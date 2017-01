अकील को कोतवाली में बैठाकर चाय पिलाते थे दागी पुलिस वाले

कलंक कथा

First Published:22-01-2017 11:04:33 PM Last Updated:22-01-2017 11:11:36 PM

- क्राइम ब्रांच के सिपाहियों ने अधिकारियों से खोली पोल - अकील की गाड़ी में लालबाग से मुफ्त कराई थी सजावट लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता दर्जन भर मुकदमों में नामजद गैंगस्टर अकील अंसारी दागी पुलिस कर्मियों का इतना लाडला था कि वे उसे कोतवाली में बैठाकर चाय पिलाते थे। इतना ही नहीं पुलिस कर्मियों ने अकील की गाड़ी की सजावट लालबाग स्थित कार बाजार से मुफ्त में करवाई थी। अधिकारियों की जांच में अकील और दागी पुलिस कर्मियों की यारबाजी का कच्चा चिट्ठा अब सामने आ रहा है। फजीहत से झल्लाए क्राइम ब्रांच के अन्य पुलिस कर्मियों ने दागियों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस ने अकील की तलाश में कई जगह दबिश दी लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। वहीं आरोपी पुलिस कर्मियों का भी सुराग नहीं मिला। यह है घटना 10 जनवरी को क्राइम ब्रांच के एसआई धीरेन्द्र शुक्ला व उनकी टीम ने कामरान, अनवर, तमीम और अफजाल को पारा क्षेत्र से गिरफ्तार करने का दावा किया था। उनके पास से दो पिस्टल, दो तमंचे व कारतूस बरामद दिखाई थी। बताया था कि यह चारों सीरियल किलर भाइयों सलीम, रुस्तम और सोहराब के शूटर हैं और ठाकुरगंज की रिफा कालोनी निवासी अकील अंसारी की हत्या की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्हें सआदतगंज के दालमंडी निवासी श्रवण साहू ने 20 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस की यह कहानी तब फर्जी निकल गई जब खुद श्रवण साहू ने अधिकारियों से मिलकर पूरी बात बताई। श्रवण ने बताया कि 16 अक्टूबर 2013 को अकील अंसारी व अजीम ने उनके इकलौते बेटे आयुष की ठाकुरगंज में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह अदालत में लगातार पैरवी कर रहे थे। इस पर अकील ने पुलिस से सेटिंग करके फर्जी गुडवर्क की स्क्रिप्ट तैयार की। ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। हजरतगंज कोतवाली में होती थी अड्डेबाजी इस मामले में एएसपी पूर्वी शिवराम यादव ने क्राइम ब्रांच में तैनात सभी पुलिस कर्मियों से पूछताछ की। जैसे-जैसे बयान होते गए हत्यारोपी और दागी पुलिस कर्मियों के बीच घालमेल की परतें उधड़ने लगीं। क्राइम ब्रांच के अन्य लोगों ने बताया कि अकील अंसारी अक्सर हजरतगंज कोतवाली आता था। परिसर में स्थित चाय की दुकान पर बर्खास्त दरोगा धीरेन्द्र शुक्ला व सिपाही अनिल सिंह उसके साथ अड्डेबाजी करते थे। पुलिस कर्मियों ने बताया कि अकील की गाड़ी में मैट, सीट कवर, गार्ड समेत अन्य सामान अनिल सिंह ने लालबाग स्थित कार बाजार से मुफ्त में लगवाया था। अनिल ने दुकानदार को अकील का परिचय एसटीएफ के सिपाही के रूप में दिया था। सहकर्मियों का कहना है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अकील हत्यारोपी है और दागी पुलिस कर्मियों से मिलकर इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। अकील की गिरफ्तारी से खुलेगा साजिश का सच एएसपी पश्चिम जयप्रकाश ने बताया कि अकील को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। रविवार को पुलिस ने ठाकुरगंज, बाजारखाला और सआदतगंज स्थित अकील के रिश्तेदारों व परिचितों के घर दबिश दी लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने उसके चचेरे भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एएसपी ने बताया कि अभी तक की जांच में आरोपी पुलिस कर्मियों के ही बयान लिए गए हैं। इसमें सब अपने को निर्दोष और दूसरे को आरोपी बता रहे हैं। अकील के पकड़े जाने पर ही साजिश का पूरा सच सामने आएगा। अकील ही बताएगा कि साजिश में किसकी कितनी भूमिका थी। दागी पुलिस कर्मियों ने निर्दोष युवकों के पास से दो पिस्टल, दो तमंचे व कारतूस बरामद दिखाई थीं। यह असलहे किसने मुहैया कराए थे, इसका सही जवाब भी अकील से ही मिलेगा। गैर जनपद भागे दागी पुलिस कर्मी एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि इस मामले में धीरेन्द्र शुक्ला, अनिल सिंह व धीरेन्द्र यादव को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए अलग से टीम गठित की गई है। सूत्रों की मानें तो आरोपी पुलिस कर्मी शहर छोड़ चुके हैं। रविवार को पुलिस ने आरोपी पुलिस कर्मियों के घर दस्तक दी। इनमें से दो लोगों के आवास पर ताला लटका था। जबकि तीसरे के घर में रिश्तेदार ठहरे मिले। सभी ने मोबाइल बंद कर लिए हैं।

