ऐसी भी सीटें जहां हार-जीत के बीच का अन्तर हजार से भी कम

प्रमुख संवाददाता/अजीत कुमार

First Published:24-01-2017 08:34:32 PM Last Updated:24-01-2017 08:44:22 PM

अजीत कुमार / राज्य मुख्यालय प्रदेश की करीब दो दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पिछले दो विधानसभा चुनावों के दौरान बहुत ही कम अंतर या यूं कहें कि हार-जीत का अंतर तिहाई अंक को भी पार नहीं कर सका। वर्ष 2007 व 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में कई सीटें ऐसी भी रहीं जहां जीत-हार का अंतर दहाई के आंकड़ों को भी पार नहीं कर सका। झांसी विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के परिणाम ने तो पिछले सारे रिकार्ड को ही तोड़ डाला। उस उपचुनाव में तो मात्र नौ वोट के अन्तर से ही हार-जीत का फैसला हो गया था। पिछले दोनों विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो 2012 के विधानसभा चुनाव में डेढ़ दर्जन सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा और हार-जीत का अन्तर तिहाई अंकों में ही सिमट गया। उस वर्ष बहेड़ी विधानसभा सीट पर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा। वहां मात्र 18 मतों से हार-जीत का फैसला हुआ। इस सीट पर सपा के अताउर्ररहमान ने भाजपा के छत्रपाल सिंह को 18 वोटों से हरा दिया था। ऐसा ही एक अन्य दिलचस्प मुकाबला झांसी के उपचुनाव में देखने को मिला जब 2009 के विधानसभा उपचुनाव में झांसी में बसपा के कैलाश साहू ने निर्दलीय उम्मीदवार बीके बाश को मात्र नौ वोटों से पराजित किया। इसी प्रकार वर्ष 2007 के चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट से भाजपा से कुबेर सिंह ने बसपा के रणवीर कश्यप को केवल 72 मतों से पराजित कर दिया था। दो विधानसभा चुनावों में वैसी सीटें जहां जय-पराजय का अन्तर तिहाई अंक या उससे भी कम था- वर्ष-2012 वर्ष 2007 विधानसभा सीट जीत का अन्तर विधानसभा सीट जीत का अन्तर बेहट 504 बिजनौर 557 थाना भवन 265 अमरोहा 678 धामपुर 564 बहजोई 909 सिकन्दराबाद 123 बिलासपुर 722 कोल 599 सहसवान 109 मथुरा 495 लखनऊ पूर्व 631 फतेहाबाद 699 तिलाई 457 बहेड़ी 18 पट्टी 454 कटरा 875 कटेहरी 240 जलालाबाद 550 धुरियापार 559 बालामऊ 173 महाराजगंज 889 गौरीगंज 503 सरायमीर 714 फर्रुखाबाद 147 बांसडीह 488 बिठूर 671 जमानियां 968 घाटमपुर 700 शाहगंज 666 करछना 345 कल्याणपुर 674 सरसौल 342 विधूना 296 बांदा 231 सकीत 358 फूलपुर पवई 867

