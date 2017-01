हादसा....दो बजे मोबाइल की घंटी बजी, खबर मिलते ही कोहराम मचा

300 रुपए की दिहाड़ी के लिए बहराइच से लखनऊ आए थे

First Published:08-01-2017 10:24:46 PM Last Updated:08-01-2017 10:33:15 PM

दर्दनाक हादसा सुनते ही सुबह ही लखनऊ आ गए घर वाले लखनऊ। प्रमुख संवाददाता शनिवार रात करीब दो बजे बहराइच के नानपारा, मटिहा में रहने वाले राम कुमार सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने चौंकते हुए मोबाइल उठाया तो परिचित से मिली खबर से वह कुछ पल के लिए सन्न रह गए। किसी तरह उन्होंने पूरी बात सुनी, फिर वह चंद कदम पर रहने वाले अब्दुल सलाम के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि लखनऊ में मजदूरी करने गए गांव के कई लोगों पर कार चढ़ गई है और उनमें कई लोग मर गए हैं। बस, कुछ देर में ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई और वहां कोहराम मच गया। चंदा लगाकर जीप किराए पर ली ननकऊ के भाई अब्दुल सलाम और राजू ने बताया कि उन लोगों ने मार्शल जीप किराए पर की। इसके लिए 300-300 रुपए आपसी सहयोग से जुटाए। पृथ्वी के साले राजू व राम कुमार सिंह ने बताया कि वह लोग इन सभी के शव एक साथ गांव ले जाएंगे। गांव से कई और लोग आना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया गया। बेटी की शादी के लिए रुपए जुटा रहा था अब्दुल सलाम ने बताया कि हादसे में मारे गए उनके भाई ननहकऊ की बेटी की शादी मार्च में है। वह इस समय घर भी नहीं आ रहा था। वह यही कहता था कि बेटी की शादी के लिए रुपए जोड़ने है। अब अगले महीने ही घर आएंगे। उसकी पत्नी अशर्फी तो पति की मौत की खबर सुनते ही बदहवाश हो गई। बड़े बेटे ने उसे किसी तरह संभाला। ........................................................................................... फजीहत होते देख इंस्पेक्टर ने भिजवाए रुपए लखनऊ। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे कुछ नेताओं ने पीड़ित परिवार को मदद के लिए चार हजार रुपए दिए। इस दौरान ही कुछ लोगों ने इस बात पर हंगामा शुरू कर दिया कि पुलिस कोई मदद ही नहीं कर रही है। पुलिस ने जबरन एक नेता से चार हजार रुपए पीड़ित परिवार को दिलवाए है। यह खबर सोशल मीडिया पर भी चलने लगी। इस पर हजरतगंज इंस्पेक्टर ने फजीहत से बचने के लिए आनन फानन अपने एक दरोगा को पोस्टमार्टम हाउस भेजा और कहा कि तुरन्त ही नेता के चार हजार रुपए लौटा कर आओ। कुछ देर बाद ही यह दरोगा वहां पहुंचा और नेता को चार हजार रुपए लौटाए। दरोगा ने नेता से कहा कि पीड़ित की मदद करना पुलिस का फर्ज है। ............................................................................................ डीआईजी की सख्ती पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हुआ लखनऊ। बड़े अफसरों के आदेश पर पकड़े गए जालसाज अभिषेक निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में ‘खेल करने वाली हजरतगंज पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। पुलिस इस मामले में आईपीसी की धारा 304 ए में दर्ज करने की फिराक में थी। पर, इस बारे में डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी ने हजरतगंज इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि इसमें गैर इरादतन हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया जाए। नशे में धुत होकर इस तरह से गाड़ी चलाना बड़ा अपराध है। आरोपियों के परिचितों की भीड़ लगी रही हजरतगंज कोतवाली में आरोपियों के परिचितों की भीड़ लगी रही। ये सब लोग आरोपियों की आवभगत में लगे रहे। वहीं पुलिस भी इनके इशारों पर दौड़ती रही। .............................................................................................................................................. रैन बसेरा के अंदर का हाल बयां कर रहा था भयावह मंजर कम्बल धूल में लिपटे, कार का टूटा हिस्सा, चप्पलें और सामान फैले हुए झोले में भरी गृहस्थी बिखरी पड़ी थी लखनऊ। प्रमुख संवाददाता बहुखंडी विधायक आवास के सामने इस हादसे के बाद का मंजर देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी। रैन बसेरा के अंदर की हालत बयां कर रही थी कि मंजर कितना भयावह रहा होगा। खून बिखरा हुआ था। रजाई, कम्बल धूल से लिपटे हुए पड़े थे। झोलों में भरी उनकी गृहस्थी बिखरी पड़ी थी। वहां मौजूद हर शख्स यह देख सहम जा रहा था। भीड़ में शामिल लोग इस हादसे में वहां बच गए लोगों से घटना के बारे में जानने को उत्सुक थे। कोई उन्हें बता रहा था कि वह लोग बच गए अगर जरा सा और इधर होते तो वह भी कार के पहिए के नीचे आ जाते। कई सालों का साथ छूटा नानपारा से आए राम सजीवन ने बताया कि वह ननहकऊ के साथ कई सालों से मजदूरी कर रहे थे। वह लोग साथ साथ ही बालू अड्डा जाते थे। यह कहते हुए उसकी आंखे भर आई। खुद को संभालते हुए उसने कहा कि कई बार वह लोग अलग-अलग जगह मजदूरी पाते थे लेकिन रात को उनका आशियाना गर्मी में फुटपाथ और सर्दियों में यह रैन बसेरा ही होता था। ................................................................................ चलती सड़क पर गलत तरीके से बना था रैन बसेरा लोग बोले-रैन बसेरा लगवाने वाले से पूछताछ होनी चाहिए डीआईजी ने कहा-पड़ताल होगी लखनऊ। प्रमुख संवाददाता बहुखंडी आवास के सामने बना यह रैन बसेरा काफी समय से लोगों को खटक रहा था। कई लोग चर्चा भी कर चुके थे कि इतनी व्यस्त सड़क पर इस तरह से रैन बसेरा नहीं बनना चाहिए। पर, किसी ने इस बारे में शिकायत नहीं की। यह बातें रविवार को मौके पर जुटे लोगों के बीच चर्चा में रही। कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि उम्मीद संस्था ने नगर निगम से अनुमति न मिलने के बाद भी यहां रैन बसेरा बना दिया। बुजुर्ग ओम शरण श्रीवास्तव ने बताया कि तीन दिन पहले जब बहुत कोहरा था तो मॉर्निंग वॉक के समय उन्होंने रैन बसेरा के पास रुककर लोगों से कहा था कि यहां सोना खतरनाक है। कोहरे में बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अच्छी नीयत से किया गया काम भी नियमों के तहत नहीं किया गया। इसमें कई लोगों ने आर्थिक सहयोग किया पर किसी ने भी दबाव नहीं बनाया कि रैन बसेरा कहीं अंदर की ओर अथवा किसी चौराहे पर बनी बड़ी जगह पर बनाया जाना चाहिए। डीआईजी ने कहा-जांच कराएंगे डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें यह नहीं मालूम कि यहां रैन बसेरा किसकी अनुमति से बना है। पर, यह सही है कि इस व्यस्त सड़क पर ऐसा बसेरा नहीं बनना चाहिए था। इस बारे में वह जांच कराएंगे। बिना नगर निगम की अनुमति के रैन बसेरा नहीं बनने देना चाहिए।

