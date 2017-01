बच्चों की जान से सरेआम खिलवाड़

खुलासाचेकिंग अभियान में कई बड़े स्कूलों के वाहन मिले अनफिट300 वाहनों की चेकिंग में 72 अनफिट तो 24 स्कूल वाहन खटारा मिले स्कूल वाहनों की फिटनेस पर उठे सवाल, आकड़े बताने में नाकामतय क्षमता से अधिक बच्चे ढो रहे वाहन मालिक, परिवहन विभाग मौनलखनऊ। निज संवाददाताराजधानी में स्कूली बच्चों की जान से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब एआरटीओ चेकिंग दल स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग में कई ऐसे बड़े स्कूल संस्थान के वाहन पकड़े गए, जिनकी फिटनेस कई वर्षो से नहीं कराई गई थी। ये मारूति वैन जिसका नम्बर यूपी 32 वीपी 1822 था। चेकिंग दलों ने रोककर जब वैन का दरवाजा खोला तो सड़क पर गिर गया और बच्चे बाल-बाल गिरने से बचे। गाड़ी की जर्जर हालत देख चेकिंग दल सन्न रह गया। आनन-फानन में बच्चों को वैन से उतारकर गाड़ी का चालान करते हुए जब्त कर लिया गया। एटा स्कूल बस हादसे के बाद भी परिवहन महकमा नहीं चेत रहा है। चेकिंग अभियान के दूसरे दिन ऐसे स्कूल वाहन बच्चों को ले जाते मिले, जिनमें सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चे बैठे मिले। साथ ही इन वाहनों के फिटनेस भी नहीं थे। शनिवार को सात चेकिंग दलों ने शहर के 13 स्कूलों के आसपास चेकिंग की। इस दौरान 300 से अधिक स्कूल वाहनों की चेकिंग में 72 अनफिट और 24 ऐसे वाहन मिले जो जर्जर हालात में बच्चों को स्कूल से लेकर वापस लौट रहे थे। आरटीओ विदिशा सिंह के निर्देश पर दूसरे भी एआरटीओ प्रवर्तन में प्रवीण कुमार सिंह सहित आलोक कुमार, वीके अस्थाना के अलावा यात्रीकर अधिकारी अनिता वर्मा सहित नागेंद्र बाजपेई अपने सिपाहियों के साथ मौजूद थे। दौड़ा-दौड़ाकर स्कूली वाहन पकड़े गए केस एक-मिलेनियम स्कूल की वैन यूपी 32 डीएन 8965 जिसमें छोटे-छोटे बच्चे बैठे थे लेकिन वैन बिना फिटनेस के ही दौड़ाई जा रही थी। जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। वाहन की वैधता चार अक्टूबर 2016 को ही समाप्त हो गई थी। सीएनजी लीकेज प्रमाण पत्र भी नहीं था। केस दो-जान्हवी स्कूल ऑफ नर्सिंग की बस यूपी 32 एफएन 5201 पर छात्र-छात्राओं को लेकर गुजर रही थी। इस बस को जैसे ही लॉरेटो स्कूल के पास चेकिंग दलों ने रूकने का इशारा करते ही ड्राइवर हड़बड़ा गया, हालांकि उसने बस किनारे रोकी, लेकिन सीट बेल्ट न होने के चलते चालान कर दिया। केस तीन-सरस्वती डेंटल कॉलेज की बस यूपी 32 डीएन 0816 बिना फिटनेस के ही बस फर्राटा भर रही थी, ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, अधिकारियों ने मौके पर ही चालान की कार्रवाई करके बस छोड़ दी। बिना फिटनेस दौड़ रही थी सेंट फ्रांसिस की वैन स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की जान से स्कूली वाहन चालक किस कदर खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अंदाजा सेंट फ्रांसिस स्कूल की वैन पकड़ने के बाद खुलासा हुआ। सेंट फ्रांसिस स्कूल की वैन यूपी 32 बीएन 2835 तकरीबन एक साल से बिना फिटनेस के ही बच्चों को ढो रही थी। वाहन की वैधता 21 मार्च 2016 को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन वाहन स्वामी ने फिटनेस कराने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार शुक्रवार को चेकिंग अभियान में यह वैन प्रवर्तन दस्तों के हत्थे चढ़ गई। नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाईआरटीओ विदिशा सिंह ने बताया कि सीएनजी प्रमाण पत्र न होने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट, फस्ट एड बॉक्स व अग्निशमन यंत्र न लगे पाए जाने वाले स्कूली वाहनों पर अभियान के दौरान विशेष तौर पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि बिना डीएल व फिटनेस के बड़ी संख्या में वाहन चालक व वाहन पकड़े जा रहे हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।अकंल जी, भैया गाड़ी में ताश खेलते हैअंकल जी, गाड़ी वाले भैया गाड़ी के अंदर ताश खेलते है और पान खाकर थूकते है। और स्कूल की छुट्टी होने पर बहुत तेज गाड़ी चलाते है। स्कूली वाहनों की धरपकड़ के दौरान बच्चे भी इस बात को जानना चाह रहे थे कि आखिर हमारी गाड़ी क्यों रोकी गई है? बच्चों को ड्राइवर की लापरवाही के बारे में बताया गया तो बच्चों ने बेबाकी से ड्राइवर की शिकायत की।

