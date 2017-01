मान-सम्मान से समझौता नहीं, हाईकमान से करेंगे बात :इमरान मसूद

सहारनपुर । हमारे संवाददाता

First Published:25-01-2017 01:29:21 AM Last Updated:25-01-2017 01:40:34 AM

कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे चेयरमैन नोमान मसूद द्वारा आयोजित की गई बैठक ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। नोमान और उसके समर्थकों ने अब इमरान मसूद के मान-सम्मान का हवाला देते हुए फैसला इमरान पर छोड़ दिया है। वहीं, इमरान ने इशारों ही इशारों में काफी कुछ कह दिया है। इमरान ने कह दिया है कि वह मान-सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और हाईकमान से वार्ता करेंगे। उसके बाद 27 जनवरी को एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नोमान मसूद के समर्थकों ने इस बैठक में कांग्रेस की जीती सीट पर टिकट काटकर सपा को दिये जाने पर नाराजगी जताते हुए नोमान मसूद को चुनाव मैदान में उतरने की सलाह दी। वहीं, नोमान मसूद ने भाई की खातिर बलिदान की चर्चा करते हुए अपने चाचा पूर्व केन्द्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का नाम लिये बिना कहा कि काश बड़े भी त्याग कर पाते तो पारिवारिक एकता बरकरार रहती, इस तरह की छीछालेदर न होती। बुड्ढाखेड़ा रोड स्थित फार्म हाउस पर आहूत कार्यकर्ताओं ने चौधरी परिवार के खिलाफ साफ नाराजगी दिखाई। चेयरमैन समर्थकों के अनुसार काजी परिवार ने जिसे चाहा उसे लखनऊ का मुंह दिखा दिया। कहना था कि अब उनकी जीती सीट पर परंपरागत विरोधी को टिकट देना उनके साथ ज्यादती है। कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से नोमान मसूद को चुनाव लड़ने को प्रेरित किया। जहां अधिकांश लोग हर हाल में नोमान मसूद को चुनाव लड़ने के पक्ष में नजर आये। वहीं, कुछ ने कहा कि भले ही त्याग करना पड़े, इमरान मसूद के नेतृत्व पर आंच नहीं आनी चाहिए और उन्हें पूर्व में घटित इतिहास को न दोहराने तक की नसीहत दी।कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने विरोधियों को चेतावनी दी कि जनता व कार्यकर्ताओं के प्यार की बदौलत वे हर किसी से मुकाबले को तैयार हैं और हर हाल में चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। इसके बावजूद उन्होंने त्याग का निर्णय लिया, लेकिन गठबंधन सहयोगी इसे अपना अहंकार समझ बैठे और पर्चा दर्ज कराने जाने से पहले उन्हें पूछना तक गंवारा न किया। इमरान ने कहा कि वे हाईकमान से मिलकर उनकी भावनाओं को उन तक पहुंचाकर टिकट लेने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मान सम्मान की खातिर 27 को धमाकेदार निर्णय लिया जायेगा। चेयरमैन नोमान मसूद का कहना था कि वे अपने भाई के मान सम्मान की खातिर बलिदान करने को तैयार हैं, लेकिन इसे उनकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। अध्यक्षता रामबलि प्रधान माजरी व संचालन कश्यप कुमार फौजी ने किया। वक्ताओं में संदीप वर्मा, शफीक कुरैशी, मा़ विश्वास, इकराम प्रधान, नवाब हाजीपुर, महबुब खानपुर, प्रधान लख्मीचंद, राव जिलेदार, मा़ यशपाल, माठा प्रधान, खुशीराम कश्यप, मा़ मेनपाल, मा़ विजय, डॉ़ अजमेर सिंह, हाकम अली आदि रहे। ------------अंतिम निर्णय को बनी समिति चेयरमैन नोमान मसूद के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का अन्तिम निर्णय हालांकि इमरान मसूद को करना है। मगर उनसे सलाह करने को अम्बहेटा के चेयरमैन इनाम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इसमें प्रधान साकिब अली खेड़ा अफगान, संदीप वर्मा, देवेन्द्र प्रधान, रामबलि, राव जिलेदार, चौ़ नवाब, हाफिज हनीफ, हाजी अखलाख, खुशीराम कश्यप, मोंटू राणा व चौ़ महबूब के नाम शामिल किए गए।

Web Title: no compromise with self Respect, we will talk to the high command : Imran Masood

