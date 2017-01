कैंट की जमीन पर युद्ध का नजारा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता

First Published:20-01-2017 07:39:52 PM Last Updated:20-01-2017 07:50:25 PM

तोपों की गड़गड़ाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट....पाकिस्तान कैम्प पर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ते जवान...अचानक दुश्मन के कैम्प से ग्रेनेडों की बौछार लेकिन जवान नहीं हुए लाचार। पैर खून से लथपथ लेकिन कदम नहीं डिगे। गोलियों और बमों के धमाकों के बीच आगे बढ़ते सिख रेजीमेंट के जवानों ने आखिरकार दुश्मन का कैम्प फतह कर लिया। जैसे ही तिरंगा लहराया तो भारत माता की जय से मैदान-ए-जंग गूंज उठा। रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये नजारा असली युद्ध के मैदान का नहीं बल्कि कैंट के कैवलरी ग्राउंड का था। पहली बार भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने शौर्य और वीरता की एक झलक आम लोगों के सामने पेश की। असली हथियारों और टैंकों के मूवमेंट और एक्शन में फौजियों को जिसने भी देखा, खड़े होकर जयहिन्द कहने से खुद को नहीं रोक सका। सेना के बारे में जानना समझना चाहते हैं और शनिवार को कैवलरी ग्राउंड पहुंच जाइए। यकीन मानिए जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा आपका दिल देशभक्ति के जज्बे और नई ऊर्जा से भर उठेगा। आम लोगों के बीच खुद को ले जाने की इस पहल का नाम है- अपनी फौज को जानिए। इसी के तहत शुक्रवार और शनिवार को कैवलरी ग्राउंड कैंट में सेना के हथियारों का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूली बच्चों और आम लोगों ने सेना की इस पहल की जमकर प्रशंसा की। उनकी वीरता और जोखिम देख दांतों तले उंगलिया दबा लीं। उनके साहस को सलाम के करने के लिए हाथ बरबस ही उठ गए। कितने विकट और विपरीत हालात में हमारे फौजी सरहदों की रक्षा करते हैं, इस बारे में जानकर किसी की आंख छलक उठीं तो किसी की आंख चमक उठी। अरे! ये टैंक तो पानी के नीचे भी चलता है कैंट के स्टेशन स्टाफ आफिसर कर्नल दुष्यंत सिंह ने हथियारों और सैन्य मूवमेंट के बारे में बारीकी से बताया। रूसी टैंक टी-72 की ताकत बताई तो लोग भौंचक रह गए। ये टैंक परमाणु हमला करने में सक्षम है। करीब 43 टन वजनी इस टैंक में लगी गन दस किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर वार सकती है। 750 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग के अलावा ये टैंक पांच मीटर जलमग्न होकर भी लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सेना की एक यूनिट में 45 टी-72 टैंक हैं। जंग एक मैदान में ही अस्पताल सेना जहां हमला करती है, उससे डेढ़ किलोमीटर पहले फारवर्ड सर्जिकल सेंटर बनाया जाता है। एक तरह से ये अस्पताल होता है जिसे गड्ढे के अंदर युद्धस्थल पर ही बनाया जाता है। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए इसके ऊपर झाड़ी या तिरपाल आदि डाला जाता है। घायल सिपाहियों को प्राथमिक इलाज वहीं पर होता है। साक्षात मौत हैं बारुदी सुरंगों से दबी जमीन कर्नल दुश्यंत सिंह ने बताया कि बारुदी सुरंगों का इलाका सबसे खतरनाक होता है। पहले बारुदी सुरंगों के बारे में कोई कुछ नहीं बताता था। जिनेवा सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ कि बारुदी सुरंग वाले इलाके में संकेतक लगाने होंगे ताकि जवान समझ सकें। आमतौर पर युद्धस्थल से एक किलोमीटर पहले का मैदान बारुदी सुरंगों से पटा होता है। आज भी ये इलाका बेहद खतरनाक है। यहां जाने वाले 35 फीसदी सैनिक हताहत हो ही जाते हैं। उनके दोनों पैरों के चीथड़े उड़ जाते हैं और टांगे कट जाती हैं। सौ किलो सामान लादकर चलता है एक जवान पांच किलो आलू सब्जी मंडी से लाने में सांस फूल जाती है लेकिन सरहद पर हमारा एक जवान राशन, पानी, मशीनगन, मैग्जीन, मोर्टार, गोला-बारूद और सात दिन का खाना साथ लेकर चलता है। मोर्टार के बारे में नागा जवान ने बताया कि इसकी रेंज पांच किलोमीटर है। सैन्य भाषा में इसे ट्यूब कहा जाता है। ये पहाड़ी के नीचे भी हमला कर सकता है क्योंकि इसका गोला पहले ऊपर जाता है, फिर दुश्मन पर धावा बोलता है। मोर्टार से निकलने वाले बम इतने घातक हैं कि दगने के बाद सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। एक-एक टुकड़ा तलवार से 70 गुना ज्यादा धारदार होता है। जिसके लगता है, शरीर का वो हिस्सा कटार की तरह काट देता है। गजब! ये आदमी हैं या पेड़ पौधे दुश्मनों के ठिकानों से एक किलोमीटर पहले बंकर बनाकर जवान बैठते हैं। सैन्य भाषा में इसे हाइड आउट कहा जाता है। बंकरों में बैठे जवानों को लोग नहीं पहचाप सके। एक बंकर में चार जवान एक्शन में बैठे थे। एक बंकर में इतना राशनपानी होता है कि वे दस दिन तक वहां बैठ सकते हैं। उनका काम दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी करना है। राडार थर्मल सेंसर को फौज की आंख कहा जाता है। ये राडार छह किलोमीटर अँधेरे में बैठे दुश्मन की आहट सुन लेता है। इस मिसाइल के आगे टैंक ढेर, कुत्ते की तरह भौंकने वाला लांचर सेना का अहम हिस्सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) मूलरूप से रूस की है। इसकी रेंज दो किलोमीटर है और ताकत इतनी कि टैंक को तोड़ दे। एक बटालियन में आठ मिसाइलें रहती हैं। आटोमेटिक ग्रेनेड लांचर को देख लोग दंग रह गए। कुत्ते की तरह भौंकने वाला ये लांचर बंकर में घुसकर फटता है। आतंकवादी सबसे ज्यादा इसी लांचर से डरते हैं। इसी तरह स्वीडन का राकेट लांचर भी जबर्दस्त है।दस किलो वजनी इस लांचर को कंधे पर रखकर मूव किया जा सकता है। इसका ग्रेनेड जमीन से छह फुट ऊपर फटता है। ये मशीनगन पानी की धार को रोक दे 1600 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से चलने वाली इस मशीनगन की स्पीड का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये पानी की धार को रोक सकती है। इतना ही नहीं हर पांच राउंड के बाद इसकी मैगजीन में एक ट्रेसर लगा है। लाल रोशनी का ये ट्रेसर टारगेट पर निशाना साधता है। युवाओं ने इसके साथ जमकर सेल्फी ली। दुश्मन की आंख निकाल लेती है ये गन ड्रैगनॉव नाम की ये राइफल देखने में साधारण लगती है लेकिन है बहुत खतरनाक। इस रूसी राइफल को स्नाइपर कहा जाता है। अचूक इतनी कि सीधे दुश्मन की आंख में गोली मारती है। दिन में 1300 मीटर की दूरी तक वार करने वाली स्नाइपर के निशाने पर दुश्मन का कमांडर होता है। इसका मकसद दुश्मन का मनोबल गिराना है। इसी तरह इंसास का काम है। ये राइफल घायल करती है ताकि दर्द से चीखते जवान को उठाने दो सैनिक और आएँ और तीनों को दूसरी राइफल से ढेर कर दिया जाए। साइलेंसर गन एमपी-9 को हाथों में लेकर देखा तो विश्वास नहीं हुआ। इसका इस्तेमाल एनएसजी और कमांडों जैसी स्पेशल फोर्स करती है। युद्ध के मैदान में हल जोतता है ये टैंक रूसी टैंक टी-65 भले ही पुराना हो गया है लेकिन आज भी सेना को इसकी जरूरत है। ये टैंक मैदान को हल की तरह जोतते हुए चलता है। इसका मकसद जमीन में दबी बारूदी सुरंगों को तहस-नहस करना है। मौसम का इसपर कोई असर नहीं होता। आर्मी इंजीनियरिंग टीम में बेहद काबिल इंजीनियरों की टीम से आप रूबरू हो सकते हैं। ये टीम भी युद्ध के मैदान में तैनात रहती है और दुश्मन की साजिशों को अपनी हाइटेक डिवाइसों से खत्म करती है। रातोंरात पुल और सड़क बनाना भी इसी का काम है।

