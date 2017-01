गोईलेकरा पहुंचे पदाधिकारी, आदिवासी सम्मेलन की ली जानकारी

First Published:23-01-2017 10:49:02 PM Last Updated:23-01-2017 11:00:33 PM

उपभोक्ता ने मध्यांचल कॉल सेंटर में किया था फोन लखनऊ। कार्यालय संवाददाता बिजली विभाग का फर्जी एसडीओ और जूनियर इंजीनियर बनकर एक उपभोक्ता से 50 हजार रुपये ठग लिये। पीड़ित उपभोक्ता ने गोमतीनगर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फर्जीवाड़े से विभाग में खलबली मच गई है। अफसर मामले को दबाने में जुट गये है। काकोरी स्थित अमेठिया निवासी बेचेलाल के नाम से तीन किलोवाट कॉमर्शियल कनेक्शन है। उन्हीं के नाम पर फरवरी 2016 तक बिल भी आता रहा। मार्च 2016 में बिल पर कंचन छपकर आने लगा। बेचेलाल ने दुबग्गा सबस्टेशन के एसडीओ अनिल पांडेय और जूनियर इंजीनियर मनोज मौर्या से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे उपभोक्ता का बिल बढ़ता चला गया। छह महीने दौड़ने के बाद परेशान उपभोक्ता ने मध्यांचल कस्टमर कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001800440 पर शिकायत दर्ज कराई। कॉल सेंटर कर्मचारियों ने एक हफ्ते के भीतर बिजली बिल सही कराने का आश्वासन दिया। ऐसे क्या फर्जीवाड़ा एक अज्ञात व्यक्ति ने 16 जनवरी को 9169442895 से उपभोक्ता को फोन किया। उसने खुद को बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर बताया। उपभोक्ता को 50 हजार रुपये लेकर गोमतीनगर बुलाया। पीड़ित व्यक्ति 50 हजार रुपये की चेक लेकर 17 जनवरी को गोमतीनगर पहुंचा। इस दौरान गैंग के सदस्यों ने पीड़ित व्यक्ति को पहले पॉलीटेक्निक चौराहा, गोमतीनगर थाना, फिर बाद में हुसड़िया चौराहा स्थित नगर निगम दफ्तर में बुलाया। जहां पर एक महिला जिसने खुद को लेसा का एसडीओ बताया। उसने बिल जमा करने के लिये 50 हजार रुपये मांगे। इस पर उपभोक्ता ने 50 हजार की चेक दी, लेकिन महिला ने कैश जमा करने की बात कही। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति तीनों को लेकर केनरा बैंक लेकर चला गया। बैंक से उपभोक्ता ने 50 हजार रुपये कैश निकालकर गैंग के सदस्यों को दे दिया। रसीद मांगी तो फरार हो गये गैंग के सदस्य कैश देने के बाद जब बेचेलाल ने उनसे रसीद मांगी। इस पर तीनों भड़क उठे, बोले भरोसा नहीं है। तीनों का रुख देखकर बेचेलाल को शक हुआ। उसने पैसा वापस मांगा लेकिन वह तीनों वहां से फरार हो गये। जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ता ने गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गोमतीनगर के कोतवाल मनोज कुमार मिश्र के मुताबिक मामले की जांच चल रही है। कॉल सेंटर कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध लेसा अधिकारियों के मुताबिक ठगी में कस्टमर केयर कॉल सेंटर के कर्मचारी शामिल है। हालांकि, ठेकेदार के दबाव में उच्चाधिकारी मामले को दबाने में लगे हुए हैं। मुख्य अभियंता आशुतोष कुमार ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। ----------------------------------------- उपभोक्ता क्या करें- उपभोक्ता बिलिंग काउंटर पर जाकर ही बिजली बिल जमा करें। मीटर रीडर को कैश नहीं बल्कि चेक के माध्यम से भुगतान करें। यदि उपभोक्ता से बिजलीकर्मी रिश्वत मांगते हैं तो 9415901286 पर सम्पर्क करें। कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001800440 व 1912 पर सम्पर्क करें। शिकायत दर्ज कराने के बाद कम्पलेन नंबर जरूर मांगे।

