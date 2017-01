भाजपा सूची

First Published:24-01-2017 07:07:43 PM Last Updated:24-01-2017 07:11:37 PM

प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालयभारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को 67 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्वांचल के सुलतानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, महाराजगंज के अलावा लखनऊ की एक सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 403 सीटों में से 371 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस सूची में दल-बदलुओं को ज्यादा तरजीह न देने की कोशिश की है।दस सीटें अपना दल को दी जानी हैं, जबकि भारतीय समाज पार्टी को भी कुछ सीटें दी जानी हैं। घोषित हुए प्रत्याशियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बीएस-फोर के आरके चौधरी को लखनऊ की मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से टिकट दिया गया है। पहले आरके चौधरी के सपा के खेमे में जाने की चर्चा थी। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभा भी की थी। इसी के साथ बसपा से आए कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर को कैंपियरगंज से टिकट दिया गया है। इलाहाबाद की मेजा सीट से नीलम करवारिया को टिकट दिया गया है।घोषित प्रत्याशियों में बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा के भाजपा से टिकट नहीं दिया गया है। चर्चा थी कि राकेश वर्मा भाजपा में शामिल होंगे और उन्हें बाराबंकी के रामनगर से टिकट दिया जाएगा। पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता शरद अवस्थी को टिकट दिया है। पूर्व मंत्री सूर्य प्रताप शाही को पथरदेवा1-मोहनलालगंज (सु) आरके चौधरी2-बछरावां (सु) रामनरेश रावत3-सुल्तानपुर सूर्यभान सिंह4-बबेरू चंद्रपाल कुशवाहा5-मानिकपुर आरके पटेल6-मेजा नीलम करवारिया7-रामनगर शरद अवस्थी8--फरेंदा बजरंग बहादुर9--नौतनवा समीर त्रिपाठी10--सिसवा प्रेमसागर पटेल11-महराजगंज (सु) जयमंगल कनौजिया12--पनियरा ज्ञानेंद्र सिंह13--कैंपियरगंज फतेह बहादुर14--पिपराइच महेंद्रपाल सिंह सैथवार15--गोरखपुर ग्रामीण विपिन सिंह16-सहजनवा शीतल पांडेय17-चौरा-चौरी संगीता यादव18-बासगांव (सु) विमलेश पासवान19-चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी20--खड्डा जटाशंकर त्रिपाठी21--पडरौना स्वामी प्रसाद मौर्या22- तमकुही राज जगदीश मिश्र23- कुशीनगर रजनीकांत मणि24-हाटा पवन केड़िया25- रुद्रपुर जयप्रकाश निषाद26-पथरदेवा सूर्यप्रताप शाही27-रामपुर कारखाना कमलेश शुक्ला28- भाटपार रानी जयनाथ कुशवाहा29-सलेमपुर (सु) काली प्रसाद30-बरहज सुरेश तिवारी31-अतरौलिया कन्हैयालाल निषाद32-गोपालपुर कृष्ण पाल33-सगड़ी गोपाल निषाद34-मुबारकपुर लक्ष्मण मौर्य35-आजमगढ़ अखिलेश मिश्र36-निजामाबाद विनोद राय37-फूलपुर पवई अरुण यादव38-दीदारगंज कृष्णमुरारी विश्वकर्मा39-लालगंज (सु) दरोगा सरोज40-मधुबन दारासिंह चौहार41-घोसी फागूसिंह चौहान42-मोहम्मदाबाद गोहना(सु) श्रीराम सोनकर43-बेलथरारोड (सु) धनंजय कनौजिया44-रसड़ा राम इकबाल सिंह45-बदलापुर रमेश मिश्र46-जौनपुर गिरीश यादव47-मल्हनी सतीश सिंह48-मछलीशहर (सु) अनीता रावत49-जफराबाद डा हरेन्द्र सिंह50-केराकत(सु) दिनेश चौधरी51-सैदपुर (सु) विद्यासागर सोनकर52- गाजीपुर संगीता बलवन्त बिन्द53- जंगीपुर राम नरेश कुशवाहा 54--मोहम्मदाबाद अलका राय55--जमानियां सुनीता परिक्षित सिंह56--चकिया (सु.) शारदा प्रसाद 57--शिवपुर अनिल राजभर58--रोहनियां सुरेन्द्र नारायण औढ़े59--वाराणसी उत्तर रविन्द्र जायसवाल60--वाराणसी दक्षिण नीलकण्ठ तिवारी61--वाराणसी कैन्ट सौरभ श्रीवास्तव 62--औराई (सु.) दीनानाथ भास्कर63--मिर्जापुर रत्नाकर मिश्रा64--मझवां सुचिस्मिता मौर्य65--चुनार अनुराग सिंह66--घोरावल अनिल मौर्य67--राबर्टसगंज भूपेश चौबे

