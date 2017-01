करोड़ों रुपए की जालसाजी के आरोपी के घर छापा, लालबत्ती मिली

कभी राज्यमंत्री तो कभी मंत्री का पीआरओ बताकर की ठगी

First Published:07-01-2017 09:33:57 PM Last Updated:07-01-2017 09:44:27 PM

पुलिस से सांठगांठ कर बचता रहा, एसएसपी की सख्ती पर हुई गिरफ्तारी लखनऊ। प्रमुख संवाददाता एक दर्जन से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने में गिरफ्तार जालसाज अभिषेक निगम के घर पर शनिवार रात को क्राइम ब्रांच और कई थानों की पुलिस ने छापा मारा। वहां मौजूद लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस के सख्त तेवर के आगे उनकी नहीं चली। छापे में लाल बत्ती, कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। अभिषेक ने कभी खुद को राज्यमंत्री तो कभी मंत्री का पीआरओ बताकर कई ठगी की। अभिषेक निगम के खिलाफ अमीनाबाद, बाजारखाला, तालकटोरा व हजरतगंज कोतवाली समेत कई थानों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। अभिषेक पुलिस से साठगांठ कर हमेशा बच निकलता था। यही वजह थी कि मुकदमे में नामजद होने के बाद भी वह खुलेआम घूमता रहता था। इस बार भी उसने बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पर, इस बार एसएसपी मंजिल सैनी की सख्ती के चलते पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। हजरतगंज पुलिस के खेल करने पर फटकार इस बार के पीड़ित झारखंड के मनोज कुमार और दिल्ली के अरुण इंडस्ट्रीज के मालिक अरुण सूद ने तहरीर दी। इस तहरीर पर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा हुआ लेकिन हजरतगंज पुलिस भी अमीनाबाद पुलिस की तरह खेल कर गई। तहरीर में सब कुछ लिखा होने के बाद भी पुलिस ने कई धाराएं नहीं लगाई। शनिवार दोपहर एसएसपी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इंस्पेक्टर डीके उपाध्याय और विवेचक को तलब कर फटकार लगाई। इसके बाद ही आनन-फानन आईपीसी की धारा 467,468 और 471 बढ़ाई गई। लाइसेंसी पिस्टल जब्त, आर्म्स एक्ट भी लगा एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि अभिषेक निगम ने कई गाड़ियों पर लाल बत्ती लगवा रखी है। उसके घर से भी लालबत्ती बरामद हुई है। उसकी लाइसेंसी पिस्टल सीज कर दी गई है। उसके निजी गनरों के बारे में भी पड़ताल हो रही है। शनिवार रात को पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली है। वहां मिले दस्तावेजों की पड़ताल कराई जा रही है। सचिवालय में नीटू कहते थे सब एसएसपी ने बताया कि सचिवालय में यह अपना परिचय नीटू यादव उर्फ अभिषेक के रूप में देता था। उसके कई कर्मचारियों से भी अच्छे रिश्ते सामने आए है। अब पता किया जा रहा है कि इन कर्मचारियों का उसकी ठगी में हाथ है अथवा नहीं। अगर सचिवालय के किसी कर्मचारी की संलिप्तता सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भाई का गनर साथ चलता था एसएसपी को जब अभिषेक निगम की लाल बत्ती लगी कारों के साथ फोटो मिली तो उसमें सरकारी गनर दिखा। इस पर उन्होंने आरआई शिशुपाल सिंह से पूछा कि यह सरकारी गनर कौन है इसके साथ। पता चला कि अभिषेक के भाई को भुगतान पर गनर मिला हुआ था। अब यह गनर एसएसपी के आदेश पर वापस लिया जा चुका है। अभिषेक निगम की गिरफ्तारी में क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, एसआई विनय कुमार शामिल थे। अभिषेक को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

