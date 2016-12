आधी रात गौशाला में प्रभु यीशु जन्मे, आज होगा जश्न

लखनऊ। निज संवाददाता

First Published:24-12-2016 07:31:13 PM Last Updated:24-12-2016 09:11:18 PM

हजरतगंज का सेंट जोसेफ केथेड्रल चर्च। रात के करीब 12 बजे। आगे-आगे डॉ. जेराल्ड जॉन मथायस। उनके हाथ में 'बालक प्रभु यीशु' की मूर्ति। पीछे-पीछे अन्य पुजारी। वहां पहुंचकर डॉ मथायस प्रभु की मूर्ति को गौशाला में रखते हैं। फिर एक स्वर में प्रार्थना करते हैं कि 'प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु'। इसी के साथ मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस की बधाइयों से चर्च परिसर गूंज उठता है। इस तरह प्रभु यीशु का जन्म होता है। शनिवार शाम से ही चर्च में चहल-पहल नजर आने लगी। चर्च में एक कोने पर गौशाला में प्रभु यीशु की मूर्ति सजाई गई है। साथ ही प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए संदेशों को भी यहां टंगे पोस्टरों में दर्शाया गया है। देर शाम रंगीन रोशनी से सने चर्च में प्रार्थना शुरू हुई। जिसमें धार्मिक पोशाक चेसबल पहने बिशप डॉ.जेराल्ड जॉन मथायस के नेतृत्व में अन्य पुरोहितों ने प्रार्थना के साथ पवित्र जलका वितरण किया। प्रार्थना सभा में फादर रोनाल्ड डिसूजा, फादर मेल्विन, फादर अल्विन, मार्क पिंटो, थामस क्रास्ता, बसंत तिर्की, राजेश डिसूजा, एलायस, चार्ल्स फर्नांडिस, एल्बर्ट गोवियम, एंथोनी गोनसेल्विस आदि धर्माचार्य मौजूद रहे। मेले जैसा माहौल हजरतगंज में प्रभु यीशु के अवतरण से पहले मेले जैसा माहौल बन गया था। टोपियों और मुखौटों के साथ ही चाट की दुकानें ग्राहकों से गुलजार रहीं। परिसर के अंदर मोबाइल से फोटो खींचना और मोमबत्ती जलाने वालों की भीड़ देखते ही बन रही थी। कैथेड्रल के सामने से लेकर हजरतगंज चौराहे तक ठंड के बावजूद लोगों की भीड़ माहौल में गर्मी का एहसास करा रही थी। देर शाम से लगी भीड़ देर रात तक बनी रही। यहां भी हुई प्रभु जन्म की विशेष पूजा शहर के सभी 22 कैथोलिक गिरिजाघरों समेत अन्य चर्चों में भी प्रभु के जन्म की विशेष पूजा हुई। रात करीब 11 बजे आलमबाग स्थित हॉली रिडिमर चर्च में पूरे विधि विधान के साथ फादर विंसेंट ने प्रार्थना की। इसके बाद गौशाला में प्रभु का जन्म हुआ। एपीफेनी चर्च लालबाग में सात 10:30 बजे से विशेष प्रार्थना का आरंभ हुआ, जो मध्यरात्रि 12 बजे तक चला। सुबह नौ बजे होगी प्रार्थना ईसाई समाज के प्रोस्टेंट समुदाय के चर्चों में प्रभु यीशु के जन्मदिन पर आराधना रविवार को दिन में होगी। एबीसी चर्च अलीगंज के फादर मॉरिस कुमार ने बताया कि मेथोडिस्ट, सीएनआई, एबीसी व अन्य चर्च में 25 को दिन में 9 से 12 के बीच आराधना होगी। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च फादर हबर्ट एबल ने बताया कि सुबह 10 बजे प्रार्थना सभा होगी। कैथेड्रल में कल आएंगे राज्यपाल कैथेड्रल में शनिवार को होने वाले क्रिसमस उत्सव में राज्यपाल रामनाईक शामिल होंगे। फादर डोनाल्ड डोनाल्ड डिसूजा ने बताया कि शाम 4:30 से 5:30 बजे तक होने वाले उत्सव में गणमान्य लोगों के साथ ही ईसाई समाज के लोग भी शामिल होंगे। ------------------------------- आज यहां होंगे आयोजन -एपीफेनी चर्च लालबाग-सुबह आठ बजे -कैथेड्रल हजरतगंज-सुबह आठ बजे -होलीरिडीमर चर्च आलमबाग-सुबह नौ बजे -एबीसी राजाजीपुरम-सुबह नौ बजे -लाइफ स्प्रिंग चर्च एमजी मार्ग-सुबह नौ बजे -मिशनरी चर्च राजाजीपुरम-सुबह नौ बजे -सेलमॉन मेथोडिस्ट चर्च रायबरेली रोड-सुबह 9:30 बजे -सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लालबाग- सुबह 9:30 बजे -इंगलिश मेथोडिस्ट चर्च लालबाग- सुबह 10 बजे -एबीसी अलीगंज- सुबह 10 बजे -एबीसी गोमतीनगर-सुबह 10 बजे -एबीसी विक्रमादित्य मार्ग-सुबह 10 बजे -दुआ का घर महानगर-सुबह 10 बजे -जियान चर्च चिनहट-सुबह 10 बजे -एबीसी सुजानपुरा-पूर्वाह्न 10:30 बजे ----------------------------------------- फोटो है---------- क्रिसमस पर बिशप का संदेश एकता और भाईचारे का पर्व है क्रिसमस। हम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो मनुष्य के रूप में हम सबके बीच में आए और संसार को मानवता के रास्ते पर चलना सिखाया। उन्होंने समस्त मानव जाति को एक निगाह से देखा। चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। सबके पापों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सुखमय जीवन प्रदान किया। यहां तक कि क्रूस पर लटकाने वालों को भी प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया। दुनिया में शांति, सदभावना के संदेश को फैलाने वाले और दूसरों का सहारा बनने वाले प्रभु यीशु के अवतरण की खुशी पर ईसाई समुदाय को ही नहीं बल्कि समस्त राजधानीवासियों को क्रिसमस की बधाई देता हूं। और, प्रार्थना करता हूं कि सभी अपने जीवन में सुखी रहें। प्रभु का आशीष उन पर सदा बना रहे। डॉ. जेराल्ड जॉन मथायस बिशप, कैथोलिक डायोसिस ऑफ लखनऊ ईश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में चरनी में जन्म लेकर यह संदेश दिया कि उनके लिए सब एक समान हैं। परमेश्वर ने अपना पूरा जीवन समस्त मानवजाति को समर्पित कर दिया। उन्होंने मानव के कल्याण के लिए यातनाएं भी सहीं। इसके बावजूद भी उन्होंने यातना देने वालों को क्षमा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वही उद्धारकर्ता हैं। जात-पांत, ऊंच-नीच के आडम्बरों से दूर प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाने का अधिकार हर धर्म के लोगों को है। आज यह उल्लास केवल ईसाई समुदाय ही नहीं बल्कि हर धर्म और वर्ग के लोग मना रहे हैं। इस खास मौके पर राजधानीवासियों को बहुत-बहुत बधाई। खुदा सभी को आसमानी और रूहानी खुशी दे। अगस्टस एंटोनी(टोनी) बिशप, एसेंबली ऑफ बलिविर्स चर्च इन इण्डिया

