कानपुर ठिठुरा, पारा दो डिग्री से कम

First Published:13-01-2017 12:39:36 PM

दो दिनों से कड़ाके की ठंड ने कनपुरियों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। गुरुवार को जहां न्यूनतम तापमान नीचे गिरकर मात्र दो डिग्री ही रह गया वहीं शुक्रवार का तापमान 1.4 डिग्री पर पहुंच गया। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से चल रहीं बर्फीली हवाओं की वजह से खिली धूप भी बेहअसर है। ऐसा चौदह साल बाद हुआ है। 2003 में 12 जनवरी को कानपुर का पारा गिरकर शून्य रह गया था। जब तक हवा का रुख नहीं बदलता तब तक बर्फीली हवाओं का जोर बना रहेगा। तेज उत्तर पश्चिम हवाएं रात भर चलीं। इससे लोग ठिठुरते और कपकपाते रहे। उन लोगों को तो बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा जिन्हें किसी न किसी कारण रात कोहरे में गुजारनी पड़ी। इंसान ही क्या जानवर भी अलाव के इर्द गिर्द बैठे रहे। पहाड़ों पर रिकॉर्ड बर्फबारी पहाड़ों पर रिकॉर्ड बर्फबारी के कारण कानपुर समेत पूरा उत्तर भारत शीत लहरी की चपेट में आ गया है। कश्मीर, हिमांचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में इस बार जितनी बर्फबारी हुई उतनी पिछले कई वर्षों में नहीं हुई है। तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं ने मैदानों को भी उतना ही ठण्डा कर दिया। पिछले 48 घंटे से पड़ रही सर्दी ने इसे एन्ज्वॉय करने वालों पर भी असर डाला है। पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी जारी रहने से आने वाले समय में सर्दी से जल्दी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। अरहर पर पाले का खतरा गेहूं और जौ समेत अन्य खाद्यान्नों के लिए तो यह सर्दी फायदेमंद है लेकिन अरहर को पाले का खतरा हो गया है। इसी तरह केला की फसल भी प्रभावित हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जिन फसलों को पाले का खतरा है उसमें दो प्रतिशत पोटाश का छिड़काव कर दिया जाए। जिन फसलों में फूल हो उसमें भी ऐसा करें। जिन फसलों को पाले से खतरा है उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं। आगे कैसा रहेगा मौसम मौसम वैज्ञानिक डॉ. अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि अभी शनिवार तक तो इसी तरह हवाएं चलेंगी और ठण्डक बढ़ेगी। न्यूनम पारा ऐसे में और गिर सकता है। अधिकतम पारे में भी थोड़ा अंतर पड़ सकता है। न्यूनतम पारा सामान्य से 4.5 और अधिकतम पारा सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। अगले 48 से 72 घंटे के बाद हवा की दिशा बदल जाएगी और पारे के उतार-चढ़ाव से धुंध व कोहरा फिर हो सकता है। ------------------------- इन वर्षों में 12 जनवरी का तापमान ------------------------- वर्ष अधिकतम न्यूनतम 2001 19.0 00.6 2003 08.8 00.0 2011 21.0 03.2 2012 18.6 06.6 2013 21.4 04.7 2014 15.4 08.3 2015 16.0 08.2 2016 25.4 08.5 2017 17.8 02.0 --------------------- पिछले 6 दिनों का तापमान --------------------- जनवरी अधिकतम न्यूनतम 08 18.2 11.6 09 21.0 09.0 10 20.2 08.8 11 18.4 05.4 12 17.9 02.0 13 --- 01.4

