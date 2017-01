यूपी में शराब और हथियार के बल पर चुनाव जीतने की तैयारी

कानपुर, हिन्दुस्तान टीम

First Published:11-01-2017 12:30:53 PM Last Updated:11-01-2017 12:40:24 PM

विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी के साथ शुरू हो गई हैं राजनीतिक दलों की तैयारियां भी। इन सबके बीच एक तबका ऐसा भी है, जो साम, दाम, दंड और भेद कैसे भी तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहा है। उन्नाव, झांसी और औरैया में सामने आए कुछ तथ्य कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। उन्नाव के ग्रामीण अंचलों में शराब की अवैध भट्टियां धधकने लगी हैं। औरैया में मंगलवार को ही इंदौर से मंगाई गईं पिस्टलें पुलिस ने बरामद कीं तो झांसी में देसी असलहे बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ। औरैया में पकड़ीं इंदौर से आईं 13 पिस्टल अजीतमल (औरैया)| विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को डराने-धमकाने का भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। इसका खुलासा मंगलवार को हुआ। एसटीएफ और अजीतमल कोतवाली पुलिस ने चुनाव में गड़बड़ी के लिए लाए गए 13 असलहों के साथ दो लोगों को दबोचा है। आरोपी इंदौर से असलहा लाकर यहां पर सप्लाई करते थे। कानपुर एसटीएम की टीम मुखबिर की सूचना पर दोपहर बाद करीब तीन बजे अजीतमल कोतवाली पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ कोतवाली के पीछे हाईवे पर स्थित एक ढाबे के पास बाइक के साथ असलहा बेचने के लिए खड़े दो आरोपियों को दबोच लिया। उनके पास से 32 बोर के 13 असलहे बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक हजार रुपए और मोबाइल फोन भी मिले हैं। पकड़ी गई पिस्टलें इंदौर की बनी हुई हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक अयोध्या प्रसाद उर्फ मुल्ला पुत्र छक्की लाल निवासी फिरोज नगर, बाबरपुर और सर्वेश कुमार पुत्र राम स्वरूप निवासी गौहना कला कोतवाली अजीतमल नगर शामिल हैं। इस संबंध में एसटीएफ के इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी अपराधी हैं। इन पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमें विभिन्न थानों में दर्ज हैं। चुनाव में अराजकता फैलाने के लिए ही असलहे लाए गए थे। चुनाव में गड़बड़ी की तैयारी पुलिस ने आशंका जताई है कि अजीतमल में पकड़े गए असलहे चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से लाए गए थे। इसलिए इस मामले में गंभीरता से जांच की जरूरत है। चुनाव आयोग की सख्ती को देखते हुए अफसर अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसको देखते हुए पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि असलहों का ऑर्डर किसने दिया था। झांसी में असलहे बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ झांसी| झांसी कोतवाली पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी को दबोच कर अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्टरी का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति की निशानदेही पर तमंचे, अधबना तमंचा और असलहे बनाने के उपकरण आदि मिले हैं। कोतवाली थाने में सीओ सिटी जंग बहादुर सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात कोतवाल आशीष मिश्रा गश्त पर थे। तभी उन्हें नरसिंह राव की टोरिया के पास संदिग्ध रूप से एक व्यक्ति घूमता मिला। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक तमंचा मिला। पुलिस अफसरों ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना नाम साबिर उर्फ चोखे निवासी नरसिंह राव टोरिया बताया। पुलिस ने साबिर की निशानदेही पर पानी की टंकी के पास स्थित एक मकान में चल रही असलहों के निर्माण की अवैध फैक्टरी पकड़ी। वहां पुलिस ने एक अर्द्धनिर्मित तमंचा, लैथ मशीन, धौकनी, पाइप, हथौड़ा, सुम्मी, छेनी आरी आदि सहित अन्य सामान बरामद किए। पेशेवर अपराधियों को करता था सप्लाई झांसी के कोतवाल आशीष मिश्रा ने बताया कि पकड़ा गया अपराधी पेशेवर है। उसका आपराधिक इतिहास भी है। साबिर पर विभिन्न थानों में करीब 22 मुकदमे दर्ज हैं। वह तमंचे बनाकर अपने अन्य साथियों को सप्लाई किया करता था। उससे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि उसने अब तक किन-किन लोगों को असलहे बेचे हैं। इस पहलू पर भी जांच की जा रही है कि इन असलहों का उद्देश्य कहीं चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का तो नहीं है। उन्होंने बताया कि साबिर के खिलाफ केस दर्ज जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्नाव में धधकने लगी हैं अवैध भट्ठियां उन्नाव | विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मौत के सौदागर जोर-शोर से काम में लग गए हैं। मौरावां, पुरवा, असोहा, भगवंतनगर, शुक्लागंज, बांगरमऊ के अलावा कानपुर कटरी क्षेत्र के दर्जनों गांवों में रोज भारी मात्रा में कच्ची तैयार की जा रही है। जिले के अलावा चार पड़ोसी जिलों में चुनाव के दौरान इसकी सप्लाई की तैयारी है। जिला धिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कच्ची शराब बनाने व बेचने पर रोक का जिम्मा थानों का है। सभी थानेदारों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए तो थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो उन्नाव प्रदेश में औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां चमड़े की दर्जनों टेनरियां हैं। यहां बनने वाला चमड़े का सामान विदेशों तक जाता है। इसके साथ ही क्षेत्र का दूसरा रूप भी है। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के लिए भी जिले को पूरे प्रदेश में जाना जाता है। कई इलाकों में यह धंधा कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। हर साल जहरीली शराब से मौतें होती हैं। तब कुछ दिनों की खामोशी के बाद फिर यह धंधा ढर्रे पर आ जाता है। चुनाव व त्योहारों के लिए बाकायदा यहां के धंधेबाज कई जिलों से ऑर्डर लेते हैं और पुलिस और सफेदपोशों के संरक्षण में भारी मात्रा में कच्ची की सप्लाई भी करते हैं। विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिले से सटे जनपदों जैसे कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, लखनऊ, हरदोई में सप्लाई के लिए धड़ल्ले से कच्ची शराब का निर्माण शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग की सख्ती कितना असर दिखाएगी यह आने वाला वक्त ही बताएगा। कुटीर उद्योग बना मौत का धंधा जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में कच्ची का निर्माण होता है, पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां हमेशा इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। जिले के पूर्वी छोर पर मौरांवा, असोहा, भगवतंनगर के दर्जनों गांवों में कई घरों में दिनरात भट्ठियां धधक रहीं हैं। इसके अलावा अचलगंज, शुक्लागंज, परियर और बांगरमऊ के कटरी इलाकों में यह धंधा फलता फूलता रहता है। कानपुर के कटरी क्षेत्र में भी भट्ठियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। आवाज दबाने से गुरेज नहीं अवैध शराब का निर्माण और बिक्री करने वालों के तार पुलिस के अलावा सफेदपोशों से भी जुड़े हैं। सामाजिक कार्यकर्ता या जागरूक व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो खूनखराबे पर उतारू हो जाते हैं। शुक्लागंज, बांगरमऊ के कटरी इलाकों में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट भी दर्ज हैं। मौरावां, असोहा, भगवंतनगर इलाकों में एक जाति विशेष के लोगों के लिए यह धंधा आजीविका बन गया है।

