भी जारी किया गया था। यही नहीं बेसिक शिक्षा परिषद के बीईओ, अध्यापक आदि भी लैपटॉप वितरण को सफल बनाने में जुटे रहे। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के दौर में एक दिन की पढ़ाई लैपटॉप की भेंट चढ़ गया।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web