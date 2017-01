वामदलों ने जारी की प्रत्याशियों की सूची -संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे वामदल

वामदलों के100 से ज्यादा प्रत्याशियों की सूची जारी

First Published:15-01-2017 08:04:04 PM Last Updated:15-01-2017 08:11:33 PM

प्रमुख संवाददाता - राज्य मुख्यालय वामदलों ने रविवार को विधानसभा चुनाव के 93 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी हैं। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के 58, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 18 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा लेनिनवादी) के 17 प्रत्याशी हैं। अन्य दलों के 13 उम्मीदवारों के नाम जारी होने हैं। इस बार वामदलों ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की हैं। वामदलों ने संयुक्त मोर्चे का गठन तो नहीं किया है लेकिन जहां एक दल लड़ेगा वहां न तो दूसरा दल प्रत्याशी उतारेगा और न ही वामदल के अलावा किसी अन्य पार्टी का समर्थन करेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन, एसयूसीआई (सी), फारवर्ड ब्लाक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। भाकपा के राज्य सचिव डॉ. गिरीश ने बताया कि वामदलों के साझा प्रत्याशी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। नोटबंदी से लोगों को हो रही परेशानी, रोजगार, सेहत और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा वामदलों ने प्रचार के तरीके में भी बदलाव का फैसला किया है। अब तक वामदलों के प्रचार बैनरों में प्रत्याशी का फोटो नहीं होता था। इस बार तय हुआ है कि बैनरों में प्रत्याशियों के फोटो लगाने की अनुमति होगी। वामदलों के प्रत्याशियों की सूची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीट प्रत्याशी खतौली ब्रह्म सिंह प्रजापति छाता कुलभान कुमार गोवर्धन पुरुषोत्तम शर्मा मथुरा गफ्फार अब्बास बरेली का. तारकेश्वर चतुर्वेदी बीसलपुर भीमसेन शर्मा शाहजहांपुर मनीष चंद्रा ददरौल रूपा शर्मा हरदोई सुलभ त्रिवेदी संडीला योगेन्द्र सिंह सूर्यवंशी लखनऊ पश्चिम मोहम्मद अकरम कायमगंज हरीशचन्द्र नागर डिबियापुर अतर सिंह कुर्सी विनोद कुमार यादव झांसी नगर लक्ष्मण सिंह परिहार ललितपुर पर्वत लाल अहिरवार तिंदवारी श्याम बाबू तिवारी बबेरू हासिब अली नारायणी संपत बाल्मीकि चित्रकूट अमित यादव मानिकपुर महेन्द्र प्रताप वर्मा हुसैनगंज राकेश कुमार प्रजापति खागा हीरालाल चौधरी रामपुर खास कमरूद्दीन सिराथू शिव सिंह यादव इलाहाबाद दक्षिण आमिर हबीब उर्फ मुन्ना मजदूर बारा अयोध्या प्रसाद आदिवासी सुल्तानपुर अरविंद कुमार पांडे बीकापुर बद्री प्रसाद यादव जलालपुर श्याम नारायण पांडेय नानपारा कुलराज यादव तुलसीपुर कल्लू सिंह चौहान उतरौला धर्मेन्द्र मिश्रा महराजगंज रामकेवल फाजिलनगर मोहन गौड देवरिया राकेश कुमार पाठक रामपुर कारखाना आनन्द चौरसिया अतरौलिया त्रिलोकीनाथ गोपालपुर इम्तियाज बेग सगडी श्रीकांत सिंह मुबारकपुर रामहर्ष यादव निजामाबाद जितेन्द्र हरि पांडेय फूलपुर पवई रामज्ञा यादव मधुबन रामकुवंर सिंह घोसी अनीस खान मोहम्मदाबाद गोहाना रामकुमार भारती रसडा सत्यप्रकाश सिंह बांसडीह ओमप्रकाश कुंवर बेरिया राम दयाल यादव मुंगरा बादशाहपुर सुभाष पटेल मछलीशहर सुवाश गौतम जफराबाद जयप्रकाश सिंह जहूराबाद राम परीक्षा यादव पिंडरा श्यामलाल सिंह वाराणसी कैंट अजय मुखर्जी ज्ञानपुर सुशील कुमार श्रीवास्तव राबर्टसगंज सरमा धांगर ओबरा बहादुर राम पनिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी- स्याना जगबीर सिंह भाटी एटा राजाराम यादव अमापुर सालिकराम लोधी मुरादाबाद(ग्रामीण) ब्रह्मास्वरुप ठाकुरद्वारा अतीक अहमद बक्शी का तालाब छोटेलाल रावत इटावा अमर सिंह शाक्य कानपुर अमर सिंह सैनी सांडी संतोष वर्मा कस्ता अरविन्द पासवान फतेहपुर गया प्रसाद सराव फूलचन्द्र अकबरपुर राजाराम निषाद सेवापुरी डॉ. श्यामलाल मौर्या वाराणसी दक्षिण शिवनाथ यादव बस्ती सदर के के तिवारी बलिया शहर शैलेश सिंह नोएडा गंगेश्वर दत्त शर्मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माले) चुनार भक्त प्रकाश श्रीवास्तव सकलडीहा रमेश राय दुद्धी बीगन राम गोंड जमनिया राम प्यारे राम मोहम्मदाबाद सगीर अहमद सिकन्दरपुर श्रीराम चौधरी खजनी श्याम चरण सिसवा हरीश जायसवाल पडरौना हृदय नारायण कुशवाहा वारणसी उत्तर अमन अख्तर हरगांव अजुर्न लाल बिसवां मनोज रावत महोली ज्ञान प्रसाद पूरनपुर रामकान्ति काल्पी शिव वीर सिंह कटेहरी मुनीर अहमद घोरावल राम प्रवेश कौल

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web