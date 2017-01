दरोगा की प्रताड़ना से तंग आकर मजदूर ने दी जान

First Published:22-01-2017 11:01:38 PM Last Updated:22-01-2017 11:11:22 PM

आरोपी दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एसएसपी ने किया निलम्बितदरोगा पर प्रताड़ना व बिचौलिए की मदद से रुपए मांगने का आरोपकाकोरी पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही, फटकार के बाद तेवर नरम पड़ेफिर शर्मसार हुई खाकीलखनऊ। हिन्दुस्तान संवाद चोरी का गुनाह कुबूल करवाने के लिए काकोरी थाने के दरोगा ने एक युवक कमलेश रावत(35) को चौकी में खूब पीटा, फिर उसे कई तरह से धमकाया और जेल भेजने की धमकी दे डाली। पुलिस की इस यातना से तंग आकर कमलेश ने रविवार सुबह फांसी लगा ली। उसका शव बाग में लटकता मिलने की खबर मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। एसएसपी मंजिल सैनी ने दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे निलम्बित कर इस कार्रवाई की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी। समरथ नगर में कमलेश रावत पत्नी पूजा व अपने छह बच्चों के साथ रहता था। वह कभी दुकान में काम करता था तो कभी काम न मिलने पर वह दिहाड़ी पर चला जाता था। पिछले महीने पांच दिसम्बर को उसे काकोरी थाने के दरोगा जयचन्द्र बाबू शर्मा सिपाहियों के साथ घर से उठा ले गए थे। उस पर आरोप लगाया कि अमेठिया में नहर के पास बिजली के तार चोरी किए और उसे तालाब में छिपा दिया था। मना करने पर खूब पीटा, रुपए वसूलेपीड़ित परिवार का आरोप है कि दरोगा व सिपाहियों ने कमलेश के साथ ही मुकेश, धर्मेन्द्र, विनोद व प्रकाश को भी पकड़ा था। अंधे की चौकी में पुलिस ने जयचन्द्र को पीटा और उससे चोरी व जुआ खेलने की बात कबूलने को कहा। जबरदस्ती गुनाह कुबूल करवाने के बाद पुलिस चौकी में उनके घर वालों को बुलवाया गया। फिर उन से रुपए वसूल कर निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। बिचौलिए ने 20 हजार रुपए और मांगेकमलेश की मां मुन्नी देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस सात दिन पहले उसे फिर उठा ले गई थी। दिनभर उसे चौकी में बैठाए रखा। उसे छोड़ने के लिए रुपए मांगे थे। दरोगा ने उससे आठ हजार रुपए मांगे। कमलेश ने रुपए देने में असमर्थता जताई। इस पर उसे अपशब्द कहे और वहां से भगा दिया। कमलेश डर की वजह से गांव नहीं गया। इस बीच ही पुलिस की शह पर बिचौलिया नरेश, रामू व पप्पू वहां पहुंचे और कमलेश को बख्शने के लिए 20 हजार रुपए की मांग की। उन्होंने चेतावनी भी दी कि रुपए न दिए तो कमलेश को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। खेत में शव लटकता मिलाबिचौलिए के जाने के बाद जब देर तक कमलेश घर नहीं पहुंचा तो सब उसे ढूंढ़ने लगे। इस बीच ही खबर मिली कि कमलेश का शव आम की बाग में लटकता मिला है। यह खबर मिलते ही वहां लोगों का हुजूम जुट गया। पुलिस भी सकते में आ गई। काकोरी पुलिस मामला दबाने में जुटीस्थानीय लोगों का आरोप है कि काकोरी एसओ शशिकांत यादव मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां लोगों का गुस्सा और पुलिस पर आरोप लगते देख वह पुलिस वाले पूरे मामले को दबाने में जुट गए। इन लोगों ने ग्रामीणों को डांट कर चुप रहने को कहा। पर, लोग और उग्र हो गए। कुछ लोगों ने पुलिस अफसरों को सूचना दे दी। इसके बाद ही एसओ व उनकी टीम के तेवर नम्र पड़ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।मां बोली-पुलिस ने बेटे की जान ले लीकमलेश की मौत पर मां मुन्नी देवी बार-बार पुलिस को ही दोषी ठहरा रही थी। वह यही कहती रही कि पुलिस वालों की वजह से बेटे की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि कमलेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पुलिस के डर की वजह से कमलेश अक्सर घर नहीं रुकता था। इस वजह से घर का खर्च चलाने के लिए मां ने सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। एसएसपी ने काकोरी पुलिस को फटकार लगाई पारा थाने व क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों की वजह से पहले ही महकमे की किरकिरी हो रखी थी। यही वजह थी कि इस मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी ने काकोरी पुलिस को फटकार लगाई। इसके बाद ही मुन्नी देवी की तहरीर पर दरोगा जयचन्द्र और बिचौलियों के खिलाफ कमलेश को आत्महत्या के लिए उकसाने व प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी ने बताया कि जयचन्द्र को निलम्बित कर दिया गया है। अगर इस प्रकरण में एसओ व अन्य पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

