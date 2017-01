जमशेदपुर में स्कूलवार फीस और एडमिशन की तिथि

जमशेदपुर, संवाददाता

निजी स्कूलों द्वारा शनिवार को दाखिला सूची के प्रकाशन के साथ ही एडमिशन की तिथि और फीस भी निर्धारित कर दी गई है। केएसएमएस साकची : प्रवेश कक्षा एलकेजी के लिए 207 विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित। इनमें दो बीपीएल बच्चों का नाम भी शामिल है। एडमिशन 30 व 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक होगा। अभिभावकों को एडमिशन के लिए 10880 रुपये खर्च करने होंगे, जो फेडरेल बैंक स्थित स्कूल के एकाउंट में ऑनलाइन भी जमा हो सकते हैं। 2. एडीएलएस सनशाइन स्कूल, साकची : प्रवेश कक्षा एलकेजी के लिए 81 सीटों की सूची प्रकाशित। सामान्य वर्ग के बच्चों का 23 व 24 जनवरी तथा सिवलिंग के लिए 25 जनवरी को एडमिशन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एडमिशन होगा। नया सत्र 27 मार्च से प्रारंभ होगा। 3. श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल, बिष्टूपुर : केजी के 136 बच्चों की सूची प्रकाशित। एडमिशन 23 से 4 फरवरी तक सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। एडमिशन के लिए कुल रकम 9380। 4. चिन्मया बिष्टूपुर : प्रवेश कक्षा एलकेजी में 75 बच्चों की सूची प्रकाशित की गई है। इसमें 23, 24 व 25 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक एडमिशन होगा। एडमिशन के वक्त 93 सौ रुपये देने होंगे। सेकेंड लिस्ट 30 जनवरी को प्रकाशित होगी। 5. सेक्रेड हार्ट कान्वेंट : एलकेजी के लिए 148 बच्चों की सूची प्रकाशित। 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एडमिशन स्लीप मिलेगी। बच्चों का एडमिशन 25, 27, 30 जनवरी को होगा। फीस एडमिशन स्लीप प्रदान करने के दौरान बताई जाएगी। सीट खाली रहने पर अन्य अभिभावकों को भी 30 जनवरी के बाद मौका मिलेगा। 6. लोयोला स्कूल : यूकेजी के लिए 250 बच्चों की सूची जारी की गई है। सभी उत्तीर्ण छात्रों को अभिभावकों को सूचित किया गया है कि 22, 23, 24 जनवरी को अलग-अलग समय पर इंटरव्यू होगा। फीस की सूचना भी उसी दौरान दी जायेगी। यहां कोई सेकेंड लिस्ट नहीं निकलेगी। 7. दयानंद पब्लिक स्कूल, साकची : नर्सरी के लिए 89 और एलकेजी के लिए 81 बच्चों के नाम प्रकाशित किए गए। एडमिशन 23 और 24 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक लिया जाएगा। फीस के रूप में 91 सौ रुपये प्रति अभिभावक लिया जाएगा। 8. मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल : प्रवेश कक्षा के लिए 63 बच्चों की सूची प्रकाशित की गई। इनके एडमिशन के लिए 25 व 25 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए अभिभावकों को 13 हजार आठ सौ रुपये ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने होंगे। 20 बच्चों की वेटिंग लिस्ट की सूची भी प्रकाशित की गई है। इनके लिए एडमिशन की तिथि 27 जनवरी को निर्धारित की गई है। 9. जेएच तारापोर, धतकीडीह : यहां प्रवेश कक्षा के लिए 121 बच्चों की सूची प्रकाशित की गई है। इन बच्चों का एडमिशन 24 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से शाम चार बजे तक होगा। इसके लिए अभिभावकों को 10,460 रुपये ड्रॉफ्ट के माध्यम से जमा करने होंगे। 10. टैगोर अकादमी, साकची : एलकेजी के लिए 120, नर्सरी के लिए 90 बच्चों की सूची प्रकाशित की गई। इसमें 23 से 25 जनवरी तक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एडमिशन होगा। ड्राफ्ट के माध्यम से अभिभावकों को 7710 रुपये जमा करने होंगे। 11. नरभेराम हंसराज बिष्टूपुर : इसमें एलकेजी के लिए 130 बच्चों की सूची प्रकाशित की गई। एडमिशन 23 से 25 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इसके लिए 10750 रुपये का ड्राफ्ट जमा करना होगा। दूसरी सूची 28 जनवरी को प्रकाशित होगी। 12. सेंट मेरीज इंग्लिश स्कूल बिष्टूपुर : यहां सौ बच्चों की सूची प्रकाशित की गई। एडमिशन 6 एवं 7 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक। सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 19,875 तथा टाटा स्टील कर्मचारियों के लिए 15875 रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट लगेगा। 11 फरवरी को यहां सेकेंड लिस्ट प्रकाशित होगी। 13. आरके मिशन बिष्टुपुर : नर्सरी के लिए 70 तथा एलकेजी के 127 सीट के लिए बच्चों के नाम प्रकाशित किये गये हैं। नर्सरी में एडमशिन के लिए 2535 व एलकेजी के लिए 2615 की फीस निर्धारित की गई है। एडमशिन 23 से 25 जनवरी तक सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। 14. डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल, कदमा : केजी के लिए 201 बच्चों की सूची प्रकाशित की गई है। एडमिशन के लिए 24 व 25 जनवरी को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। एडमिशन की फीस 13120 रुपये निर्धारित की गई है। 15. डीबीएमएस कदमा : नर्सरी के लिए 160 बच्चों की सूची प्रकाशित की गई। 23 जनवरी को एडमिशन स्लीप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक स्कूल काउंटर से मिलेगी। एडमशिन 24 व 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। एडमिशन के समय टाटा स्टील कर्मियों से 8730 तथा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 10230 रुपये का भुगतान करना होगा। 16. जेपीएस, बारीडीह : जेपीएस में फीस 7,550 रुपया लगेंगे। नामांकन चयनित विद्यार्थियों का 23, 24 और 25 जनवरी को स्कूल परिसर में सुबह 8.30 से 11 बजे तक होगा। अगर सीटें बचीं तो दूसरी सूची 27 जनवरी को जारी होगी। 17. एसडीएसएम, सिदगोड़ा : 24 और 25 जनवरी को नामांकन स्कूल परिसर में सुबह 9 से 10 बजे के बीच होगा। एडमिशन फीस 38 सौ रुपये रखी गई है, जोकि चेक और डीडी के माध्यम से जमा की जा सकती है। 18. तारापोर स्कूल, एग्रिको : स्कूल में एडमिशन फीस 10,310 रुपये है। नामांकन 24 जनवरी को स्कूल परिसर में दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच होगा। स्कूल फीस का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। 19. गुलमोहर स्कूल : एडमिशन 23 और 24 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक एडमिशन होगा। 9 हजार रुपये फीस होगी। 20. वैली व्यू स्कूल : टीआरएफ से जुड़े विद्यार्थियों की फीस 10,592 और सामान्य वर्ग के लिए 11 हजार रुपये फीस लगेगी। 21. हिलटॉप स्कूल : फीस 12,100 रुपये फीस है।

