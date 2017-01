डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा टूल रूम सेंटर

कानपुर, प्रमुख संवाददाता

First Published:23-01-2017 05:35:14 PM

कानपुर में बनने जा रहे टूल रूम सेंटर का जिम्मा टाटा इंजीनियरिंग एंड कंसलटेंसी सर्विस को दिया गया है। ये देश का सोलहवां टूल रूम होगा, जो 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अर्थटन मिल की नौ एकड़ जमीन पर स्थापित होने वाले सेंटर की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। टूल रूम को टेक्नोलॉजी सेंटर भी कह सकते हैं। यहां छोटी इकाइयों के हर मर्ज का इलाज होगा। छोटी इकाइयों को केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर खड़ा होने लायक बनाया जाएगा। कानपुर में स्थापित होने वाला टेक्नोलॉजी सेंटर जनरल इंजीनियरिंग पर आधारित होगा। टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम (टीसीएसपी) के तहत एमएसएमई इंडस्ट्री के विकास का बीड़ा उठाया गया है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग विश्वबैंक कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेंटर छोटी इकाइयों की दो तरह से मदद करेगा। एक- मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को आधुनिकतम टेक्नोलॉजी देगा। दो-उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कुशल युवा तैयार किए जाएंगे। ताकि उद्योगों में कुशल युवाओं का संकट दूर हो सके और नौकरी व उद्यमिता के रास्ते खुलें। इस सेंटर में हाईस्कूल फेल से लेकर ग्रेजुएट स्तर तक के युवाओं के लिए कोर्स तैयार किए गए हैं। ये कोर्स दो साल, तीन साल और चार साल के डिग्री स्तर के होंगे। खास बात यह कि यहां होने वाली पढ़ाई महज किताबी नहीं बल्कि इंडस्ट्री की डिमांड और जरूरत के मुताबिक होगी। कानपुर की जरूरतों को देखते हुए होजरी, प्लास्टिक, मैकेनिकल व जनरल इंजीनियरिंग की फील्ड में टूल रूम सेंटर खास काम करेगा। टूलरूम की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्नस्ट एंड यंग तैयार कर रहा है, जो तैयार हो चुकी है। हर साल 8000 दक्ष युवाओं को तैयार करेगा सेंटर टूर सेंटर में हर फील्ड के कुशल और दक्ष युवा तैयार किए जाएंगे। यहां से डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी चलेंगे, जो इंडस्ट्री की जरूरतों के आधार पर युवा तैयार करेंगे। बीटेक, एमटेक के साथ एमबीए यहां से निकलेंगे। शुरुआत में सबसे ज्यादा फोकस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पर होगा। तीन और चार साल की पढ़ाई के बाद स्किल युवाओं को हाथोंहाथ नौकरी मिलेगी या फिर वे अपना उद्यम भी स्थापित करने में सक्षम होंगे। कलराज मिश्र ने बताया कि ऐसे टूल रूम से हर साल 8000 कुशल युवा निकलेंगे। यूं संवारी जाएगी छोटी इकाइयों की सूरत -एमएसएमई इकाइयों की मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलाजी को अपग्रेड किया जाएगा। -आधुनिकतम तकनीक से लैस कुशल युवाओं को तैयार किया जाएगा। -बिजनेस और आईआईटी जैसे टेक्निकल सलाहकारों की टीम तैयार होगी -विश्वस्तरीय टेक्नोलाजी पार्टनर छोटे उद्यमियों के दरवाजे पर दिखाई देंगे, जिस पर काम शुरू हो चुका है। -विश्वस्तरीय क्लस्टर नेटवर्क मैनेजर शहर में आएंगे, जो छोटी व बड़ी इंडस्ट्रीज के बीच सेतु का काम करेंगे। -टेक्नोलॉजी सेंटर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग सेक्टर होगा, जहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम होगा -कानपुर के छोटे-छोटे उद्यमियों के लिए नेशनल प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जिसे दुनियाभर के बिजनेस प्लेटफार्म से लिंक किया जाएगा। -इस प्लेटफार्म में सरकारी नीतियों, बिजनेस के लिए नए अवसर, कुशल श्रमशक्ति, सप्लायर, ग्राहक, लाजिस्टिक पार्टनर, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आईटी सेवा सलाहकारों की पूरी टीम होगी, जो किसी उद्यम की आक्सीजन होते हैं। ये सब होगा टूल रूम में एमएसएमई के निदेशक उमेश चंद्र शुक्ल ने बताया कि टूल रूम में अत्याधुनिक कम्प्यूटर एडेड डिजायन (कैड), कम्प्यूटर एडेड मैन्यूफैक्चरिंग (कैम) स्पेशल सीएनसी मशीन जैसे सीएनसी मिलिंग, सीएनसी कॉपी मिलिंग, सीएनसी ईडीएम, सीएनसी वायरकट, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट जैसे अत्याधुनिक उपकरण होंगे। इसके अलावा सभी स्टील इंडस्ट्री केलिए हीट ट्रीटमेंट सुविधा होगी। क्वालिटी कंट्रोल और परीक्षण की सुविधा भी टूल रूम देगा। प्रशिक्षण और सलाहकार की भूमिका निभाएगा। उद्योग की मांग पर आधारित दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। छोटी इकाइयों के मैनेजरों और सुपरवाइजरों का ज्ञान बढ़ाने और कुशल बनाने के लिए शार्ट टर्म प्रशिक्षण कोर्स होंगे। इंडस्ट्री की जरूरत के आधार पर उसमें काम करने वालों की हाइटेक ट्रेनिंग होगी।

