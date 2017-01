बलसिंहखेड़ा रेप व मर्डर कांड के गुनाहगार को आजीवन कारावास

सजा मिलते ही चेहरा गमछे से ढक लिया

First Published:07-01-2017 09:36:52 PM Last Updated:07-01-2017 09:44:52 PM

प्राइमरी स्कूल में रेप के बाद की थी हत्या ये मिली सजा धारा 302-आजीवन कारावास धारा 376-20 वर्ष की सजा धारा 201-सात वर्ष की सजा (13 हजार रुपए जुर्माना) लखनऊ। प्रमुख संवाददाता मोहनलालगंज के बलसिंह खेड़ा प्राइमरी स्कूल में महिला की रेप के बाद हत्या करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड रामसेवक को कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को हत्या में उम्रकैद , रेप में 20 वर्ष और साक्ष्य छिपाने में सात साल की सजा दी है। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विशेष जज अनिल कुमार शुक्ल ने मुल्जिम पर कुल 13 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। कोर्ट में फैसला सुनाए जाते समय आरोपी गार्ड कोर्ट में था। उसके रिश्तेदार व बेटा कोर्ट के बाहर थे। जज के सजा सुनाते ही राम सेवक ने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। 17 जुलाई, 2014 को बलसिंह खेड़ा प्राइमरी स्कूल में हुई इस वारदात से पूरा शहर हिल गया था। बड़े अफसर तक सहम गए थे। यह घटना तब हुई थी जब मोहनलालगंज में ही घटनास्थल से कुछ दूरी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए हुए थे। काफी हो हल्ला मचने पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी रामसेवक को गिरफ्तार किया था। दहशत में रहा आरोपी गार्ड को जेल से जब कोर्ट लाया गया तो यहां उसका भाई और बेटा रोहित उसके सामने पड़े। बेटे को देखा पर वह कुछ बोला नहीं। भाई ने पानी पूछा पर उसने मना कर दिया। कोर्ट में वह दहशत में दिखा। जज ने जैसे ही फैसला सुनाया, वह कुछ पल के लिए शून्य में निहारने लगा, फिर उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। बोला-उसे फंसाया गया सजा मिलने के बाद वह चुप रहा लेकिन मीडिया के सामने पड़ने पर उसने कहा कि उसे फंसाया गया है। उसके मोबाइल में दूसरा सिम डाला गया था। वह पीड़िता को जानता तक नहीं था और न ही उसे इस घटना के बारे में कुछ पता था। जब उससे कहा गया कि महिला के हाथों में मिले बाल के डीएनए नमूने उसके बाल से मेल खाए हैं। इस पर वह कुछ नहीं बोला। बेटा फफक पड़ा कोर्ट रूम के बाहर खड़े उसके बेटे रोहित ने पहले कहा कि उसे इस घटना के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर से उसके चाचा बाहर आए और बोले कि राम सेवक को आजीवन कारावास की सजा हुई, बस वह फफक पड़ा। इसके बाद वह पिता के सामने नहीं पड़ा और दूसरी तरफ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। .............................................................................. अभियोजन ने की फांसी की मांग लखनऊ। विधि संवाददाता शनिवार को कोर्ट में मुल्जिम रामसेवक यादव की सजा के बिन्दु पर अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील प्रतिभा राय, धीरज सिंह व श्यामेंद्र शुक्ल ने बहस की। उन्होंने मुल्जिम के इस कृत्य को समाज के प्रति किया गया जघन्य अपराध बताया। सजा में नरमी नहीं बरतते हुए मुल्जिम के लिए फांसी की मांग की। बचाव पक्ष की तरफ से वकील प्रांशु अग्रवाल व अमित श्रीवास्तव ने इसका जोरदार विरोध किया। कहा कि मुल्जिम का अपराध विरलतम श्रेणी का नहीं है। यह उसका पहला अपराध है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक आश्रित लड़का व दो अवयस्क पुत्रियां हैं। वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। घटना के समय मात्र 3500 रुपए की नौकरी करता था। लिहाजा उसे कम से कम सजा दी जाए। पुलिस के वैज्ञानिक साक्ष्यों के सामने नहीं टिकी विपक्ष की दलीलें लखनऊ। अपने 43 पन्ने के फैसले में विशेष जज ने अन्य सबूतों के अलावा वैज्ञानिक व फोरेंसिक साक्ष्यों पर मुल्जिम रामसेवक यादव को इस वारदात का गुनाहगार माना है। तत्कालीन एसएसपी प्रवीण त्रिपाठी (अब डीआईजी) और उनकी टीम में शामिल रहे एसआई अक्षय कुमार, इंस्पेक्टर संतोष तिवारी, संतोष कुमार सिंह ने एक-एक वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। संतोष तिवारी ने इसकी फर्द लिखी थी। इसके बाद ही पुलिस की पैरवी इस तरह से रही कि कोर्ट में उनके साक्ष्यों के सामने कोई दलील नहीं टिकी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 18 गवाह पेश किए गए। आरोपी को सजा मिलने पर आईजी नवनीत सिकेरा और डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी ने अपनी पूरी टीम को बधाई दी। कोर्ट में निम्न साक्ष्य मजबूत पैरवी के रूप में आए। 0 कोर्ट ने सीडीआर से पाया कि घटना के समय रात 11 बजकर 26 मिनट व 11 सेकेंड पर पीड़िता व मुल्जिम के मोबाइल की लोकेशन एक ही टॉवर जैती खेड़ा पर थी। 0 कोर्ट ने यह भी पाया कि मोबाइल टॉवर में अल्फा, बीटा व गामा तीन सॉकेट होते हैं। प्रत्येक सॉकेट अपनी अलग-अलग कम्पनियों को सेवा प्रदान करते हैं। घटना के वक्त पीड़िता व मुल्जिम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल नंबर यूनिनॉर का था। जो अल्फा सॉकेट पर ही था। 0 कोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वैज्ञानिक डॉ़ अर्चना त्रिपाठी व डॉ़ श्याम सुंदर द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट का भी जिक्र भी अपने फैसले में किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पाया कि मृतका व मुल्जिम के कपड़ों पर मौजूद रक्त के मिलान में समानता थी। 0 कोर्ट ने डीएनए टेस्ट व बाल परीक्षण से भी मुल्जिम की घटना स्थल पर मौजूद्गी पाई है। 0 कोर्ट ने मृतका की अवयस्क पुत्री की गवाही को भी बेहद महत्वपूर्ण माना है। इस गवाह ने बताया है कि घटना वाले दिन मुल्जिम ने पीजीआई में किसी मरीज की भर्ती का हवाला देकर उसकी मां को बुलाया था।

