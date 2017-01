कोहरे ने बढ़ाई दिल व सांस के मरीजों की बेचैनी

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता

First Published:15-01-2017 06:30:16 PM Last Updated:15-01-2017 06:33:31 PM

कोहरे की वजह से अस्पतालों में दिल और सांस के मरीज बढ़े ओपीडी में 20 से 30 फीसद मरीजों की संख्या में इजाफा ठंड के साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। सर्दी-खांसी और अस्थमा से पीड़ित काफी मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिल के मरीजों का दबाव बढ़ने से आईसीयू तक फुल हो गए हैं। इमरजेंसी में भी बेड को लेकर मारामारी मच गई है। एक-एक बेड को लेकर हायतौबा मची है। सबसे ज्यादा सांस की बीमारी से पीड़ित अस्पताल पहुंच रहे हैं। केजीएमयू पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत का कहना है कि बीते दिनों जबरदस्त कोहरा था। ऐसे वातावरण में प्रदूषण के कण सतह के नीचले हिस्से में आ गए। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा मरीज की सांस की नली में सूजन बढ़ जाती है। एलर्जी की वजह से मरीज को खांसी व सांस फूलने लगती है। समय पर इलाज जरुरी है। उन्होंने बताया कि ओपीडी में मरीजों की संख्या में 20 फीसद का इजाफा हुआ है। बेड भी फुल हैं। लोहिया संस्थान में कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ. भुवन चन्द्र तिवारी ने बताया कि ठंड में दिल को खून पहुंचाने वाली नसें सिकुड़ने लगती हैं। वसा अधिक जमने से खून का बहाव भी प्रभावित होता है। दिल को पर्याप्त खून न मिलने से हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि ओपीडी में मरीजों की संख्या 30 फीसद तक बढ़ी है। महानगर भाऊराव देवरस अस्पताल के सीएमएस डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि दिल और सांस के मरीज बढ़ने से सभी बेड भरे हैं। ओपीडी में बुखार, जुकाम और पेट में दर्द की परेशानी भी बढ़ जाते हैं। वर्जन मरीजों का दबाव अधिक बढ़ गया है। टीबी एंड चेस्ट विभाग पूरी तरह से भर गया है। मेडिसिन विभाग में मरीजों की भर्ती की जा रही है। इमरजेंसी में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। डॉ. आशुतोष दुबे, चिकित्सा अधीक्षक, सिविल अस्पताल इमरजेंसी के सभी 40 बेड भरे हैं। आईसीयू का हाल भी यही है। मरीजों की तबीयत स्थिर होने के बाद मरीजों को इमरजेंसी से दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जा रहा है। दिन में तीन से चार बार इमरजेंसी से मरीजों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. ईयू सिद्दीकी, निदेशक, बलरामपुर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के सभी 40 बेड भरे हैं। आईसीयू का भी यही हाल है। दिल के मरीजों का दबाव अधिक है। किसी तरह मरीजों को मरीजों को राहत पहुंचाई जा रही है। डॉ. ओंकार यादव, सीएमएस, लोहिया अस्पताल इमरजेंसी में बेड की कमी है। न्यूरो व दिल के मरीजों की भर्ती की जा रही है। आईसीयू में सभी बेड भरे हैं। गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के तौर पर भर्ती किया जा रहा है। डॉ. दीपक मालवीय, निदेशक, लोहिया संस्थान बीमारी के लक्षण सीने में दर्द पैरों में सूजन अचानक पसीना आना सिर के पिछले हिस्से में दर्द थोड़ा सा चलने पर सांस फूंलना ऐसे रखें दिल को तंदुरूत कसरत करें पैदल चलें तनाव से बचें मोटापा कम करें रेड मीट न खाएं संतुलित भोजन करें धुम्रपान से तौबा करें नमक का सेवन कम करें तेल-घी और मसालेदार खाने से परहेज करें। नमक का सेवन कम करें अजवाइन दे पेट को आराम राजभवन में तैनात डॉ. एसएस त्रिपाठी ने बताया कि ठंडक में रोजाना नाश्ते के बाद आधा चम्मच अजवाइन का सेवन करना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है। जो सर्दियों में होने वाले डायरिया से बचाती है। उन्होंने बताया कि कमजोर पाचन क्षमता वाले लोग नियमित रूप से अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। गुणकारी है अदरक विवेकानंद अस्पताल के डॉ. विजय सेठ ने बताया कि जाड़े में जुखाम और बुखार के रोगी बढ़ जाते हैं। बच्चे निमोनिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए अदरक का सेवन करें। अदरक शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अदरक, ऑवला और लहसुन की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। बच्चों को दिन में अदरक पीसकर उसमें शहद मिलाकर तीन बार खिलाएं। निमोनिया समेत दूसरी मौसमी बीमारियों की गुंजाइश कम होगी।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web