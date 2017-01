सपा ने 191 प्रत्याशियों की सूची

राज्य मुख्यालय। विशेष संवाददाता

First Published:20-01-2017 01:39:04 PM Last Updated:20-01-2017 01:44:23 PM

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनावों के लिए पहले तीन चरणों के लिए 191 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को जसवंतनगर सीट से लड़ाया जाएगा। सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा के स्थान पर प्रदेश सरकार में मंत्री अरविंद सिंह गोप को टिकट दिया गया है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक थे लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर कैराना नाहिद हसन बुढाना श्री प्रमोद त्यागी पुरकाजी (अ0जा0) श्रीमती उमा किरन मुजफ्फरनगर श्री गौरव स्वरुप मीरापुर श्री लियाकत अली जिला-शामली थानाभवन डा0 सुधीर पंवार शामली मनीष चौहान चरथावल मुकेश चौधरी खतौली चन्दन चौहान मेरठ सिवालखास --------गुलाम मोहम्मद सरधना अतुल प्रधान हस्तिनापुर (अ0जा0) प्रभुदयाल वाल्मीकि किठौर शाहिद मंजूर मेरठ कैण्ट परमेन्दर सरदार मेरठ रफीक अंसारी मेरठ दक्षिण आदिल चौधरी बागपत छपरौली मनोज चौधरी बड़ौत शौकिन्दर तोमर बागपत राजपाल सिंह गाजियाबाद लोनी राशिद मलिक मुरादनगर सुरेन्द्र कुमार मुन्नी साहिबाबाद वीरेन्द्र यादव गाजियाबाद सागर शर्मा मोदीनगर रामकिशोर अग्रवाल गौतमबुद्धनगर नोएडा सुनील चौधरी दादरी राजकुमार भाटी जेवर नरेन्द्र नागर बुलंदशहर सिकंदराबाद राहुल यादव बुलंदशहर सुजात आलम स्याना राजकुमार लोधी अनूप शहर हिमायत अली डिबाई हरीश लोधी शिकारपुर राकेश शर्मा खुर्जा (अ0जा0) नन्दकिशोर वाल्मीकि हापुड़ धोलाना धर्मेश तोमर हापुड़ (अ0जा0) तेजपाल गढ़मुक्तेष्वर मदन चौहान अलीगढ़ खैर (अ0जा0) प्रशान्त वाल्मीकि बरौली सुभाष पाल अतरौली वीरेश यादव छर्रा राकेश सिंह कोल अज्जू इशहाक अलीगढ़ जफर आलम इग्लास (अ0जा0) पप्पू प्रधान हाथरस हाथरस (अ0जा0) रामनारायण कक्का सादाबाद देवेन्द अग्रवाल सिकन्दराराऊ यशपाल सिंह चौहान मथुरा छाता लोकमणिकान्त जादौन मॉट रामधन गुर्जर गोवर्धन प्रदीप चौधरी मथुरा अशोक अग्रवाल बल्देव (अ0जा0) रणवीर सिंह धनगर आगरा एत्मादपुर राकेश बघेल आगरा छावनी (अ0जा0) ममता टपलू आगरा दक्षिण नजीर आगरा उत्तरी अतुल गर्ग आगरा ग्रामीण (अ0जा0) राजेश धनगर फतेहपुर सीकरी लाल सिंह लोधी खेरागढ़ अमर सिंह परमार फतेहाबाद राजेन्द्र सिंह बाह अंशु देवी निषाद फिरोजाबाद टूण्डला (अ0जा0) शिव सिंह चक जसराना शिव प्रताप यादव फिरोजाबाद अजीम भाई शिकोहाबाद संजय यादव सिरसागंज हरीओम यादव कासगंज कासगंज इसरत उल्ला षेखानी अमॉपुर वीरेन्द्र सिंह सोलंकी पटियाली किरन यादव एटा अलीगंज रामेश्वर सिंह एटा जोगेन्द्र सिंह मारहरा अमित गौरव टीटू जलेसर (अ0जा0) रणजीत सुमन सहारनपुर बेहट मो0 उमर खाँ नकुड़ तबस्सुम हसन सहारनपुर नगर संजय गर्ग सहारनपुर देहात गुफरान अहमद देवबंद माविया अली रामपुरमनिहारन (अ0जा0) विमला राकेश गंगोह इन्द्रसेन बिजनौर नजीबाबाद तसलीम अहमद नगीना (अ0जा0) यशवीर सिंह बढ़ापुर शेख सुलेमान धामपुर मूलचन्द चौहान नहटौर (अ0जा0) मुन्नालाल प्रेमी बिजनौर रुचिवीरा चॉदपुर अरशद अंसारी नूरपुर नईमुल हसन मुरादाबाद कांठ अनीसुर्रहमान ठाकुरद्वारा नवाब जान मुरादाबाद ग्रामीण हाजी इकराम कुरैशी मुरादाबाद नगर युसुफ अंसारी कुन्दरकी मो0 रिजवान बिलारी फहीम इरफान संभल असमौली पिंकी यादव संभल नवाब इकबाल रामपुर स्वार अब्दुला आजम चमरौआ नसीर अहमद बिलासपुर बीना भारद्वाज रामपुर मो0 आजम खाँ मिलक (अ0जा0) विजय सिंह अमरोहा धनौरा (अ0जा0) जगराम सिंह नौगांवासादात जावेद आदी अमरोहा महबूब अली हसनपुर कमाल अख्तर बदायूं गुन्नौर राम खिलाड़ी सिंह यादव विसौली (अ0जा0) आशुतोष मौर्या सहसवान ओमकार सिंह यादव बिल्सी विमल कृष्ण अग्रवाल बदायूं आबिद रजा शेखूपुर आशीष यादव दातागंज कैप्टन अर्जुन यादव बरेली बहेड़ी अताउर्रहमान मीरगंज जाहिद हसन ‘गुड्डू भोजीपुर शहजिल इस्लाम नवाबगंज भगवन्त शरण फरीदपुर(अ0जा0) डा. सियाराम बिथरी चैनपुर वीरपाल सिंह यादव बरेली अनिल शर्मा बरेली छावनी जफर बेग आंवला सिद्धराज सिंह पीलीभीत पीलीभीत हाजी रियाज अहमद बरखेड़ा हेमराज वर्मा पूरनपुर (अ0जा0) प्रीतम राम बीसलपुर रत्नेश गंगवार शाहाजहॉपुर कटरा राजेश यादव जलालाबाद शरदवीर सिंह तिलहर अदुल कादिर पुवॉया (अ0जा0) शकुन्तला देवी शाहजहॉपुर तनवीर अहमद ददरौल राममूर्ति वर्मा लखीमपुर खीरी पलिया अनीता यादव निघासन कृष्ण गोपाल पटेल गोलागोकरननाथ विनय तिवारी श्रीनगर (अ0जा0) राम सरन मौर्य धौरहरा यशपाल चौधरी लखीमपुर उत्कर्श वर्मा कस्ता (अ0जा0) सुनील कुमार मोहम्मदी आर0आर0 उस्मानी फर्रुखाबाद कायमगंज (अ0जा0) अजीत कुमार कठेरिया अमृतपुर नरेन्द्र सिंह यादव फर्रुखाबाद विजय सिंह भोजपुर अरशद जमाल सिद्दीकी हरदोई सवाइजपुर पदमराज सिंह‘पम्मू शाहाबाद सरताज खाँ हरदेाई नितिन अग्रवाल गोपामऊ (अ0जा0) राजेष्वरी साण्डी (अ0जा0) ऊषा वर्मा बिलग्राम मल्लावां सुभाश पाल बालामऊ (अ0जा0) सुशीला सरोज सण्डीला अदुल मन्नान इटावा जसवन्तनगर शिवपाल सिंह यादव इटावा कुलदीप गुप्ता ‘संटू गुप्ता भरथना (अ0जा0) कमलेश कुमार कठेरिया औरैया विधूना दिनेश वर्मा दिबियापुर प्रदीप कुमार यादव औरैया (अ0जा0) मदन सिंह गौतम कानपुर देहात रसूलाबाद (अ0जा0) अरुणा कोरी सिकन्दरा सीमा सचान भोगनीपुर योगेन्द्र पाल सिंह कानपुर नगर बिल्हौर (अ0जा0) शिव कुमार बेरिया बिठूर मुनीन्द्र शुक्ला कल्याणपुर सतीश कुमार निगम गोविन्दनगर योगेश कुशवाहा सीसामऊ इरफान सोलंकी आर्यनगर अमिताभ बाजपेयी किदवईनगर ओम प्रकाश मिश्रा कानपुर कैण्ट मो0 हसन रुमी महाराजपुर अरुणा तोमर मैनपुरी मैनपुरी राजकुमार ‘राजू यादव भोगांव आलोक शाक्य किशनी (अ0जा0) ब्रजेश कठेरिया करहल सोबरन सिंह यादव सीतापुर महोली अनूप गुप्ता सीतापुर राधेष्याम जायसवाल हरगॉव (अ0जा0) मनोज कुमार राजवंशी लहरपुर अनिल वर्मा विसंवा अफजाल कौसर अंसारी महमूदाबाद नरेन्द्र सिंह वर्मा सिधौली (अ0जा0) मनीष रावत मिश्रिख (अ0जा0) रामपाल राजवंषी उन्नाव बांगरमऊ बदलू खाँ सफीपुर (अ0जा0) सुधीर कुमार रावत मोहान (अ0जा0) सेवक लाल रावत उन्नाव मनीषा दीपक बाराबंकी कुर्सी फरीद महमूद किदवई रामनगर अरविन्द सिंह गोप बाराबंकी धर्मराज सिंह ‘सुरेश यादव जैदपुर(अ0जा0) राम गोपाल रावत दरियाबाद राजीव कुमार सिंह हैदरगढ़(अ0जा0) राममगन रावत

