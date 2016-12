केजीएमयू में बरसा सोना-चांदी

केजीएमयू का 112 वां स्थापना दिवस समारोह

First Published:24-12-2016 07:50:27 PM Last Updated:24-12-2016 09:11:11 PM

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता केजीएमयू में शनिवार को सोना और चांदी की बारिश हुई। छात्र-छात्राओं से लेकर डॉक्टर और कर्मचारी पुरस्कार से नवाजे गए। मौका था केजीएमयू के स्थापना दिवस समारोह का। 94 मेधावी मेडल से सम्मानित हुए। खासबात यह रही है कि अधिकांश छात्र-छात्राएं मध्य वर्ग के थे। इनके गांव व घर का कोई सदस्य मेडिकल के क्षेत्र में नहीं था। एमबीबीएस और बीडीएस में शानदार प्रदर्शन कर मेधावियों ने माता-पिता के साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। सांइटिफिक कनवेंशन सेंटर 112 वें स्थापना दिवस समारोह का गवाह बना। समारोह में 94 मेधावियों को मेडल बांटे गए। इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। 54 छात्राओं ने मेडल पर कब्जा जमाया। 40 छात्र को गोल्ड व सिलवर मेडल हासिल किया। कुलपति डॉ. रविकांत और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कुमार ने मेधावियों को सम्मानित किया। मेडल पाकर छात्र-छात्राएं खुशी से झूम उठे। खूब सेल्फी ली। एक-दूसरे को बधाई देकर खुशियों का इजहार किया। न गांव में कोई डॉक्टर न परिवार में इस साल काफी संख्या में ऐसे छात्र-छात्राएं अव्वल रहे जिनके गांव व परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर नहीं है। दूर-दर तक डॉक्टरी पेशे से उनका कोई नाता भी नहीं है। मुश्किलों को तोड़कर किसान के बेटे ने भी बाजी मारी। परिवार के पहले डॉक्टर बने अवनीश सबसे ज्यादा 11 गोल्ड, एक सिलवर व दो बुक प्राइज विजेता अवनीश डी गौतम अपने परिवार के पहले डॉक्टर हैं। अवनीश की मां सुशीला गौतम आर्मी हॉस्पिटल में चीफ नर्सिंग ऑफिसर हैं। पिता व्यापारी हैं। अवनीश बताते हैं कि माता-पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनकर परिवार का नाम रोशन करूं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए बहुत अधिक समय किताबों के साथ बिताने की जरुरत नहीं है। हां, जब भी पढ़ाई करें तो सब कुछ भूल जाएं। किताबों में डूबकर पढ़ाई करने से ही सफलता हासिल की जा सकती है। किसान का बेटा बना डॉक्टर मुज्जफरनगर के निराना गांव निवासी मोहम्मद मोहतसीम के बेटे ताबिस ने तीन गोल्ड दो सिलवर मेडल पर कब्जा जमाया। ताबिस ने इस साल केजीएमयू का सबसे प्रतिष्ठित हीवेट मेडल पर भी कब्जा जमाया है। ये मेडल दीक्षांत समारोह में मिलेगा। ताबिस ने बताया कि छह भाई व एक बहन है। पिता किसान हैं। पूरे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। मेरे परिवार में भी इस पेशे का कोई भी सदस्य नहीं हैं। डॉक्टर बन पिता के सपने को साकार किया। उन्होंने बताया कि एक सातवीं कक्षा तक गांव में पढ़ाई की। इसके बाद डॉक्टर बनने का सपना संजोया। इसी धुन में जुट गया। हालांकि पहली बार सीपीएमटी में असफल रहा। दोबारा कामयाबी मिली। मिठाई की दुकान चलाने वाले के बेटे को 10 मेडल पिता मामूली सी मिठाई की दुकान चलाते हैं लेकिन उनके ख्वाब ऊंचे हैं। उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। उनके सपने को साकार करने के लिए अभिषेक कुमार ने केजीएमयू में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। नौ गोल्ड व एक सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। अभिषेक बताते हैं कि परिवार की माली हालत बेहतर नहीं थी। पिता फीस तक देने में असर्मथ थे। पर, उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात दुकान में मेहनत कर पढ़ाई के खर्च को पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं एमबीबीएस और बीडीएस में अंतर नहीं मानता। जिस क्षेत्र में दिल से मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। चेहरे की विकृतियां दूर करेंगी मेरठ निवासी बीडीएस छात्र साक्षी भरद्वाज ने दो सिलवर और सर्टिफकेट हासिल किए। साक्षी बताती हैं कि घर के ज्यादातर सदस्य इंजीनियर हैं। पिता की इच्छा की थी मैं डॉक्टर बनूं। इसी दिशा में पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि वे बीमारी की वजह से खराब होने वाले चेहरे को पूराना स्वरूप के लिए कॉस्मैटिक सर्जन बनना चाहती हैं। इसके लिए एमडीएस की तैयारी कर रही हूं। अपना हॉस्पिटल बनाकर गरीब मरीजों की सेवा करने का लक्ष्य है। गांव में करना चाहती हैं सेवा बीडीएस में चार सिलवर और सर्टिफकेट पाने वाली सौम्या जौहरी का सपना है गांव में जाकर मरीजों की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि गांव में लोग मुंह की बीमारियों की जांच नहीं कराते हैं। इससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। मरीजों की मदद के लिए गांव में जाकर सेवा करेंगे। सौम्या रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं। इनका तो पूरा कुनबा लगा है मरीजों की सेवा में महानगर निवासी डॉ. दीपक भाग चंदानी का पूरा कुनबा मरीजों की सेवा में जुटा है। माता-पिता से लेकर पत्नी सास-सुसर व भाई बहन सभी डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं। दीपक को तीन गोल्ड मेडल मिले हैं। वे बताते हैं कि मरीजों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परिवार की परंपरा को हर कीमत पर निभाना है। डॉक्टर सम्मानित चिकित्सा के क्षेत्र में शानदान प्रदर्शन करने वाले केजीएमयू डॉक्टरों को सम्मानित किया। डॉ. यूबी मिश्रा, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉ. जीवी सिंह, हड्डी रोग विभाग के डॉ. अजय सिंह, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉ. आरएएस कुशवाहा, डॉ. अरुण चतुर्वेदी, यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. एसएन शंखवार, कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ. ऋषि सेठी,न्यूरोसर्जरी विभाग के डॉ. क्षितिज, डॉ. सौम्या सिंह व डॉ. शैलेन्द्र सक्सेना शामिल हैं। वहीं डेंटल साइसेंज से डॉ. आरके चक, डॉ. ज्ञान पी सिंह, डॉ. लक्ष्य यादव, डॉ. शीतल वर्मा व डॉ. दीप्ति शामिल हैं। बेहतर काम करने वाले कर्मचारी सम्मानित बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसमें नीरज कुमार सिंह, रैनी थॉमस, अमित, विपुल, रोहित, मुरली, राम लौटन, मनीष, अनिल और राकेश कुमार समेत अन्य कर्मचारी सम्मानित हुए।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web