चेकिंग से बचने की कोशिश में राहगीरों पर चढ़ा दी कार

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता

First Published:17-01-2017 10:18:23 AM Last Updated:17-01-2017 10:18:23 AM

यातायात विभाग के चेकिंग अभियान में बचकर भागने वाले वाहन राहगीरों को चोटिल कर रहे हैं। दो दिन पहले एक वाहन चालक ने यातायात कर्मी के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी थी। सोमवार को ऐसी ही एक घटना आयकर भवन के सामने हुईं। पुलिस ने जब (यूपी 32 एफए 0063) वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक गाड़ी लेकर भगाने लगा। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे एक युवक के पैर पर उसने गाड़ी चढ़ा दी। चोटिल राहगीर दर्द से कराहता रहा। अधिकारियों ने दोषी वाहन चालक का चालान कर उस चोटिल व्यक्ति को इलाज कराने के लिए भेजा। एमएलसी की हेकड़ी भी न चली हजरतगंज चौराहे पर चलाए गए अभियान में अपने को एमएलसी बताने वाले (यूपी 32 ईवी 2700) का भी यातायात कर्मियों ने चालान काटा। हजरतगंज चौराहे पर यूपी 32 एफटी 3233 वाहन चालक भागने लगा। उसको रोककर चालान किया गया। बिना डीएल मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक के वाहन (यूपी 32 एएच 7232) पर भी कार्रवाई की गई। अभियान में उल्टी साइड से आ रहे वाहनों को रुकवाकर उनका चालान करवाया। ...किसी की हिम्मत हो तो उठवा ले वाहन यातायात विभाग की ओर से सोमवार को चलाए गए अभियान में वाहनों पर पुलिस लिखकर रौब झाड़ने वालों को भी नहीं बक्शा गया। शक्तिभवन गेट के बाहर फुटपाथ पर पुलिस लिखी बुलेरो गाड़ी (यूपी 32 एफसी 3801) जिसपर नीली बत्ती और हूटर लगा था के वर्दीधारी ड्राइवर ने सीओ ट्रैफिक डॉ. राजेश तिवारी पर रौब झाड़ने कोशिश की। उनके जाने के बाद उसने जब यह बोला कि किसी की हिम्मत हो तो उठवा ले वाहन। इसपर नाराज यातायात विभाग कर्मियों ने उनके वाहन को उठवा लिया। वर्दीधारी ड्राइवर ने बताया कि वाहन पावर कारपोरेशन का है। पुलिस लिखी मोटरसाइकिल (यूपी 32 ईसी 7089) को भी रोका और पूछताछ करने के बाद उसका चालान किया गया। ...पापा नगर निगम में ठेकेदारों के अध्यक्ष हैं यातायात विभाग ने हरजतगंज चौराहे पर सोमवार सुबह एक फारच्यूनर (यूपी 32 जीएल 9191) को रोका। जिसमें राजनैतिक पार्टी का झण्डा लगा था। नम्बर प्लेट पर शासन का लोगो चिपका था। हूटर भी था। जब वाहन चालक से पूछा गया कि ये शासन की गाड़ी है तो उसने बताया कि मेरे पापा की गाड़ी है। अधिकारियों ने पूछा पापा कहां हैं। तो वाहन चालक ने बताया कि पापा नगर निगम में ठेकेदारों के अध्यक्ष है। कार्रवाई से नाराज महिला ने तोड़ा व्हील क्लैम्प यातायात विभाग ने सोमवार को श्रीराम टावर के पास अनियोजित तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की। वाहनों में व्हील क्लैम्प लगाकर उनको उठवाया गया। इस दौरान शक्ति भवन मोड़ पर खड़े वाहन (यूपी 32 जीबी 4006) पर व्हील क्लैम्प लगाया गया था लेकिन महिला चालक व्हील क्लैम्प तोड़कर भाग निकली। इससे पूर्व महिला वाहन चालक की नोकझोंक यातायात पुलिस के अधिकारियों से हुई। मौके पर मौजूद एसपी ट्रैफिक हबीबुल हसन ने इस वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। अभियान में श्रीराम टावर और शक्तिभवन के बीच वाली सड़क पर इधर-उधर खड़े वाहनों पर क्लैम्प लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद अधिकारियों ने थोड़ा आगे खड़ी परिवहन निगम की गाड़ी (यूपी 32 एफएस 2142) का भी चालान किया। ड्राइवर ने बताया कि इस वाहन से मोबाइल खरीदने के लिए श्रीराम टावर के बाहर विभाग के एक बाबू आए हैं। इन पर हुई कार्रवाई

75 गाड़ियों में व्हील क्लेम्प लगाकर कार्रवाई की गयी

35 चार पहिया गाड़ियां और 56 दो पहिया गाड़ियां क्रेन से उठाईं

610 गाड़ियों को चेक कर 148 गाड़ियों से काली फिल्म उतारीं

47 गाड़ियों से प्रेशरहार्न पकड़े गए

269 गाड़ियों का चालान किया गया

01 लाख 60 हजार 400 रुपये नकद जुर्माना वसूला गया

