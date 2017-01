हैरतअंगेज करतबों के बीच निकली गुरु ग्रंथ साहिब की शाही सवारी

First Published:14-01-2017 07:00:25 PM Last Updated:14-01-2017 07:11:23 PM

- बीते पांच जनवरी को था गुरु गोविंद सिंह का 350 वा प्रकाशोत्सव- आशियाना गुरुद्वारा से आलमबाग गुरुद्वारा तक निकाला गया प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तनलखनऊ। निज संवाददातागुरु गोविंद सिंह के 350 वें प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन जब शनिवार को आशियाना गुरुद्वारे से निकला तो भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई गुरु ग्रंथ साहिब की शाही सवारी में गतका दल भी शामिल हुआ। उसकी युद्ध कला का प्रदर्शन देख लोगों ने दांतो तले उंगली दबा ली। उन्होंने हैरतअंगेज करानामें दिखाकर सबका दिल जीत लिया। कर्राटा ग्रुप ने भी आत्मरक्षा के कई पैंतरे पेश किए।हर चौराहे पर दिखाए युद्धकला के करतब आशियाना गुरुद्वारे से दोपहर में चांदी की पालकी में विराजमान होकर गुरु ग्रंथ साहिब निकले तो हर कोई हाथ जोड़े उनके दर्शन को आतुर दिखा। कहीं भक्तों ने उन पर फूलों की तो किसी ने उनके पालकी पर माथा टेक अपनी खुशहाली की दुआ मांगी। पारंपरिक परिधान से सुसज्जित पंच प्यारे हाथों में खुली कृपाण लेकर पालकी के आगे चल रहे थे। नगर कीर्तन में सबसे आगे चल रहा पंजाब के तरनतारन से आए वीर खालसा दल के सदस्य मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक चौराहों पर अपनी युद्धकला का जौहर दिखाते चल रहे थे। सदस्यों ने तलवारबाजी, लठ्ठबाजी से लेकर कील पर लेटे व्यक्ति के सिर पर बर्फ की सिल्ली तोड़ने, आंखों पर पट्टी बांधकर साथी के सिर पर रखे नारियल को कुल्हाड़ी से तोड़ने जैसी कला का बेमिशाल प्रदर्शन कर लोगों को अपने हुनर का कायल कर दिया। इस दौरान दिल्ली से आई इंटरनेशनल कर्राटा ग्रुप के सदस्यों ने भी अपनी कला का जौहर दिखाया। उन्होंने दुश्मनों को एक वार में पश्त कर देने वाले बैक पंच समेत कई दांव दिखाए। इसके अलावा नगर कीर्तन में शामिल दशमेष स्कूल के बच्चे बावर्दी बैंड बाजों की धुन पर कदमताल किया। उनके इस मनमोहक अंदाज को देख सभी उनकी प्रतिभा के कायल दिखे। गुरु की यह शाही पालकी पॉवर हाऊस चौराहा, पराग डेयरी चौराहा, मानसरोवर गुरुद्वारा होते हुए शाम को आलमबाग गुरुद्वारा पहुंची। वहां दरबार हॉल में गुरु को स्थापित कर दीवान की शुरुआत हुई। कवलजीत सिंह के नाम हैं रिकार्डवीर खालसा दल के उस्ताद कवलजीत सिंह का नाम गिनिज वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज है। गुरुद्वारा आलमबाग के कार्यवाहक अध्यक्ष निर्मल सिंह बताते हैं कि कवलजीत सिंह ने आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार से चंद मिनट में वक्ति के माथे पर रखे 45 नारियल तोड़ कर रिकार्ड अपने नाम किया था। इससे पहले भी कई रिकार्ड ब्रेक कर चुके हैं। साथ ही यह दल अपनी युद्धकला की बदौलत इण्डिया गॉट टैलेंट में भी हिस्सा ले चुका है। वहां उनके हुनर को हर किसी ने सराहा था। गुरु दर्शन को पहुंचे कारागार मंत्री नगर कीर्तन निकले से पहले सुबह आशियाना गुरुद्वारा में गुरु का दीवान सजाया गया। कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया भी गुरु दर्शन को गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने दीवान के समक्ष सजदा कर संगत को पर्व की बधाई दी। इस दौरान गंगानगर से आए रागी गगनदीप सिंह, दिल्ली के सतविंदर सिंह, बैंकाक के सुप्रीत सिंह ने शबद कीर्तन कर संगत में गुरु भक्ति का संचार किया। वहीं यमुना नगर के ज्ञानी महंत करमजीत सिंह गुरु के जीवन पर प्रकाश डाला। शाम को नगर कीर्तन के आलमबाग गुरुद्वारा पहुंचते ही यहां भी दीवान सजाया गया। करतबों ने किया लोगों को हैरानदल ने अपने हैरतअंगेज करतबों से कई बार लोगों को हैरान किया। कांच से भरे बोरे में दल के एक सदस्य को सिर डालता देख लोगों ने उससे अपनी नजरे हटा ली। यहां तक तो ठीक था लेकिन जैसे ही उसके सिर पर बर्फ की सिल्लियां टूटनी शुरू हुई भीड़ में खड़ी कई महिलाओं के चीखें निकल आईं। इसके बाद उस सदस्य को कील की शैय्या पर लेटाया गया और फिर से धड़कने रोक देने वाले करतब पेश किए गए। इस दौरान छाती पर आग लगाने जैसी कई कारनामे दल ने दिखाए। क्रेन से हुई फूलों की वर्षाएक ओर जहां गुरु ग्रंथ साहिब के पालकी के मार्ग को झाड़ू लगाकर स्वच्छ करते हुए महिलाएं आगे बढ़ रही थीं तो वहीं क्रेन से गुरु पर फूलों की वर्षा की जा रही थी। पूरे रास्ते क्रेन से गुरु की पालकी पर फूलों की वर्षा की गई। वहीं जगह-जगह मार्ग पर लगे स्टॉलों पर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।

