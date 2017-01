चुनाव : फाइनल सूची में महिलाओं की संख्या बढ़ी

जौनपुर।

First Published:12-01-2017 11:27:04 PM Last Updated:12-01-2017 11:30:32 PM

जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर गुरुवार को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। अंतिम मतदाता सूची में एक हजार 470 मतदाता बढ़ गये हैं। चार माह के मंथन में पुरुष मतदाताओं की संख्या में भारी कमी हुई है। 14 हजार 288 पुरुष मतदाता कम हुए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में 15 हजार 759 बढ़ोत्तरी हुई है। अन्य में सिर्फ तीन मतदाता ही बढ़े हैं। 15 सितम्बर 2016 को जारी अनन्तिम सूची में मतदाताओं की संख्या 31 लाख 56 हजार 756 थी। इसमें पुरुष 16 लाख 94 हजार 505, महिला मतदाता 14 लाख 62 हजार 128 व अन्य मतदाता 119 हैं। चार माह के अभियान में सिर्फ 1470 मतदाता ही बढ़े। बदलापुर में 310862 मतदाता, शाहगंज में 348480, जौनपुर में 387362, मल्हनी में 341881, मुंगराबादशाहपुर में 351258, मछलीशहर में 361271, मड़ियाहूं में 306593, जफराबाद में 364020, केराकत विस क्षेत्र में 386499 मतदाता हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन गुरुवार को किया गया। सभी मतदेय स्थल एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पर करा दिया गया है। केराकत में 7331 मतदाता घटे, मड़ियाहूं में 4990 बढ़े जौनपुर। चार माह के अभियान में सबसे अधिक केराकत विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 7331 मतदाता कम हुए हैं जबकि जफराबाद में 584 व बदलापुर में 188 वोटरों के नाम काटे गये। मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 4990 मतदाता बढ़े। इसके साथ ही शाहगंज में 1724, मछलीशहर में 1437, जौनपुर में 946, मल्हनी में 864 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। 36 हजार युवा वोटर पहली बार देंगे वोट जौनपुर। विधानसभा चुनाव में 36 हजार 142 युवा मतदाता पहली बार मतदान में हिस्सा लेंगे। इसमें 20 हजार 940 पुरुष, 15 हजार 201 महिला व एक अन्य मतदाता हैं। सर्वाधिक 4737 मतदाता मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में हैं। 18 से 19 वर्ष के बीच के मतदाताओं में बदलापुर में 4212, शाहगंज में 3974, जौनपुर में 3817, मल्हनी में 4737, मुंगराबादशाहपुर में 3604, मछलीशहर में 4156, मड़ियाहूं में 3929, जफराबाद में 4233, केराकत विधानसभा क्षेत्र में 3479 युवा मतदाता हैं। ईपी रेशियो नहीं हो सका दुरुस्त जौनपुर। जनसंख्या के अनुपात में मतदाताओं की संख्या को रखने में जिला प्रशासन सफल नहीं हुआ। चार माह के अभियान में लक्ष्य पूरा नही हो सका। जिले में 48 लाख 75 हजार 38 जनसंख्या के सापेक्ष कुल मतदाताओं की संख्या 31 लाख 58 हजार 226 है। यह कुल जनसंख्या का 64.76 प्रतिशत है। जबकि यह अनुपात 61 फीसदी होना चाहिए। जेंडर रेशियो (पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष महिला मतदाताओं की संख्या) 879 है। यह संख्या 1018 होनी चाहिए। महिलाओं की संख्या बढ़ाने का बहुत प्रयास हुआ। फिर भी सफलता नहीं मिली। मतदाताओं की संख्या विस क्षेत्र पुरुष महिला अन्य कुल मतदाता बदलापुर 163928 146927 07 310862 शाहगंज 190025 158435 20 348480 जौनपुर 207324 180021 17 387326 मल्हनी 178144 163719 18 341881 मुंगरा 188597 162648 13 351258 मछलीशहर 192953 168306 12 361271 मड़ियाहूं 163356 143231 06 306593 जफराबाद 192318 171690 12 364020 केराकत 203572 182910 17 386499 योग 1680217 1477887 122 3158226

