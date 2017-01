रायबरेली की आईटीआई ने डिजिटल इंडिया को दिया बल

रायबरेली। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:15-01-2017 09:21:34 PM Last Updated:15-01-2017 09:33:25 PM

रायबरेली की आईटीआई ने डिजिटल को दिया बल अच्छी खबर आठ सालों बाद पांच जनपदों को भेजे ओएनटी उपकरण पहली खेप निकलने पर यूनिट हेड ने सभी को दी बधाई योजना में शामिल पांच फर्मों में सबसे पहले आपूर्ति करने वाली बनी ईकाई रायबरेली। हिन्दुस्तान संवाद केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया योजना के सहारे आईटीआई एक बार फिर मजबूती से खड़ी हो रही है। न्याय पंचायतों को ब्रांड बैंड से लैस करने के लिए आईटीआई यूनिट ने ओएनटी (आप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल) का निर्माण किया है। यूनिट ने प्रदेश के पांच जनपदों मैनपुरी, बदांयू, बागपत, बुलंदशहर व मेरठ के लिए आपूर्ति की है। आठ साल बाद शुरू हुई आपूर्ति को यूनिट हेड ने झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह रही कि योजना के तहत चार कंपनियों को इसका काम मिला है लेकिन स्थानीय यूनिट ने सबसे पहले निर्माण कर आपूर्ति शुरू की है। करीब एक दशक बाद आईटीआई ने व्यवसायिक तौर पर अपने को प्रस्तुत करते हुए डिजिटल इंडिया के तहत टेंडर डाल कर काम हासिल किया। भारत ब्रांड बैंड निगम के आधीन हो रहे न्याय पंचायतों को ब्राड बैंड सेवा से लैस करने के लिए बन रहे उपकरण का मुख्य भाग ओएनटी (आप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल) व ओएलटी (आप्टिकल लाइन टर्मिनल संयत्र) का निर्माण करने का काम आईटीआई की स्थानीय इकाई को मिला है। अप्रैल 2016 में टेंडर मिलने के बाद स्थानीय यूनिट ने नवंबर में ओएनटी उपकरण का निर्माण शुरू किया। करीब ढ़ाई माह के अंदर उसने 2800 ओएनटी की आपूर्ति की। जीपान टेक्नोलॉजी का यह लेटेस्ट वर्जन है। रविवार को यूनिट हेड आर कृष्ण प्रसाद ने मैनपुरी, बदांयू, बागपत, बुलंदशहर व मेरठ माल लेकर जा रहे ट्रक को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इसके साथ ही यूनिट हेड इस उपलब्धि के लिए इसका निर्माण करने वाली टीम के सदस्य डिवीजनल हेड वीवी सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार श्रीवास्तव, उप प्रबंधक एएन सिंह, सर्वंश सिंहा, वकार सिद्दीकी, एसके जैन, सुनील व दीपक प्रसाद, पीआरओ कौशल के साथ सभी को बधाई। -------------- कर्मचारियों ने बांटी मिठाई पहली खेप निकलते ही कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कर्मचारियों की खुशी का आलम यह था कि हर कोई एक दूसरे के गले मिलते रहे। ------------- मार्च तक पूरा करना है काम आईटीआई की स्थानीय ईकाई को 209 करोड़ का काम मिला है। इसमें बीस हजार ओएनटी व आठ सौ ओएलटी सिस्टम बनाने है। अभी तक 2800 ओएनटी सिस्टम बनाकर आपूर्ति की गई है। स्थानीय ईकाई को हर हाल में मार्च तक दोनों की आपूर्ति पूरी करनी है। अधिकारियों की मानें तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में ओएलटी का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। ------------ आठ वर्ष पहले हुई थी बीटीएस की आपूर्ति स्थानीय इकाई ने आठ वर्ष पूर्व बीटीएस (मोबाइल) सिस्टम की आपूर्ति की थी। उस समय साढ़े चार करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था। ---------- स्थानीय इकाई के साथ निजी कंपनी भी कर रही काम स्थानीय इकाई आईटीआई की मनका पुर, नैनी यूनिट को भी काम मिला है। इसके साथ ही निजी कंपनी तेजस, एलएनटी व प्रेस्टो को भी काम मिला हुआ है। हालांकि स्थानीय ईकाई ने सबसे पहले काम करके आपूर्ति शुरू की है। ----------- सरकार नहीं अपनी क्षमता से पाया काम अब आईटीआई पहली जैसी नहीं रही। आईटीआई ने डिजिटल इंडिया के तहत जो काम पाया वह पूरी तरह से व्यवसायिक रूप से पाया। टेंडर में एल वन मिलने के बाद उसे काम मिला। यह उसकी खुद की मेहनत का परिणाम है कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का एक और मौका मिला है। ----------- देर रात्रि तक दूर संचार मंत्रालय कर रहा था मानिटरिंग आपूर्ति के पहले भारत सरकार का दूर संचार मंत्रालय शनिवार की पूरी रात्रि दिल्ली से मानिटरिंग कर रहा था। मंत्रालय के सचिव बीएसएनएल से ओएनटी की टेस्टिंग कराने के बाद जब ओके का सिग्नल मिला तब आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसके लिए स्थानीय अधिकारी भी पूरी मेहनत से जुटे रहे।

