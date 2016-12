छावनी में भी बेसमेंट के साथ बनेगी चार मंजिला इमारत

छावनी परिषद की बैठक में मिली मंजूरी

First Published:31-12-2016 07:44:33 PM Last Updated:31-12-2016 07:44:16 PM

बदला गया अंग्रेजों के जमाने का बाइलाज लखनऊ। प्रमुख संवाददाता छावनी परिषद ने लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। छावनी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत बनाने का लोगों का सपना साकार हो सकेगा। शनिवार को छावनी परिषद की बैठक में चार मंजिला इमारत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। शर्त है कि बीस प्रतिशत जमीन छोड़नी होगी। वहां पेड़-पौधों, सोलर लाइट व वर्षा जलसंचयन संयंत्र लगाना होगा। भूकम्परोधी होगा निर्माण छावनी क्षेत्र के लिए अंग्रेजों के जमाने का बिल्डिंग बाइलाज बदल दिया गया है। मौजूदा परिस्थयों को देखते नया व्यवहारिक बिल्डिंग बाइलाज बनाया गया है। इसकी मंजूरी के लिए शनिवार को छावनी परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। नए बाइलाज में चार मंजिला इमारत के साथ बेसमेंट बनाने की भी छूट दी गई है। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी एनवी सत्यनारायण ने बताया कि पहले 60 फुट की ऊंचाई में तीन मंजिल बनाने की अनुमति थी। अब एक मंजिल और बढ़ा दिया गया है। इसके लिए नौ मीटर से अधिक चौड़ी रोड होना जरूरी है। बेसमेंट की न्यूनतम ऊंचाई 2.7 निर्धारित की गई है। भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत भूकम्परोधी कराना होगा। बीस प्रतिशत जमीन छोड़ने की शर्त पर सदस्य अड़े बीस प्रतिशत जमीन खाली छोड़ने की शर्त पर सदस्यों ने आपत्ति की। संजय वैश्य ने कहा कि छावनी क्षेत्र में ऐसे घर भी हैं, जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट से कम है। जगदीश प्रसाद, प्रमोद शर्मा, अमित शुक्ल ने 20 प्रतिशत खाली जगह छोड़ने की शर्त को कम करके 10 प्रतिशत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता से सुझाव लिए जाएं। सीईओ ने कहा कि बाइलाज का ड्राफ्ट अभी रक्षा सम्पदा निदेशालय भेजा जाएगा। वहां अनुमति मिलने के बाद जनता से सुझाव लिया जाएगा। 42 करोड़ में बनेगा एसटीपी एलबीआई बाजार, आरए बाजार, दिलकुशा गार्डेन, सदर, हाता रामदास, माल एवेन्यू आदि इलाकों में सीवेज सिस्टम व एसटीपी के लिए 41.9 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें ट्रीटमेंट के बाद पानी को बागों व साफ-सफाई में इस्तेमाल किया जाएगा। डीपीआर बनाने का काम स्नो फाउंटेन कंसल्टेंसी को दिया गया है। निर्माण कार्य जांचने का जिम्मा आईईटी को छावनी परिषद में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एकेटीयू के आईईटी कॉलेज को दिया गया है। 25 लाख रुपये से अधिक के कार्यों की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी होगी। इसमें सेनीटेशन के कार्यों को अलग रखा गया है। मोहनगंज में लोग खुले में शौच का मुद्दा उठा छावनी परिषद के मोहनगंज इलाके में खुले में शौच के मुद्दे को निर्वाचित सदस्य जगदीश प्रसाद ने उठाया। उन्होंने इलाके में साफ-सफाई की व्यवस्था की मांग की। सीईओ एनवी सत्यनारायण ने उसे अवैध बताया। कहा कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। जगदीश प्रसाद ने कहा कि वहां हमेशा साफ-सफाई की सुविधा दी जाती थी। कुछ दिनों से लोग गंदगी में रहने को बाध्य हैं। प्ले ग्राउंड के लिए सेना से जमीन मांगी आरए बाजार में बच्चों के लिए मिनी पार्क व प्लेग्राउण्ड बनाने के लिए सेना की ए-1 जमीन को सी श्रेणी बदलने की मांग हुई। इस पर अध्यक्ष मेजर जनरल विनोद शर्मा ने कहा कि उस जमीन पर बच्चों के खेलने पर मनाही नहीं है। लेकिन आधिकारिक तौर पर उसे आवंटित नहीं किया जा सकता। सीईओ ने बताया कि पार्क, कम्युनिटी हाल, प्लेग्राउण्ड आदि बनवाने के लिए सेना से करीब सात एकड़ जमीन मांगी गई है।

