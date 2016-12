कोटा पटना आज तो तीन को निरस्त रहेंगी ओखा गोरखपुर ट्रेन

लखनऊ। निज संवाददाता

First Published:31-12-2016 08:02:06 PM Last Updated:31-12-2016 08:00:14 PM

चारबाग रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली दो ट्रेनें एक व तीन जनवरी को निरस्त रहेंगी। यह जानकारी देते हुए उत्तर रेलवे के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक शिवेंद्र शुक्ला ने बताया कि परिचालन संबंधी दिक्कतों की वजह से लखनऊ मंडल से होकर गुजरने वाली गाड़ियों को निरस्त किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस अपने शुरूआती रेलवे स्टेशन कोटा से दिनांक 31 दिसम्बर को निरस्त होने की वजह से लखनऊ मंडल में एक जनवरी को 2017 को रद्द रहेगी l वहीं गाड़ी संख्या 15046 ओखा–गोरखपुर एक्सप्रेस अपने शुरूआती रेलवे स्टेशन ओखा से एक जनवरी 2017 को निरस्त होने की वजह से लखनऊ मंडल में तीन जनवरी 2017 को निरस्त रहेगी l शताब्दी सहित कई वीआईपी ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची चारबाग कोहरे की मार के चलते शनिवार को भी ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। वहीं कई ट्रेनों के रद्द होने से भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंचने वाली लखनऊ मेल, हमसफर एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस समेत कई वीवीआईपी ट्रेनें भी शामिल रही। वहीं शताब्दी एक्सप्रेस भी नई दिल्ली से लखनऊ घंटों की देरी से पहुंची। इससे इस शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए दो घंटों की देरी से रवाना किया गया। ट्रेनों की लेटलतीफी की जानकारी पूछताछ काउंटर पर लेने पहुंचे यात्री गुस्से में पूछताछ केंद्र के अंदर पहुंचकर हंगामा भी काटा। इन ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक ट्रेन नंबर 13238 कोटा-पटना एक्सप्रेस 33 घंटे लेट चल रही है। इसके अलावा ट्रेन नम्बर 12876 नीलांचल 25 घंटे, 14017 सदभावना 12 घंटे, 11124 ग्वालियर-बरौनी 18 घंटे, 12392 श्रमजीवी 16 घंटे,12558 सप्तक्रांति 12 घंटे, 22419 सुहेलदेव 11 घंटे,14863 मरुधर 13 घंटे, 14649 सरयू-यमुना 13 घंटे, 15280 पुरबिया 13 घंटे,12596 आनंदविहार-गोरखपुर हमसफर 10 घंटे, 19710 कवि गुरू एक्सप्रेस 10 घंटे,18104 जलियावाला बाग आठ घंटे, 15005 राप्तिगंगा सात 7 घंटे, 12554 वैशाली 10 घंटे, 12556 गोरखधाम 11 घंटे, 14512 नौचंदी पांच घंटे,12235 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आठ घंटे,14674 शहीद आठ घंटे, 12230 लखनऊ मेल पांच घंटे की देरी से चलने की सूचना है।

