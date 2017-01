मकर संक्रांति- स्नान,दान संग हुए खिचड़ी भोज के आयोजन

लखनऊ। निज संवाददाता

First Published:14-01-2017 07:49:41 PM

मकर संक्रांति पर्व राजधानी में शनिवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। भोर में गोमती में स्नान दान करने के बाद लोगों ने घरों में पूजन अर्चन और दान करने के पश्चात परिवार संग खिचड़ी का भोजन किया। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। लोगों ने इस अवसर पर जमकर पतंगबाजी की, तिल व गु़ड़ से बने पकवान खाए। त़डके चार बजे से कूड़ियाघाट, डालीगंज के लल्लूमल घाट पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग तड़के से ही मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना कर इस त्योहार की शुरूआत की। श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को ताजा गन्ने, चावल और तिल से बने पकवानों को भोग लगाया। विद्वानों के मुताबिक इसी दिन सूर्य धनु से मकर राशि में जाता है। पंडितों का कहना है कि सूर्य के धनु से मकर राशि में जाने से खरमास भी समाप्त हो जाता है और शुभ कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। शनिवार को मकर संक्रांति पड़ने से शनि मन्दिरों में भक्तों की काफी भीड़ रही। शनिदेव के दर्शन करने के साथ ही खिचड़ी का दान किया। इसमें अलावा हनुमान सेतु, मनकामेश्वर, अलीगंज के नये व पुराने हनुमान मन्दिर, ठठेरी बाजार डालीगंज के लक्ष्मीनारायण मन्दिर, अमीनाबाद हनुमान मन्दिर समेत अन्य मन्दिरों में भजन कीर्तन, सुन्दरकाण्ड के आयोजन हुए और लोगों ने खिचड़ी का दान किया। अवश्य...युवजन समिति ने कराया खिचड़ी भोज लखनऊ। हिन्दुस्तान संवाद मकर संक्रांति के अवसर पर युवजन कल्याण समिति की ओर से शनिवार को विकास नगर लेखराज पन्ना पर खिचड़ी भोज और कम्बल वितरण का आयोजन किया गया। जिसमे सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। समिति के अध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि समिति हर साल खिचड़ी भोज का आयोजन करती है। समिति ने 51 निर्धन लोगों को कम्बल वितरित किया। इस मौके पर समिति के संस्थापक राकेश बादल, सन्तोष शुक्ला, राजू आस्थाना, विनोद राणा, पीयूष टण्डन, राधा सक्सेना, शारदा श्रीवास्तव, संजू उपाध्याय, मो आजम, राकेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। उधर भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड के पार्षद ब्रज किशोर पाण्डेय ने राम राम बैंक चौराहे पर खिचड़ी भोज आयोजित किया। --------------------------------------------------- यहां भी हुए खिचड़ी भोज के आयोजन सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संत समाज की ओर से चिनहट गांव में खिचड़ी भोज और कम्बल वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के श्याम सुन्दर सिंह, सुनीता सिहं, राम्भा सिंह मौजूद थे। परमार्थ समिति की ओर से झूलेलाल वाटिका पर हुए खिचड़ी भोज में मनोज तिवारी, पवन सिंह, पंकज तिवारी, डॉ. प्रवीण, हेमलता त्रिपाठी, वीके तिवारी मौजूद थे। आलमबाग तालकटोरा रोड व्यापार मंडल की ओर से शनिवार को खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ। व्यापारियों ने सामूहिक तौर से उरद दाल, गुड़,तिल, चावल,घी,पापड़ दही ,चूरा का दान किया। कार्यक्रम में व्यापारी नेता सन्दीप बंसल मुख्य अतिथि थे। संगठन के अध्यक्ष सन्दीप कान्त राजन की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में गरीबों को गर्म कपड़े बांटे गए। उन्होंने कहा कि त्यौहार हमारी जीवन में प्रेरणा के स्रोत्र है। अयप्पा मन्दिर में निकली शोभा यात्रा गोमतीनगर स्थित अयप्पा मन्दिर में मकर संक्रांति पर कई कार्यक्रम के आयोजन हुये। मन्दिर सुबह पांच बजे खुलने के बाद श्रद्धालुओं के आने और भगवान के निर्मल दर्शन का सिलसिला शुरु हो गया था। दर्शन के बाद अभिषेक हुआ। सहस्त्रनाम अर्चन में और भजन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दोपहर में पूजा के बाद भण्डारा शुरु हुआ। शाम को भगवान अयप्पा की रथ यात्रा निकाली गई। विनय खण्ड गोमतीनगर के मुक्तेश्वर मन्दिर से शाम पांच बजे शोभा यात्रा शुरु हुई जो शाम को अयप्पा मन्दिरपहुंची। शोभा यात्रा में केरल का पारम्परिक ढोल की तरह दिखने वाला चेंड़ामेलम वाद्ययंत्र मुख्य आकर्षण का केन्द्र बना रहा। चुनरी और साड़ियों से हुआ गोमा का शृंगार श्री शुभ संस्कार समिति की आरे कुडियाधाट पर चल रही अनवरत आरती के 12 साल पूरे होने व मकर संक्राति के अवसर पर मां गोमती का भव्य चुनरी पूजन हुआ। मां गोमती को चुनरी की साड़ियां पहनाकर शृंगार किया गया। चुनरी पूजन के बाद दीपदान व गोमती की भव्य आरती हुई। इस अवसर ऋद्धि किशोर गौड, लक्ष्मीकांत पाण्डे समेत अन्य लोग थे।

