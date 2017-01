पहली बार देश में ईमानदार का सम्मान, बेईमान का हुआ नुकसान : पीयूष गोयल

मुजफ्फरनगर। हमारे संवाददाता

First Published:08-01-2017 10:24:09 PM Last Updated:08-01-2017 10:30:27 PM

बिजली, कोयला, खान और अक्षय उर्जा मंत्री गोयल ने कहा कि नोटबंदी का यह कदम राष्ट्रीय हित में उठाया गया है और इससे देश में भ्रष्टाचार, कालाधन एवं आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगेगी और दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही 50 हजार की तय सीमा को वित्त मंत्री से बात करके बढ़वाएंगे। जिससे व्यापारियों को कारोबार करने में सुविधा हो। मुजफ्फरनगर में भोपा रोड पर एक बैंक्वेट हाल में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ यूपी द्वारा आयोजित उद्यमी व्यापारी संवाद कार्यक्रम में भाजपा समर्थक उद्यमी और व्यापारियों का भी नोटबंदी को लेकर दर्द छलक गया। सभी ने नोटबंदी के कदम को तो ठीक बताया पर उद्योग व कारोबार को लेकर हो रही परेशानी का रोना भी केंद्रीय मंत्रियों के सामने रोया। सरकार से बैंकों से 50 हजार रुपए तक निकासी की सुविधा बढाने की मांग की। केंद्रीय जल संरक्षण व नदी विकास राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने कहा कि यूपी में मंहगी बिजली के कारण उद्योग पलायन कर रहे हैं। जिस पर कें द्रीय उर्जा मंत्री को निर्णय लेना है। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि नोट बंदी के इस फैसले से देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि इस कदम की वजह से कुछ परेशानी तो होनी ही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इसका समर्थन किया है। कहा कि जब 2014 में नई सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब देश भ्रष्टाचार और घोटालों में उलझा हुआ था. अब मोदी सरकार ने एक कदम उठाया है जिसके माध्यम से वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरे भी उतरे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस कदम से खुश नहीं हैं। यह भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राजनीतिक दलों को इस पर खुश होना चाहिए। उन्होनें कहा कि बिजली की कमी नहीं है मगर उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली खरीदना नहीं चाहती है। बिना नाम लिए सैफई की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश मे एक गांव ऐसा है जहां मुफ्त की बिजली है यहां पर बिजली का बिल नहीं लिया जाता है। जिस कारण उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी है। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग के जितने भी काम है वह मोबाइल एप पर देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 1.80 करोड व्यक्तियों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। यूपी के हर बिजलीघर में 10 से 35 दिनों के कोयले का स्टॉक रहता है। जिससे बिजली का उत्पादन लगातार हो सके। उन्होंने कहा कि इस बार हमे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लानी है ताकि यहां पर बडे़ उद्योग स्थापित हो। उत्तर प्रदेश को अपनी सोच बदलनी होगी। बीजेपी की सरकार में यहां पर कानून व्यवस्था सुधर सकती है। व्यापारियों का शोषण नहीं होगा। इससे पूर्व भाजपा विधायक कपिल देव अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल, संजीव बालियान समेत कार्यक्रम में आए व्यापारियों, उदयमियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्यमी सतीश गोयल व व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत शारदा ने संयुक्त रूप से की। संचालन उमेश गोयल ने किया। कार्यक्रम संयोजक विपुल भटनागर रहे।गांवों में बिजली पहुंचाने को लेकर गंभीर नहीं यूपी सरकार मुजफ्फरनगर। केंद्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी सरकार गांवों में बिजली पहुंचाने की रूचि नहीं रखती है उन्होंने कहा कि 2010 में मात्र 56 गांवों में बिजली पहुंची। 2011 में 13 व 2012 में किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची। वहीं 2013 में 3 व 2014 में किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची। मगर 2014 में केंद्र की सरकार बनने के बाद से यूपी के 1305 गांवों में बिजली पहुंची है। हमारी सरकार ही व्यापारी उद्यमी को चोर के समान समझ रहीमुजफ्फरनगर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व पीयूष गोयल के समक्ष उद्यमी कुशपुरी ने नोटबंदी का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि व्यापारी व उद्यमी भाजपा को अपनी पार्टी मानते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ही उन्हें चोर के समान समझ रही है। उन्होंने कहा कि बैंक से नोट निकालने की तय सीमा को बढ़ाया जाए। अनाज व्यापारी जितेंद्र कुच्छल ने कहा कि नोटबंदी ने व्यापार ठप कर दिया है। बाजार में माल आ जाएं तो बेचना मुश्किल यदि खरीददार भी मिल जाएं तो फिर भुगतान की समस्या। बैंक से रुपए निकालने की सीमा बढाई जाएं। आईआईए के राष्टीय महामंत्री पंकज गुप्ता ने कहा कि व्यापारी उद्यमी को इन्सपैक्टर राज से मुक्ति मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार के भी कई विभाग टैक्स देने वाले व्यापारियों और उद्यमियों का उत्पीडन कर रहे हैं। वहीं नवीन जैन ने शहर में बढते हुए जाम, शिवचौक व मीनाक्षी चौक पर स्कूली बच्चों व महिलाओं को पैदल सडक पार करने संबंधी मुद्दा उठाकर विकास पर प्रश्नचिन्ह लगाया। संवाद कार्यक्रम में आए अधिकतर व्यापारियों व उद्यमियों ने प्रमुखता के साथ नोटबंदी का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। --अरविंद राज शर्मा का स्वागत हुआकेंद्रीय मंत्री पियूष गोयल के आने से पूर्व बसपा का पिछला चुनाव मुजफ्फरनगर से लडे अरविंद राज शर्मा का भाजपा में शामिल होने पर जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सैनी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके साथ ही सरवट के पूर्व प्रधान पुत्र शरणदीप उर्फ शिशु प्रधान, ब्रहमप्रकाश शर्मा, प्रमोद आचार्य, पुनीत वशिष्ठ आदि नेताओं का भी स्वागत किया गया। संवाद में यह रहे मुख्य रूप से उपस्थित सहारनपुर के भाजपा विधायक राजीव गुंबर, संयोजक विपुल भटनागर, आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता, उमेश गोयल, उद्यमी सतीश गोयल, पूर्व पालिका चेयरमैन सुभाष शर्मा, वरिष्ठ नेता देवव्रत त्यागी, मीरांपुर नगर पंचायत चेयरमैन नवीन सैनी, गीता जैन, सुरेंद्र देव शर्मा, उद्यमी राकेश बिंदल, नीलकमल पुरी, पूर्व विधायक अशोक कंसल, अनिल नामदेव, सरवट के प्रधान श्रीभगवान शर्मा, सुनील जैन, डा. हरपाल सिंह, शिवराज त्यागी, सुनील शर्मा, सुनील दर्शन, रोहताशपाल, सभासद राजकुमार सिद्धार्थ, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद उटवाल, गुड व्यापारी श्याम सिंह सैनी, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पवन सिंघल समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, व्यापारी व उद्यमी शामिल रहे।

