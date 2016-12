ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा परिवर्तन यात्रा का पैकेज

First Published:24-12-2016 07:21:40 PM Last Updated:24-12-2016 09:11:23 PM

-समर्थकों में अजीब सा उत्साह और उमंग देखते ही बनी-लखनऊ के करीब पहुंचते ही परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागतलखनऊ। हिन्दुस्तान संवादलखनऊ की सीमा में प्रवेश करते ही भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राओं का भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों में उत्साह और उमंग देखते ही बनी। जोरदार प्रचार और स्वागत ने केन्द्रीय नेताओं का सीना चौड़ा कर दिया। निगोहां से केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र के नेतृत्व मे निकली परिवर्तन यात्रा का निगोहां नगराम मोड़ पर अमरेश कुमार रावत व भावाखेड़ा के ग्राम प्रधान चंदन सिंह ने जोरदार स्वागत किया। यहां से परिवर्तन यात्रा जब मोहनलालगंज पहुंची तो वहां ढेरों समर्थकों के साथ मण्डल महामंत्री सुधांशु सिंह, रुद्र कुमार सिंह, संतोष सिंह व मनीष तिवारी के नेतृत्व मे स्वागत किया गया। यात्रा में जिला प्रभारी परिवर्तन यात्रा विनोद सिंह, जिलाध्यक्ष रामनिवास, कार्यकर्ता मनोज पासवान समेत कार्यकर्ताओं ने श्री मिश्र को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस कारण लखनऊ रायबरेली हाइवे पर लगभग दो किलोमीटर तक जाम लग गया। परिवर्तन यात्रा में साध्वी निरंजन का बीकेटी में जोरदार स्वागत हुआ। इसमें रामपुर बेहड़ा के पास शीतला सिंह, बीकेटी थाने के सामने सुनीता सिंह ने समर्थकों के साथ स्वागत किया । बीकेटी कस्बे में मानवेन्द्र सिंह ने, चन्द्रिका देवी गेट के मॉल निवासी माधवेंद्र सिंह और बड़ी बाजार के सामने भाजपा के मंडल अध्यक्ष गजोधर लोधी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। काकोरी के दुर्गागंज में हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा मण्डल अध्यक्ष रविराज लोधी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया गया। --------------------------------------आकर्षण बना लिल्ली घोड़ी का नृत्यलखनऊ। इटौंजा के मानपुर टोल प्लाजा पर सहारनपुर से आ रही परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। विधान मंडल दल के नेता सुरेश खन्ना, केंद्रीय मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन तथा सांसद अजय मिश्र टेनी ने भी संबोधित किया। मानपुर मंडी के पास शिवदर्शन यादव ने स्वागत किया। जहां पीली साड़ी में कलश लिए 21 महिलाएं तथा परंपरागत ग्रामीण नृत्य लिल्ली घोड़ी आकर्षण का केंद्र रहे।------------------------------------- मलिहाबाद में पुष्पवर्षा से स्वागतलखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और सांसद कौशल किशोर के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे मलिहाबाद चौराहे पंहुची परिवर्तन यात्रा का कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ने कहा विपक्षियों को नहीं पता कि अब परिवर्तन की आंधी चल रही है। सांसद कौशल किशोर ने कहा कि अब प्रदेश के लोगों का सपा व बसपा से पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। इस मौके पर अरविन्द शर्मा,मुन्ना साहू,विनय प्रताप सिंह,सर्वजीत मौर्य,विनय तिवारी,सियाराम रावत ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। -------------------------------------पीजीआई गेट पर 15 किलो की माला पहनाईलखनऊ। पीजीआई गेट पर पीजीआई मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र का जोरदार स्वागत किया। 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत करते हुए भाजपा की परिवर्तन यात्रा एसोसिएशन के वरिष्ट सदस्य शिव ब्रिंच दुबे के साथ अशोक बक्शी, कर्नल दया शंकर दुबे, पंकज त्रिपाठी, सुनील सिंह, राजीव रास्तोगी, रंजीत बक्स सिंह, कृष्ण तिवारी, अमर अग्रवाल, अरुण कुमार शुक्ला ने स्वागत किया ।--------------------------------------सीतापुर रोड पर गूंजे भारत माता के जयकारेलखनऊ। सीतापुर से आ रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा का सीतापुर रोड स्थित आईआईएम तिराहे पर भाजपा नेता डॉ नीरज बोरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश और ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। भारत माता की जयकार से वातावरण गूंज उठा। इस मौके पर भाजपा नेता राम शरण यादव, प्रदीप शुक्ल, आशुतोष मिश्रा व अनुराग तिवारी समेत सैकड़ो कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा अस्पताल के पास अविनाश त्रिवेदी ने अपने समर्थक आशुतोष मिश्रा, विजय मिश्रा, शुभम, ऋतिक व विकास आदि समर्थको के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया।------------------------------------------चिनहट में तो ढोल पर नाचने लगे भाजपाईलखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में केन्द्रीय मंत्री उमा भारती का स्वगात फैज़ाबाद रोड सेमरा चिनहट में जिला उपाध्यक्ष राजकुमार लोधी, रामकिशोर राजपूत, उमासंकर मौर्य, राकेश पांडेय, विवेक मिश्रा, रिंकू रावत, आशीश रावत, विजयप्रकाश वर्मा, जय पाल लोधी और रानी विद्या पब्लिक स्कूल की प्रबन्धक पूनम लोधी ने जोरदार स्वागत किया।----------------------------------------अधिक्ताओं ने भी लगाए भाजपा के नारेलखनऊ पहुंची परिवर्तन यात्रा का एचएएल गेट के सामने भूतनाथ मोड़ पर स्वागत अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। हिंदी संस्थान के सामने सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेन्द्र पांडे ,लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में वकीलो ने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया।---------------------------------------------

