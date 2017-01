फूलों की खूबसूरती संग सेल्फी का क्रेज

First Published:21-01-2017 06:37:29 PM Last Updated:21-01-2017 06:55:21 PM

एनबीआरआई लान में दो दिवसीय पुष्प एवं गुलदाउदी प्रदर्शनी, पुरस्कार वितरण आजलखनऊ। प्रमुख संवाददातारंग बिरंगे फूल और उनकी खुशबू के बीच कुछ देर सुकून से बैठने का मौका मिल जाए तो तन और मन आनंदित हो उठता है। यह मौका शनिवार को राष्ट्रीय वनस्तपति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) ने शहर के लोगों को दिया। लोगों ने फूलों के बीच खुद को रखकर जमकर सेल्फी ली और उनकी खूबसूरती को अपने मोबाइल फोन व कैमरों में कैद किया।उमड़ी भीड़मौका था एनबीआरआई की ओर से आयोजित दो दिवसीय पुष्प एवं गुलदाउदी प्रदर्शनी के शुभारम्भ अवसर का। जहां फूलों की खूबसूरती देखने के लिए शहर के पुष्प प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। युवक व युवतियों, छात्राओं के साथ बुजुर्ग भी फूलों के साथ सेल्फी लेने से खुद को नहीं रोक पाए। एनबीआरआई शहर के लोगों को यह मौका हर साल देता है। प्रदर्शनी में सरकारी,अर्द्ध सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय, व्यक्तिगत उत्पादक, महिलाएं, नर्सरियों व मालियों ने हिस्सा लिया। इसमें 59 प्रदर्शकों की कुल 521 प्रविष्टियां शामिल हुई। औषधीय पौधों का भी प्रदर्शनप्रदर्शनी में गुलाब व गुलदाउदी पुष्पों की प्रजातियों के साथ औषधीय पौधों को भी प्रदर्शित की गया है। इसके अलावा अलंकारिक व सजावटी पौधे व औषधीय पौधों की बिक्री के लिए स्टाल लगाए गए हैं। पौधों के माध्यम से प्रदूषण बचाव के लिए जागरूकता कार्नर लगाया गया हैं जहां लोगों को‘पौधे एवं प्रदूषण विषय पर जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। कई अन्य स्टाल पर वर्मी कम्पोस्ट खाद, उच्च गुणवत्ता के बीज व पौधे, गमले, औजार आदि बिक्री के लिए रखे गए हैं। गुलदाउदी की दो नई प्रजातियों का लोकार्पणएनबीआरआई के निदेशक प्रो. सरोज के बारिक ने प्रदर्शनी के उदघाटन के अवसर पर संस्थान द्वारा विकसित देर से खिलने वाली गुलदाउदी की दो नई प्रजातियों लोकार्पण किया। इन प्रजातियों में एक नाम सीएसआईआर के 75 वर्ष पूरा के उपलक्ष्य पर ‘एनबीआरआई-सीएसआईआर75 व दूसरे का नाम आशा किरण रखा गया है। एचएएल अव्वलप्रदर्शनी में एचएएल फैजाबाद रोड अव्वल रहा। उसने सात प्रमुख शील्ड व कप कब्जा किया। प्रदर्शनी में 26 रनिंग चैलेंज शील्ड, कप व ट्राफियों सहित 19 वर्ग (ए से आर) व 125 खंडों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सभी विजेताओं को रविवार को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलति प्रो. एसपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। प्रदर्शनी रविवार को आम लोगों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। प्रमुख ट्रॉफी व कप के विजेतासर्वोत्तम गुलाब के लिए (माल नर्सरी रनिंग चैलेंज कप)-एचएएल फैजाबाद रोड।सर्वोत्तम ग्लैडिओलस स्पाईक(सैय्यद गुलाम अब्बास काजमी मेमोरियल रनिंग चैलेंज शील्ड)-मिर्जा मुक्तिजर बेग, काकोरी।सर्वोत्तम एचटी लाल गुलाब (परसी-लैंकास्टर चैलेंज कप)- एचएएल, फैजाबाद रोड।सर्वोत्तम एचटी दुरंगे गुलाब (आरवी सिथोले मेमोरियल चैलेंज कप)-एचएएल, फैजाबाद रोड।सर्वोत्तम सुगन्धित हाइब्रिड टी गुलाब (चौधरी अकबर हुसैन मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी)- एचएएल, फैजाबाद रोड।सर्वोत्त्म रंगीन धारीदार एचटी गुलाब (हृदय प्रसाद तिवारी रनिंग चैलेंज चैलेंज शील्ड)-निदेशक, आईआईटी, बीएचयु, वाराणसी।सर्वोत्तम एचटी पीले गुलाब (सुलभ तिवारी मेमोरियल रनिंग चैलेंज कप)-एचएएल, फैजाबाद रोड।सर्वोत्तम गुलाबी गुलाब (श्रीमती कुमुद रस्तोगी मेमोरियल रनिंग चैलेंज ट्रॉफी)- एचएएल, फैजाबाद रोड।सर्वोत्तम भारतीय प्रजनित हाइब्रिड टी गुलाब (राजा भद्री रनिंग चैलेंज शील्ड)-एचएएल, फैजाबाद रोड।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web