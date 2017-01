जाट संकल्प रैली में वेस्ट यूपी में भाजपा को हराने का आहवान

बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। हिन्दुस्तान टीम

First Published:08-01-2017 10:44:42 PM Last Updated:08-01-2017 10:50:20 PM

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि आरक्षण को लेकर भाजपा ने जाट बिरादरी से वादा खिलाफी की है। इसका जवाब पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब में भाजपा प्रत्याशियों को हराकर देना है। इसके लिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य प्रदेश के जाट अपनी टीमें बनाकर भाजपा के विरुद्ध प्रचार प्रसार का काम करेंगे। गांव खरड़ के किसान इंटर कालेज में 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस (9 जनवरी 1858) व दीनबन्धु सर छोटूराम की पुण्यतिथि (9 जनवरी 1945) के पूर्व दिवस पर आयोजित जाट संकल्प रैली में उमड़ी भीड़ से गद्गद् राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि एक लम्बे आंदोलन के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने 9 राज्यों में जाटों को केंद्रीय सेवाओं के लिए ओबीसी श्रेणी में शामिल किया था। इसी बीच केंद्र में भाजपा सरकार आ गई। करीब एक साल बाद ही 17 मार्च 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा जाटों को दिए गए आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी गई थी। 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाट बिरादरी के प्रतिनिधियों, भाजपा के जाट सांसदों व नेताओं को शीघ्र ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरक्षण दिए जाने का वादा किया था। लेकिन डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। हरियाणा में पिछले वर्ष फरवरी 2016 में हुए जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को भी लागू नहीं किया गया। वहां पर जाटों के साथ अन्याय व अत्याचार जारी है। अब समय आ गया है कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख और विश्नोई जाट समाज एक जुट होकर भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने राजा नाहर सिंह और सर छोटूराम के बारे मे भी उपस्थित लोगों को विस्तार से बताया। 125 सीटों पर हराएं भाजपा प्रत्याशी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मानवेन्द्र वर्मा ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट प्रभावित क्षेत्रों वाली 125 विधान सभा सीटों पर केंद्र सरकार की वादीखिलाफी के लिए भाजपा को सबक सिखाया जाऐगा। उन्होंने किसी भी दल के ऐसे प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी को हराता हो, के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बसपा और सपा का नाम भी लिया। भाजपा को सत्ता से दूर कर कराएं अहसास दिल्ली महिला प्रदेश अध्यक्ष निशा चौधरी ने कहा कि शासन यदि अपने वादे से पीछे हट जाऐ तथा जिस सरकार ने हरियाणा में हमारे 20 नौजवानों की जान ली है, उसे मुंहतोड़ जवाब देने का हमारे पास एक ही लोकतांत्रिक हथियार बचता है और वह हमारा वोट है। हिन्दुस्तान की जाट बिरादरी को अपनी ताकत दिखाकर आगामी 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर करना है। यदि हमने सही तरीके से जवाब दे दिया, तो हमें आरक्षण तो मिलेगा ही नेता भी आपके चरणों में आकर नाक रगड़ेंगे। हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता रामभक्त मलिक व प्रदेश महासचिव महेन्द्र पूनिया ने हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक आंदोलन में गिरफ्तार युवकों को नहीं छेड़ने के बारे में विस्तार से बताया। जाट आरक्षण संषर्घ समिति के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सरदार करनैल सिंह भावड़ा ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने जान बूझ कर आरक्षण नहीं दिया है। उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष सतेन्द्र मलिक ने कहा कि उत्तराखण्ड का जाट समाज बीजेपी को हराने के लिये जाट बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार करेगा। रैली में शामिल रहे सरदार प्रकट सिंह, केसरलाल चौधरी, मनीश चौधरी, रामभक्त मलिक, बीरपाल राणा, अलमास पसौंडा, अखलाक प्रधान, नूरा कसेरवा, चौधरी शौकत, योगराज सिंह, कारी मौहम्मद हसन सहित हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, राजस्थान व मध्य प्रदेश के हजारों जाट समाज के लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में सर्वसम्मति से चार प्रस्ताव पारित किए 1. उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड व पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव 2017 में जाट समाज बीजेपी को हराने वाले किसी भी दल के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर बीजेपी की हार सुनिश्चित करेगा। 2. हरियाणा में फरवरी 2016 को जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान व उसके बाद हुऐ केन्द्र व राज्य सरकार के साथ 22 फरवरी 2016, 18 मार्च 2016 व 18 जून 2016 को हुए समझौतों को हरियाणा सरकार ने आजतक लागू नहीं किया है। हरियाणा में जाट समाज 29 जनवरी 2017 से हरियाणा के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन धरनों की शुरूआत होगी। 3.केन्द्र सरकार हरियाणा में जातीय जहर घोलने वाले, जाटों को गाली देने वाले अपने सांसद राजकुमार सैनी की संसद की ऐथिक्स (नैतिकता) कमेटी से जांच करा उसकी संसद सदस्यता रद्द कराये व उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जाये। 4. हरियाणा के अनिश्चितकालीन धरनों के समर्थन में देश के अन्य राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सांकेतिक धरने प्रदर्शन व जिला स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम हरियाणा के अनिश्चितकालीन धरनों के समर्थन में किया जायेगा।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: Jat resolution called for a rally defeat in the West UP to BJP

From around the Web