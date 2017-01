कांग्रेस जनाक्रोश रैली आज, पूर्व मंत्री जगवीर गुर्जर समेत कई नेता होंगे शामिल

First Published:07-01-2017 10:03:31 PM Last Updated:07-01-2017 10:10:57 PM

मेरठ। वरिष्ठ संवाददातानोट बंदी के खिलाफ और किसानों के कर्ज़ा माफ़ी के लिए आज जिमखान मैदान में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली होगी। इसमें कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस रैली में पूर्व मंत्री जगवीर गुर्जर समेत विभिन्न दलों के कई कद्दावर नेता, संगठनों के पदाधिकारी समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। जिमखाना मैदान में डारे डालकर दिनभर कांग्रेस नेता रैली की तैयारियां कराते रहे। जिमखाना मैदान में जनाक्रोश रैली की तैयारियों में दिनभर पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, इजरायल चौधरी के साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनय प्रधान, शहर अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा किशनी, संजय गोयल ग्लैक्सी, पंडित नवनीत नागर, अनिल शर्मा, नईम राणा, अशोक भारती, जाहिद अंसारी, डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा, रमेश धींगड़ा, उज्जवल अरोड़ा, रोहित गुर्जर, अवनीश काजला, सुमित शर्मा समेत तमाम कांग्रेस जुटे रहे। बारिश के कारण जलभराव हुआ तो जिलाध्यक्ष ने यहां रेत डलवाया। जनाक्रोश रैली में विभिन्न दलों से कई कद्दावर नेता आज कांग्रेस में शामिल होंगे। इनमें मुख्य रुप से पूर्व मंत्री जगवीर सिंह गुर्जर, सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री आजम खां के नजदीकी माने जाने वाले ठाकुर नरेश राणा, संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर कुलदीप चौहान, बसपा नेता दीपक जाटव, बुंदू खां अंसारी, एमआईएम नेता आजाद सैफी, अनिल प्रमुख जानी आदि के नाम चर्चाओं में रहे। बता दें कि जगवीर सिंह गुर्जर सपा के टिकट पर मेरठ-मवाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और ढाई लाख से अधिक वोट हासिल किए थे। गंगोल दुग्ध संघ के वह चेयरमैन रहे। साथ ही बसपा की सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था। विक्टोरिया पार्क में भी उन्होंने ऐतिहासिक रैली कर अपनी मजबूत पकड़ साबित की थी। इधर, पूर्व मंत्री जगवीर सिंह गुर्जर ने आज कांगे्रस में शामिल होने की पुष्टि की। जबकि ठाकुर नरेश राणा ने कहा कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन आज नहीं बाद में शामिल होंगे। जनाक्रोश रैली को कांग्रेस के यह नेता करेंगे संबोधितजनाक्रोश रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर, राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल, फिल्म अभिनेत्री नगमा, राष्ट्रीय सचिव नसीब सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद रैली को संबोधित करेंगे। दस हजार की भीड़ जुटने का दावापूर्व मंत्री तथा मंडल प्रभारी सतीश शर्मा ने दावा किया कि जनाक्रोश रैली में करीब दस हजार की भीड़ जुटेगी। रैली स्थल पर आठ हजार कुर्सियां मंगवाई गई है। रैली स्थल पर दो मंच बनाए गए है। एक मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता होंगे। दूसरे मंच पर स्थानीय, प्रदेश स्तरीय और रैली में भीड़ लेकर आने वाले नेताओं को जगह मिलेगी।गेट में प्रवेश के साथ नेताओं को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनरकांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष रोहित गुर्जर के नेतृत्व में बावर्दी सेवादल कार्यकर्ता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को रैली स्थल पर प्रवेश करते ही गार्ड ऑफ आनर देंगे। इसके साथ ही मंच पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस सेवादल के सुरक्षा घेरे में होंगे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web