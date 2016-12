47 जीती सीटों पर सपा ने बदल दिए चेहरे

राज्य मुख्यालय। विशेष संवादाता

First Published:28-12-2016 09:21:24 PM Last Updated:28-12-2016 09:33:11 PM

समाजवादी पार्टी ने सत्ता विरोधी रुझान के असर को न्यूनतम करने की रणनीति के तहत अपनी 51 जीती हुई सीटों पर नए प्रत्याशी उतार दिए हैं। वर्ष 2012 के चुनाव में जीते चेहरे अब इस चुनाव में नहीं दिखेंगे। इसमें कई विधायकों के दिवंगत हो जाने के कारण उनके बेटे या पत्नी को टिकट दिया गया है। कामेश्वर उपाध्याय के बेटे आशुतोष उपाध्याय उपचुनाव जीते थे। वही इस बार चुनाव लड़ेंगे। सपा के कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। पीस पार्टी समेत कुछ दलों से कई विधायक सपा में आ चुके हैं। सपा के मौजूदा सिंटिंग विधायकों की तादाद विधानसभा की सूची के हिसाब से 229 है। इसमें सपा ने 176 सिटिंग सीटों पर प्रत्याशी तय किए। जबकि इनमें से 47 सीटों पर 2012 में जीते विधायकों की जगह दूसरे चेहरे हैं। सपा को जिन 78 सीटों पर प्रत्याशी करना बाकी है, उसमें 48 हारी व 30 जीती हुई सीटें हैं। फरेन्दा से बजरंग बहादुर सिंह बदलापुर से ओमप्रकाश बाबा दूबे, जैदपुर से राम गोपाल की जगह नए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इन मंत्रियों का पत्ता साफ रामनगर अरविंद सिंह गोप बांसडीह रामगोविंद चौधरी अयोध्या पवन पांडये इन सिटिंग सीटों इनका पत्ता कटा मुरादाबाद ठाकुरद्वारा नबावजान मुरादाबाद ग्रामीण शमीमुलहक मुरादाबादशहर युसुफ अंसारी बिलारी फहीम अंसारी अमरोहा धनौरा से मैकल चंद्रा नौगावा सादात अशफ़ाक़ अली खान बुलंदशहर डिबाई भगवान् शर्मा शिकारपुर मुकेश शर्मा अलीगढ़ छर्रा राकेश सिंह कासगंज पटियाली नजीबा खान ज़ीनत मैनपुरी भोगावं आलोक कुमार, किशनी बृजेश कठेरिया, बदायूं बदायूं से आबिद रज़ा खान, बरेली बहेड़ी से अताउर्रहमान नवाबगंज भगवत शरण गंगवार पीलीभीत पूरनपुर से पीतम राम लखीमपुर खीरी निघासन अजय सीतापुर सिधौली से मनीष रावत हरदोई शाहाबाद बाबू खान, गोपामऊ श्याम प्रकाश, साण्डी राजेश्वरी, संडीला कुवंर महावीर सिंह लखनऊ मलीहाबाद इंदल रावत सुल्तानपुर सदर सुल्तानपुर अरुण कुमार लम्भुवा संतोष पांडेय फर्रुखाबाद कायमगंज विजय सिंह औरया दिबियापुर प्रदीप कुमार, औरैया मदन सिंह कानपुर देहात अकबरपुर रानिया से राम स्वरुप सिंह घाटमपुर इंद्रजीत कोरी फतेहपुर जहानाबाद मदन गोपाल वर्मा प्रतापगढ़ पट्टी राम सिंह इलाहाबाद मेजा गिरीश चंद्रा पांडेय अम्बेडकर नगर टांडा अजीमुलहक पहलवान, आलापुर से भीम प्रसाद, बहराइच महसी कृष्ण कुमार ओझा, बलरामपुर बलरामपुर से जगराम पासवान, तारबतगंज से अवधेश कुमार सिंह सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ लाल मुन्नी सिंह देवरिया बरहज प्रेम प्रकाश सिंह आजमगढ़ मेहनगर बृज लाल सोनकर सोनभद्र घोरावल से रमेश चंद्रा

