समीक्षा अधिकारी भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने आए 10 सॉल्वर गिरफ्तार

First Published:08-01-2017 10:38:14 PM Last Updated:08-01-2017 10:33:28 PM

फ्लैग: अंडरवियर में मोबाइल, बनियान में हैण्ड्स फ्री, कान में ईयर पीस लगा करते थे धांधली.. - हरियाणा में बैठा मास्टरमाइंड चला रहा 200 सॉल्वरों का गैंग - सीआरपीएफ का जवान लखनऊ के अभ्यर्थियों से करता था डील - प्रत्येक अभ्यार्थी से वसूले जाते थे आठ से 12 लाख रुपये लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले गैंग के 10 सॉल्वरों को एसटीएफ ने रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। यह लोग हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी पद के लिए हुई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में असल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने लखनऊ आए थे। एसटीएफ ने इनके पास से 25 मोबाइल फोन, 10 सैन्डो बनियान (ट्रांसमिशन डिवाइस लगी हुई), 7 ईयर प्लग, 10 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र व मूल परिचय पत्र बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा में बैठे मास्टरमाइंड दीपक कुमार के लिए काम करते हैं। दीपक प्रत्येक अभ्यार्थी से पेपर सॉल्व कराने के आठ से 12 लाख रुपये तक वसूलता था। सीआरपीएफ में तैनात सिपाही गौरव सिंह यादव गैंग के लिए लखनऊ के अभ्यर्थियों से डील करता था। अधिकारियों का दावा है कि गैंग ने दर्जनों परीक्षाओं में सेंध लगाई है। टीम उनसे पूछताछ कर रही है। कानपुर रोड पर होटल पैराडाइज में ठहरे थे एएसपी डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार को एसटीएफ को सूचना मिली की हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में कुछ लोग धांधली के फिराक में है। मुखबिर से मिले मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लिया गया। पड़ताल में सामने आया कि यह लोग कानपुर रोड स्थित होटल पैराडाइज में ठहरे हैं। एसटीएफ ने रविवार सुबह आरोपियों को तब पकड़ा जब वह होटल से निकलकर अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों के लिए निकल रहे थे। यह हुए गिरफ्तार एसटीएफ ने हरियाणा निवासी जयदीप, सुनील, अमित जाट, नवदीप, संजय सिंह, रवि कुमार सिंह, अश्विनी पुनिया, सुनील जाट, बिजनौर निवासी अमित कुमार और आशियाना निवासी गौरव सिंह यादव को गिरफ्तार किया। गौरव वर्ष 2010 में सीआरपीएफ में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ। इस समय वह लखनऊ में 93वीं वाहिनी में तैनात है। सॉल्वर को मिलते थे एक लाख पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोग एक मिनी बस में हरियाणा से लखनऊ आए थे। सरगना दीपक कुमार ने नवदीप को ग्रुप लीडर बनाया था। नवदीप ने बताया कि दीपक प्रत्येक सॉल्वर को परीक्षा में शामिल होने के एक लाख रुपये देता था। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में बैठने के लिए सभी को 40-40 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे। शेष 60 हजार रुपये काम होने के बाद मिलने थे। सॉल्वरों के होटल में ठहरने और खाने का खर्च भी दीपक ही उठाता है। वहीं प्रत्येक आरोपी के पास से 10-10 के 20 सिक्के मिले। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह छुट्टे पैसे दीपक द्वारा दिए गए थे। ताकि बस-ऑटो से परीक्षा केन्द्र पहुंचने में किराये के दिक्कत न हो। आरोपी जिस मिनी बस से आए थे, एसटीएफ ने उसके कंडक्टर और चालक को भी हिरासत में लिया है। पहले दोस्त फिर बना एजेंट गिरफ्तार सिपाही गौरव यादव ने बताया कि वर्ष 2007 में वह दिल्ली में दीपक के साथ पढ़ता था। वर्ष 2010 में सिपाही बनने के बाद भी वह दीपक के संपर्क में रहा। दीपक ने उसे भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर लाखों रुपये कमाने की योजना बताई। जिस पर वह उसकी गैंग का एजेंट बन गया। गौरव ने बताया कि वह लखनऊ के कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले युवाओं से संपर्क करके उन्हें सॉल्वर के माध्यम से कोई भी भर्ती परीक्षा पास करवाने का भरोसा दिलाता था। इच्छुक अभ्यर्थियों से रुपयों का लेनदेन भी वही करता था। गौरव ने कबूला कि पूर्व में हुई बीडीओ भर्ती परीक्षा में वह बतौर सॉल्वर शामिल हो चुका है। ::::: सरगना के पास होते थे प्रश्न पत्र के सारे सेट - केन्द्र व्यवस्थापक की मिलीभगत उजागर - पढ़े-लिखे सॉल्वर हाईटेक तरीके से करते थे नकल लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता सॉल्वर गैंग का मुखिया दीपक जितने हाईटेक तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देता है। उतनी ही मजबूत पकड़ सिस्टम में भी रखता है। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर में प्रश्न पत्र के सभी सेट उसके पास पहुंच जाते थे। इधर, परीक्षा कक्ष में मौजूद सॉल्वर दीपक को प्रश्न पत्र का कोड बताता था। उधर, वह प्रश्नों के सही जवाब देना शुरू कर देता था। एसटीएफ अधिकारियों का दावा है कि यह काम परीक्षा केन्द्र के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। संभावना जताई जा रही है कि कोई केन्द्र व्यवस्थापक ही दीपक को प्रश्न पत्रों के सभी सेट व्हाट्स एप आदि के माध्यम से भेज देता होगा। ऐसे होती थी नकल मोबाइल, हैण्ड्स फ्री और मक्खी के आकार का ईयर प्लग... सॉल्वर इन्हीं को हथियार बनाकर फर्जीवाड़ा करते थे। एएसपी डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि सॉल्वर खास तरीके की सैन्डो बनियान पहनते थे। बनियान के ऊपरी छोर में हैण्ड्स फ्री का तार सिला हुआ होता था जो कि दिखाई नहीं देता है। हैण्ड्स फ्री का एक सिरा अंडरवियर में छुपाकर रखे गए मोबाइल से जुड़ा होता था। सॉल्वर अपने कान में बहुत छोटे आकार का ब्लूटूथ ईयर प्लग लगाते थे। परीक्षा शुरू होते ही दीपक व उसके लोग सॉल्वर को कॉल करते थे। यह कॉल ईयर प्लग में अपने आप कनेक्ट हो जाती थी। सॉल्वर अपने प्रश्न पत्र का कोड बताता था। उधर से दीपक सही जवाब बताता था। कई सवाल खुद ही निपटाते थे सीओ पीके मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी कोचिंग के छात्र हैं। यह लोग काफी पढ़े-लिखे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कई बार जवाब मिलने में देरी होती थी। ऐसे में वह अपने विवेक से प्रश्न हल करते थे। एसटीएफ ने हरियाणा पुलिस को अलर्ट करके दीपक को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। हुलिया मिलने वाला बनता था सॉल्वर एसटीएफ के मुताबिक दीपक के पास 200 सॉल्वरों की टीम है। दीपक के निर्देश पर असल अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अपनी धुंधली फोटो लगाते थे। बाद में दीपक इन अभ्यर्थियों से मिलते-जुलते हुलिये वाले सदस्यों को ही सॉल्वर बनाकर भेजता था। दर्जनों परीक्षाएं दे चुके हैं आरोपी आरोपी नवदीप और सुनील ने बताया कि वह लोग दर्जनों बार असल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे चुके हैं। ऐसे में जांच टीम पता लगा रही है कि गैंग कब से फर्जीवाड़ा कर रहा है। गैंग के सॉल्वरों ने कितने लोगों की जगह परीक्षा दी और उनमें से कितने लोग चयनित हो चुके हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web