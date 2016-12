इस गांव की आबादी है ढाई हजार और बैंक अकाउंट्स 4 हजार, 15 दिनों में हो जाएगा पूरी तरह कैशलेस

कानपुर। नासिर जैदी

First Published:24-12-2016 01:17:54 PM Last Updated:24-12-2016 02:35:22 PM

आबादी ढाई हजार और बैंक खाते चार हजार। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक के त्रिलोकपुर गांव की। नोटबंदी के बाद कैशलेस के बढ़ते चलन में शायद यह प्रदेश का इकलौता ऐसा गांव होगा जो 15 दिन में पूरी तरह कैशलेस हो जाएगा। गांव के हर घर के बालिग सदस्य के बैंकों में एक नहीं कई-कई खाते हैं और हर घर मोबाइल है। गांव में 10 एटीएम हैं और अब तक 8 स्वाइप मशीने गांव में आ चुकी हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद से 50 फीसदी आबादी ने पेटीएम और मोबाइल ट्रांजेक्शन को अपना लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने त्रिलोकपुर गांव को कैशलेस बनाने के लिए गोद लिया है। कानपुर के अग्रणी बैंक बॉब ने शुक्रवार को गांव में शिविर लगाकर लोगों को कैशलेस के फायदे बताए और कई के खाते खोले। बैंक के आईटी विशेषज्ञों ने घर-घर जाकर ई-बटुआ, किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार नंबर से जमा निकासी के फायदे बताए। बॉब के क्षेत्रीय प्रमुख एके सिन्हा ने ग्रामीणों आसान तरीके से कैशलेस के फायदे भी बताए। कहा-आपने इधर मोबाइल पर बटन दबाया उधर आपके बेटे को इंदौर में पैसा मिल जाएगा। घबराइए नहीं अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर टाइप नहीं करना जानते हैं तो सिर्फ बटन वाली मोबाइल से पैसे का लेनदेन हो जाएगा। प्रशिक्षण के मौके पर ब्लाक प्रमुख अभिनव शुक्ला, बीडीओ अमित सिंह परिहार आदि मौजूद थे। चौबेपुर में लगभग सभी बड़े बैंकों की शाखाएं हैं और सबकी शाखाओं में एटीएम हैं। बॉब ने त्रिलोकपुर गांव को कैशलेस करने के लिए गोद लिया है। तीन चरणों में चार मजरों प्रेमपुर, गुरैया, बदनपुर समेत पूरे त्रिलोकपुर को कैशलेस किया जाएगा। सबसे पहले गांव के राजस्व मजरे प्रेमपुर को लिया गया है। यहां सबसे अधिक 70 फीसदी लोग पढ़े-लिखे हैं। खेती-किसानी अव्वल दर्जे की है और ग्रामीण बैंक का कर्ज अदा करने में यह मजरा सबसे आगे है। 7 हजार खाता धारकों में सबसे ज्यादा खाते बॉब के हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा गोद लिया गांव बैंक ऑफ बड़ौदा (लीड बैंक) के मैनेजर एसके वर्मा ने बताया कि हर ब्लॉक में इसी तरह एक जागरूक गांव को गोद लिया जाएगा। नोटबंदी के बाद से ही गांव को कैशलेस करने के लिए रिहर्सल किया जा रहा था। 15 दिनों में लगभग सभी खाताधारक कैशलेस, सिस्टम का उपयोग करने लगेंगे। लगेगा हाई स्पीड नेटर्वक टावर बॉब के प्रबंधक अभिषेक कटियार ने बताया कि गांव में हाई स्पीड नेटवर्क के लिए एक टावर भी लगाया जा रहा है। गांव का एनपीए शून्य है। खातेदारों के रिकार्ड ठीक हैं । गांव में लोगों को कई दिनों से तकनीकी जानकारी दी जा रही है। अधिकतर सीख चुके हैं, लेकिन 15 दिनों में फ्लो बढ़ेगा। युवा कैशलेस की तरफ आकर्षित हैं। 70 फीसदी आबादी पढ़ी-लिखी त्रिलोकपुर गांव के प्रधान बृजेश यादव, गांव की 70 फीसदी आबादी पढ़ी-लिखी है। गांव में मोबाइल नेटवर्क दुरुस्त करने के लिए बैंक ने हाई स्पीड नेटवर्क दिलाने की बात कही है। अच्छी पहल है। गांव में 10-20 बीघे के काश्तकारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांटे जा रहे स्मार्ट फोन बैंक के जरिए एक मोबाइल कंपनी गांव के लोगों से संपर्क कर किसान केडिट कार्ड से बगैर ब्याज के एनड्रायड फोन दे रही है। शुक्रवार को बैंक के कैंप में 15 लोगों को एनड्रायड फोन और एटीएम दिए गए। योजना का फायदा लेने वालों में महिलाएं सबसे आगे दिखीं। लेन-देने में हैं आगे लोग सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच अमिलिया में ही लगभग डेढ़ हजार खाते हैं। इसमें प्रेमपुर के 400 खाते हैं। नोटबंदी के बाद इस गांव से सिर्फ पैसे निकाले ही नहीं गए बल्कि सबसे अधिक जमा भी हुए हैं। लोगों के पास करंसी फ्लो बना रहा। कम पैसे का लेनदेन करते हैं इसलिए अधिक बड़े नोट बदले भी नहीं गए। एटीएम ने दिया साथ चौबेपुर कस्बे की ब्रांच में लगे एटीएम ने ग्रामीणों का साथ दिया। नोटबंदी के बाद शुरू के 15 दिनों तक दिक्कत रही उसके बाद ग्रामीणों को एटीएम से कुछ न कुछ मिलता रहा। बैंक की अमिलिया ब्रांच में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। बुजुर्ग बोले- भइया मोबाइल पै अंगुली चलै तो बात बने बुजुर्ग ग्रामीण बैंक में खाता होने से खुश हैं। वह कार्ड चला सकते हैं बशर्ते उन्हें कोई सही जानकारी दे दे। मगर मोबाइल से वह लेनेदेन कर पाएंगे इस पर उन्हें थोड़ी शंका हो रही है। राम चन्द्र कहते हैं कि भइया हम तो ओको (मोबाइल को) चला नहीं पाइब हां बेटवा जरूर चलाए पावत है। वही के खातिर अकाउंट खुलाव लेईन। गांव के ही गिरेन्द्र कहते हैं कि हम पढ़े तो है नहीं, कैसे चला पाएंगे? घर में बिटिया है वही चलाइ। इसी तरह गांव के राजेन्द्र भी सोचते हैं कहते हैं बैंकों की लाइन का चक्कर खत्म हो जाए तो बात बन जाए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, पर हम लोग इसे समझ पाएंगे? यह संभव है? ऐसा हम नहीं समझ पा रहे हैं। इससे दिक्कत बढ़ न जाए कहीं का पैसा कहीं पहुंच जाए। डर लग रहा है।

