पूर्वी सिंहभूम में टुसू मेला देखने बालीगुमा में उमड़ी लोगों को भीड़

पूर्वी सिंहभूम में टुसू मेला देखने बालीगुमा में उमड़ी लोगों को भीड़

घाटशिला निज संवाददाता

First Published:21-01-2017 04:32:03 PM Last Updated:21-01-2017 04:50:27 PM

बड़ाजुड़ी पंचायत के बालीगुमा गांव में शुक्रवार को टुसू मेला का आयोजन कैनाल किनारे मैदान में हुआ। यहां दर्जनों जगहों से टुसू प्रतिमा प्रतियोगिता के लिए लाई गई थीं। इस दौरान कई स्थानों से अलग-अलग वेश-भूषा में संवरकर नृत्य मंडली पूरे मैदान में नृत्य कर रही थी। मेला का उद्घाटन जिप सदस्य देवयानी मुर्मू ने किया। साथ ही टुसू में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया। बालीगुमा में लगने वाला टुसू मेला शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। इस मेले में कनास के टुसू को प्रथम, चेंगजोड़ा के टुसू को द्वितीय एवं चोड़िंदा के टुसू को तृतीय स्थान मिला। मेला में सभी समुदाय के लोग भाग लेते है। इस अवसर पर खाने-पीने के भी स्टॉल के साथ व आभूषण की दुकानें लगती हैं। मौके पर पूर्व उपप्रमुख जगदीश भकत,पंचायत के उप मुखिया ललीत कृष्ण भकत,वार्ड सदस्य रती कांत भकत, हर वल्लव भकत, सुभाष भकत, श्रृष्टीधर महतो, मंजीत पाल, जोल्हा भकत समेत कमेटि के सभी सदस्य उपस्थित थे। दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में टुसू मेला 21 जनवरी को : दाहीगोड़ा कल्चरल एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को पांचवें वर्ष लगातार टुसू मेला दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में लगेगा। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य डॉ. प्रदीप कुमार बलमुचू उपस्थित रहेंगे। क्षेत्र का सबसे बड़ा टुसू मेला इसी मैदान में लगता है। मेला में प्रथम पुरस्कार 7001 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 5001 एवं तृतीय पुरस्कार 3001 रुपये है। इसके अलावा बड़ी टुसू प्रतिमा लाने पर 500 रुपये एवं प्रत्येक बड़ी टुसू को 500 रुपये सांत्वना पुरस्कार भी दिया जायेगा। आयोजन समिति ने पांच सदस्यीय चयन समिति का भी गठन किया है। ये समिति ही टुसू, नृत्य दल का चयन करेंगी। इसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। यह जानकारी सत्यजीत सीट, कंचन कर, मृत्युंजय बोस, अमित राय, संदीप राय चौधरी समेत कमेटी के अन्य लोगों ने दी।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: Tusu fair view in East Singhbhum Baliguma drew in a crowd of people

From around the Web