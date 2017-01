अब तक हुए 7 चुनावों में 87 सीटों पर जीत भाजपा के लिए बना सपना

First Published:20-01-2017 07:24:19 PM Last Updated:20-01-2017 07:33:48 PM

शोभित मिश्र / राज्य मुख्यालययूपी विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें पाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश की 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां 1989 से लेकर 2012 के चुनाव तक यानी सात विधानसभा चुनावों में वहां से एक बार भी चुनाव नहीं जीती है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 87 सीटों को अपनी झोली में डालाना भाजपा के चुनौती है। कारण कि इन सीटों पर उसकी अगर हार होती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का उसका सपना पूरा होना मुश्किल है। बीजेपी से दूर रहीं सीटों को अपना बनाने के लिए जिताऊ को टिकटपार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार चुनाव में इन सीटों को जीतने के लिए पार्टी नेतृत्व ने खासा होमवर्क किया है। पार्टी ने इन सीटों पर जातीय समीकरण के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने सपा-बसपा और कांग्रेस में भी सेंध लगाकर 2012 विधानसभा चुनाव के उनके मौजूदा विधायकों, दूसरे नम्बर पर रहने वाले और पूर्व विधायकों को पार्टी में शामिल किया है। फिलहाल तो घोषित पहले और दूसरे चरण की 149 सीटों में पार्टी की यह रणनीति दिखाई दी है। दूसरे दलों से आए विधायकों को बनाया प्रत्याशीनकुड़ सीट पर पहली बार जीत की पताका फहराने के लिए पार्टी ने इस सीट से 2012 विधानसभा चुनाव में जीते बसपा के धर्म सिंह सैनी को पार्टी में शामिल कर उन्हें प्रत्याशी बना दिया। मुरादनगर से जातिगत समीकरण के आधार पर अजीत पाल त्यागी को टिकट दिया। किसनी (सु.) से सिरसागंज हुई सीट पर बसपा सरकार में मंत्री रहे जयवीर सिंह को टिकट दिया है। तिलहर से बसपा के विधायक रोशनलाल वर्मा को अपनी पार्टी में लाकर यहां से टिकट दिया। ददरौल से कांग्रेस से आए मानवेन्द्र सिंह को प्रत्याशी बनाया।बॉक्सबीजेपी से अछूती रहीं ये 87 विधानसभा सीटेंरामपुर, मुरादनगर, हस्तिनापुर (सु.) शिवालखास, बागपत, छपरौली, नकुड़, गुन्नौर, सहसवान, उसैहत, सिरसागंज (पुराना नाम-किसनी (सु.)) जसराना, अलीगंज, मांट, तिलहर, जलालाबाद, ददरौल, श्रीनगर, सिधौली (सु.), मिश्रिख, बेनीगंज (सु.), अहरोरी (सु.), हरदोई, पिहानी, मल्लावां, बांगरमऊ, हड़हा, पुरवा, मलिहाबाद, सरोजनीनगर, मोहनलालगंज(सु.) , मसौली, नवाबगंज, सतांव, डलमऊ, अकबरपुर(सु.) ,टाडा, सरसौल, घाटमपुर, भोगनीपुर(सु.) , राजपुर, बिल्हौर(सु.) , जसवंतनगर, भरथना, विधूना, तिंदवारी, राठ, गरौठा, जहानाबाद, बस्ती, रामनगर, धुरियापार, चुल्लूपार, कोड़ीराम, लक्ष्मीपुर, भाटपाररानी, सलेमपुर, नाथूपुर, सगड़ी, गोपालपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, अतरौलिया, फूलपुर, मुबारकपुर, मऊ, सिकन्दरपुर, बांसडीह, कोपाचीट, रामपुरखास, जगदीशपुर(सु.) , दिलदारनगर, जखनिया(सु.) , सादत(सु.) , मड़ियाहूं, रारी, खुटहन, मछलीशहर, दुद्धी(सु.) , मेजा, करछना, प्रतापपुर, इलाहाबाद (पश्चिम), मंझनपुर (सु.) और सिराथू

