रीयल इस्टेट और फाइनेंस कंपनियों के फायदेमंद नोटबंदी

कानपुर, प्रमुख संवाददाता

First Published:22-01-2017 06:31:47 PM Last Updated:22-01-2017 06:40:20 PM

नोटबंदी के बाद उद्योग धंधे भले ही मंदी का रोना रो रहे हों लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि सरकार के इस कड़े फैसले से उनके अच्छे दिन जल्द आएंगे। नोटबंदी के फैसले से घाटे में डूबते बैंकों, रीयल इस्टेट, गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों को नई ऊर्जा मिलेगी। रुद्रा शेयर्स एंड स्टाक ब्रोकर्स लिमिटेड के वाइस प्रेसीडेंट विनोद खन्ना ने बताया कि सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को लंबी अवधि में सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि काफी बड़ा धन बैंकिंग प्रणाली में आ गया है, जिससे कि ब्याज दरें कम होना शुरू हो गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप होमलोन दरें 8.50 से 9 प्रतिशत पर उपलब्ध हैं। अतिरिक्त धन के जमा होने से एनपीए की समस्या से भी निपटने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि आवासीय ऋण सस्ता होने से आवासीय ऋण कंपनियों में नई जान आ गयी है। इसका इस सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ने की काफी उम्मीद है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिन पर सबसे ज्यादा नोटबंदी का असर पड़ा था जैसे कि नकदी की कमी के संकट से एनपीए का बढ़ना अथवा नएये लोन देने में दिक्कत आना परंतु यह बहुत छोटे समय के लिए था। वास्तव में इन कंपनियों के लिए यह एक आशीर्वाद है। आगे चलकर एमएफआई-एनबीएफसी की साख बेहतर होगी क्योंकि अधिकतर लोन कैशलेस होंगे और लोगों में क्रेडिट अनुशासन बढ़ेगा जिसकी वजह से इन कंपनियों की रेटिंग भी बढ़ने कीउम्मीद है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधारहित आबादी के डिजिटल सेगमेंट में शामिल किए जाने से और आधार आधरित लोन में गति आने से गांव की तस्वीर बदल जाएगी। ग्रामीण इलाके अपने आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि पीएनबी हाउसिंग, एचसीसी, डीसीबी बैंक, एसबीआई, एनटीपीसी आदि दीर्घकाल के निवेश के लिए काफी मजबूत हैं। एसपीएफएल के प्रबंध निदेशक पदम कुमार जैन के मुताबिक कम ब्याज दरें, ब्याज लागत में कमी, डिजिटल भुगतान,कैशलेस अर्थव्यवस्था, इंफ्रा कंपनियों, गैर बैंकिंग कंपनियों,वित्तीय कंपनियों और उपभोक्ता उत्पाद के क्षेत्र में भी अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनियों को अपनी पुरानी सामान्य स्थिति में आने में एक या दो तिमाही लग सकती है। लेकिन यह निश्चित है कि मजबूत बुनियादी कम्पनियाँ आसानी से इससे बाहर आ रही हैं अथवा अपनी ग्रोथकीतरफअग्रसर हैं।

