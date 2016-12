पंडित जी पाईं छुईं, और सीने में मार दी गोली

हरदोई निज संवाददाता

First Published:28-12-2016 10:15:17 PM Last Updated:28-12-2016 10:20:13 PM

बुधवार की गुनगुनी सुबह, वक्त यही कोई 10:30 से 10:35 के बीच का वक्त। स्थान पं. हरिशंकर मिश्र लॉ व डिग्री कॉलेज। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय मिश्र घरेलू कपड़े में ही कॉलेज में अपने करीबियों के साथ वहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा ले रहे थे। उसी दौरान एक बाइक कॉलेज के अंदर धड़धड़ाती हुई आई। मौजूद लोगों ने एक नजर बाइक सवारों को देखा और यह सोच कर अपने कामों में लगे रहे कि कोई जानने वाला ही पूर्व प्रमुख से मिलने आया होगा। खुद काम करने वालों को जरूरी बातें समझाते हुए संजय मिश्र बाइक सवारों के पास पहुंचे। तीनों बाइक से उतर चुके थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और संजय मिश्र के आगे झुकते हुए चरण स्पर्श किया। लेकिन इस बीच दूसरे ने उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर झोंक दिया। अचानक हुए इस हमले से न तो संजय मिश्र ही कुछ समझ सके न ही उनके साथ के लोग। देखते ही देखते उन तीन में से एक ने अपना असलहा निकाला और दो गोली उनके सीने में उतार दी। तब तक उनके साथ के लोगों ने विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन उन पर हवाई फायर करते हुए तीनों ही हमलवार वहां से फरार हो गए। खून से लथपथ होकर गिरे संजय मिश्र को देखकर मौजूद लोग चीख पड़े और उनके पास दौड़े, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुके थे। चश्मदीदों की माने तो संजय मिश्र कुछ बता भी नहीं सके। उस समय संजय मिश्र के साथ पास ही के गांव हुसियापुर के प्रधान विपिन और कुमरौली के प्रधान का पुत्र पिंकू समेत कुछ और लोग थे। जब हमलावरों ने संजय मिश्र पर गोली चलाई तो वहां पर मौजूद कुमरौली प्रधन पुत्र ने एक ईंट उठाकर हमलावरों की तरफ फेंका, लेकिन हमलावरों ने हवाई फायर करके सभी को दहशत में ले लिया और निकल भागे। काम करने वाले मजदूरों की आंखों में आंसू, बोले पुलिस पकड़े तो वह पहचान लेंगे कॉलेज के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को अपनी आंखों के सामने हुई खूनी वारदात अंदर तक झकझोर गई है। मजदूर बदहवास दिखे। कई तो थर-थर कांप रहे थे। वहां काम करने वालों में पास के ही गांव बिराहिमपुर निवासी जुगराज और विष्णुपाल ने पुलिस अफसरों को आंखों देखी बताई। कुलदीप नाक के एक किशोर ने बताया कि उसने बहुत करीब से हमलावरों को देखा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह उन्हें मारने आए हैं। वही यही समझ रहे थे कि या तो कॉलेज के छात्र होंगे या फिर आसपास के ही होंगे, क्योंकि अमूमन लोगों का आना-जाना लगा रहता था। मजदूरों का कहना है कि पुलिस हमलावरों को पकड़ लेगी तो वह पहचान लेंगे। साथ में नहीं था गनर, कहीं रेकी तो नहीं हुई यह भी इत्तेफाक है कि आम तौर पर अमूमन अपने साथ सुरक्षाकर्मियों को रखने वाले संजय मिश्र बुधवार को निहत्थे ही कॉलेज पहुंचे थे। उनका सुरक्षा कर्मी अपने घर फर्रुखाबाद गया था। ऐसे में यह चर्चा है कि हमलावरों को इसकी पूरी जानकारी थी कि संजय मिश्र के सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं हैं। चर्चा यह भी है कि हो न हो कॉलेज में पहले से ही मौजूद किसी ने हमलावरों तक पुख्ता जानकारी पहुंचाई हो। हालांकि यह अभी साफ तो नहीं है, लेकिन पुलिस हर सम्भावना पर निगाह रखे हुए हैं। चार भाईयों में बड़े और दो बेटों के पिता थे संजय मिश्र संजय मिश्र अपने चार भाईयों में सबसे बड़े थे। उनके बाद धनंजय मिश्र गैस एजेंसी संचालक, तीन नम्बर पर श्यामजी मिश्र कामधेनु डेयरी चलाते हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस इंटर कॉलेज की जिम्मेदारी संभालते हैं। छोटे भाई राहुल मिश्र फौज में हैं। संजय मिश्र के दो पुत्रों में बड़ा शुभम नैनिताल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा पुत्र शेखर लखनऊ में पढ़ रहा है। पत्नी नीरजा मिश्रा घर-गृहस्थी संभाल रही थीं। इस वारदात से परिवार के सदस्य पूरी तरह टूट चुके हैं। सभी का रोरोकर बुरा हाल है।

