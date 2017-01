हुक्का बार और नाइट क्लब की पार्टी के लिए कर डाली 80 चोरियां

एसटीएफ ने विभूतिखण्ड में पकड़ा इन हाइटेक बदमाशों को, हर पार्टी में उड़ा देते थे हजारों रुपएचार चोरों के साथ सोना खरीदने वाले तीन सराफ भी धरे गएपढ़े-लिखे इन हाईटेक चोरों के साथियों की तलाशलखनऊ। प्रमुख संवाददातानाइट क्लब, फाइव स्टार होटल और हुक्का बॉर में हाई प्रोफाइल पार्टी। ऐसी ही बिंदास लाइफ स्टाइल जीने के लिए पढ़े- लिखे युवकों ने दो साल में 80 से अधिक चोरियां कर डाली। चोरियां भी हाईटेक अंदाज में। कारों से दिन में रेकी करते, फिर घरों को चिह्नित करने के बाद रात में कार से ही चोरी करने जाते थे। ब्राण्डेड कपड़े पहनने वाले इन चोरों पर किसी का शक नहीं जाता था। ऐसे ही गिरोह के सरगना समेत चार बदमाशों व इनसे जेवर खरीदने वाले तीन सर्राफ को एसटीएफ ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने लखनऊ में कई चोरियां व अन्य वारदातें की हैं।डिस्काउन्ट कूपन से धरे गए चोरएसटीएफ के एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि इन चोरों ने आतंक फैला रखा था। एक मकान में चोरी के दौरान ये लोग डिस्काउंट कूपन भी उठा लाए थे। यह बात सामने आने पर एसटीएफ ने सम्बन्धित शापिंग मॉल से कूपन के बारे में पता किया तो पूरा ब्योरा मिल गया। मोबाइल नम्बर के साथ ही सीसी फुटेज भी मिल गया। इसके बाद ही एसटीएफ इनके नजदीक पहुंच गई। पकड़े गए बदमाशों में चिनहट का समीर, इंदिरानगर का आशीष कश्यप,आलमबाग का अरविन्द उर्फ अमरजीत, मड़ियांव का शिवम, फैजुल्लागंज का रजनीश उर्फ राजू शुक्ला व चौक का रफीक खान उर्फ बंगाली शामिल हैं। गिरोह के पास दो असलहे, सवा दो लाख रुपए, 150 ग्राम सोना, चांदी, दो कार, स्कूटी व अन्य सामान बरामद हुआ है।अच्छी नौकरी छोड़कर अपराधी बन गएएसटीएफ के अफसरों ने बताया कि बीकॉम कर चुके समीर के पिता बस्ती जेल में कैंटीन में फूड सप्लाई का ठेका लेते हैं। समीर ने काफी समय डिश टीवी व अन्य कम्पनियों में मार्केटिंग जॉब भी की। इसी तरह आशीष एक बड़ी सिगरेट कम्पनी व टेलीकॉम कम्पनी में कई साल तक नौकरी पर रहा। अरविन्द और अजमान भी निजी कम्पिनयों में काम करते थे। पर, हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के लिए लाखों करोड़ों कमाने के लालच में यह लोग नौकरी छोड़ कर अपराध में लिप्त हो गए।सिपाही पर चढ़ा दी थी गाड़ीएसएसपी अमित पाठक ने बताया कि यह गिरोह जरा सी बात पर मारपीट करने लगता था। 10 जनवरी को समीर अपने साथियों के साथ 1090 चौराहे पर से जा रहा था। यहां ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो चेकिंग से बचने के लिए इसने सिपाही बलराम पर गाड़ी चढ़ा दी थी। बलराम घायल हो गया था। इसके बाद ये लोग भाग निकले थे। इस मामले में गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज है। ब्राण्डेड कपड़े पहन कार से करते थे चोरीएएसपी एस. आनन्द ने बताया कि ये बदमाश कारों से ही दिन में रेकी करते थे, फिर रात में चोरी करने भी कारों से जाते थे। चोरी करने जाते समय ये लोग ब्राण्डेड कपड़े पहनते थे। इसके पीछे तर्क यह था कि ऐसे कपड़ों में किसी का उन पर शक नहीं जाता था। इसके अलावा ये लोग अब दो-दो के गुट में अलग-अलग इलाकों में रहते थे। अपना घर साथियों को भी नहीं बताते थे ताकि पकड़े न जा सकें। इन मुख्य घटनाओं का भी हुआ खुलासा0 रिटायर डीजी के घर से जेवर चोरीपिछले साल चार नवम्बर को गोमती नगर में रिटायर डीजी तकनीकी सेवाएं जीएन सिन्हा के घर से 25 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए थे। इसी तरह रिटायर डीआईजी दद्न शर्मा के घर से जेवर चोरी किए थे। 0 जीरो डिग्री क्लब में फायरिंग कीआईनॉक्स में जीरो डिग्री डांस बार में समीर व उसके साथियों ने पार्टी के दौरान अमीन व रियाज से मारपीट की। विरोध करने पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। 0 एमएलसी के घर धावा बोलाइस गिरोह ने ही पिछले साल मई में एमएलसी सीपी चन्द्र के घर का ताला तोड़ कर चोरी की थी। इसी तरह विराट खंड में डॉ. सुनील सिंह के घर से एक्टिवा व लाखों का सामान बटोर ले गए थे।................................................................ऑनलाइन सेक्स रैकेट भी चलाते थेलखनऊ। समीर और उसके साथी ऑनलाइन सेक्स रैकेट भी चलाते थे। इसके लिए एक वेवसाइट बनाई थी। इस पर वह लड़कियों का नम्बर अपने सम्पर्क में आने वालों को पहुंचा देते थे। इस गोरखधंधे में वह हजारों रुपए कमा रहे थे। कई बार कई दिन तक चोरी न कर पाने पर इस धंधे से मिले रुपयों से ही खर्चा चलता था। इन लोगों ने कमीशन एजेन्ट भी बना रखे थे। इन फरार साथियों की तलाशएसएसपी ने बताया कि गिरोह में शामिल आशीष राजपूत, हनी निषाद, मनोज शंखवार, विवेक सिंह और राजभवन कालोनी में माली कुन्दन पहाड़ी की तलाश की जा रही है। इनके पकड़े जाने पर करीब तीन दर्जन से अधिक चोरियों के खुलासे का दावा किया जा रहा है। चोरी की रकम से फ्लैट खरीदेएसटीएफ ने बताया कि अरविन्द ने चोरी की कमाई से राजाजीपुरम में एक मकान व एलडीए की योजना में दो फ्लैट लिए थे। इसी तरह अन्य लोगों ने भी काफी सम्पत्ति अर्जित की थी। इनका ब्योरा जुटाया जा रहा है।

