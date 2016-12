जौनपुर : नपा का दायरा बढ़ने से प्रधानों में ऊहापोह

जौनपुर : नपा का दायरा बढ़ने से प्रधानों में ऊहापोह

नपुर। निज संवाददाता

First Published:22-12-2016 11:32:55 PM Last Updated:22-12-2016 11:40:23 PM

शहर से सटे 70 गांवों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। अब शहर से सटे लोगों को जहां खुशी है वहीं एक साल पहले ही ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतने वाले परेशान हैं। उनमें उहापोह में है कि कार्यकाल पूरा हो पायेगा या नहीं। हालांकि अभी शासन से कोई स्पष्ट गाइड लाइन नहीं आयी है। नगर पालिका की सीमा का विस्तार लम्बे समय के बाद हुआ है। शहर से सटे 70 गांवों के शामिल होने से एक साथ दस वार्ड बढ़ जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निकाय का चुनाव होगा। नये शामिल गांवों में चुनाव होगा कि नहीं यह स्पष्ट नहीं है। नगर पालिका की सीमा में धन्नूपुर, खानपुर अकबर, सुल्तानपुर हाय, आदमपुर अकबर, ककोरगहना, सरफराजपुर, बड़कपुर, महंगूपुर, देवचंदपुर, अलीखानपुर, भगौतीपुर, रामदासपुर नेवादा, जमीन मुबारक, मीरपुर, धरनीधरपुर, पचहटिया, चाचकपुर, हुसेनाबाद देहात, रामनगर भड़सरा, बिंदोपट्टी, जगदीशपुर, जगन्नाथपट्टी, हिसामपुर, भुआलापट्टी, चकमिर्जापुर, वाजिदपुर देहात, भूपतिपट्टी, रामरायपट्टी, मुस्तफाबाद, कन्हईपुर, अराजी भूपतिपट्टी, हरसिंहपट्टी, पुरदसपट्टी, हरिनाथपट्टी, उमरपुर हरिबंधनपुर, चांदपुर, मिर्जापुर उर्फ गुलाम सरवर, सैदनपुर, सीहीपुर, मुरादगंज, कटघरा, करौती, कलीचाबाद, वंशगोपालपुर, गंगापट्टी, बाबूपुर, किशुनपुर, चकगदहलोट, तैमरसापुर, नमाजगाह, खानपट्टी, कोर्रापट्टी, हरदीपुर, मंडवी बीवी, जमीन अब्दुल कादिर, डेरायुसूफ, फागूपुर, चितरसारी देहात, गोपालापुर आदि गांवों को शामिल किया गया है। नये शामिल गांवों में निकाय चुनाव होगा कि नहीं इस पर संशय है। इस पर शासन से कोई गाइड लाइन नहीं मिली है। उधर एक साल पहले ही ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने वालों की सांस अटक गयी है। अब उन्हें काम करने का मौका मिलेगा या नहीं इसको लेकर अभी तक दुविधा बनी है। कुछ गांवों में वीडीओ, सेके्रटरी अभी से यह कहने लगे हैं कि अब बजट नहीं मिलेगा। जबकि कुछ अधिकारी काम कराने का दबाव बना रहे हैं। इससे उहापोह की स्थिति है। देवचंदपुर की प्रधान श्रीमती अश्विनी तिवारी का कहना है कि कुछ अधिकारी आते हैं और गांव में शौचालय, नाली, सड़क आदि का निर्माण का कार्य तेजी से कराने को कह रहे हैं। जबकि कुछ अधिकारी अभी से यह कहने लगे हैं कि अब नगर में गांव शामिल हो गया है बजट नहीं मिलेगा।कोट : नगर पालिका में शामिल गांव के प्रधानों के पास जितना पैसा है उससे विकास कार्य करायें। अभी किसी को काम कराने से नहीं रोका गया है। अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव के साथ इन गांवों में सभासद का चुनाव होगा या नहीं इसके बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।” सुधीर श्रीवास्तव, डीपीआरओ

