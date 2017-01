हर साल छह सौ लोगों को आत्महत्या से रोक रहा जीवन

जमशेदपुर। संवाददाता

First Published:19-01-2017 05:32:52 PM Last Updated:19-01-2017 05:40:44 PM

सामाजिक संस्था जीवन हर साल लगभग छह सौ बच्चों और बड़ों को काउंसिलिंग करके आत्महत्या से रोक रही है। इससे पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्याओं में कमी आई है। इसके बावजूद हर साल औसतन दो सौ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। शहर में आत्महत्या करने वालों की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। लोग तनाव में आकर जीवन जीने के बजाय आत्महत्या कर लेना ज्यादा आसान समझ रहे हैं। इनमें नाबालिग और छात्र-छात्राओं की संख्या भी कम नहीं है। अभियान चला रहा जीवन : छात्रों को तनावमुक्त रखने के लिए संस्था जीवन के सदस्य लगभग 25 स्कूलों और कंपनियों में नियमित रूप से अभियान चला रहे हैं। संस्था के सदस्य महावीर राम का मानना है कि तनावमुक्त बच्चे ही जीवन की परीक्षा में पास हो सकते हैं। इसके लिए जीवन के सदस्य जमशेदपुर व आदित्यपुर समेत आस-पास के स्कूलों में छात्रों की काउंसिलिंग कर रहे हैं। मापा जाता है तनाव का स्तर : संस्था जीवन के सदस्य स्कूलों में जाकर छात्रों की एक विशेष तरह की परीक्षा लेते हैं। पहले स्कूलों में छात्रों से विशेष तरह का फॉर्म (प्रश्नपत्र) भरवाया जाता है। बच्चों द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार ही उनके तनाव के स्तर को मापते हैं। इसके बाद बच्चे की काउंसिलिंग कर उसे समझाया जाता है। अभियान से आई कमी : संस्था द्वारा लगातार अभियान चलाए जाने से स्कूली बच्चों की आत्महत्या दर में कमी आई है। इसके बावजूद कुल आत्महत्या की संख्या चिंताजनक है। संस्था द्वारा काउंसिलिंग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 6555555 भी जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर हर साल लगभग छह सौ ऐसे लोग फोन करते हैं जो किसी न किसी वजह से आत्महत्या करने की सोच रहे होते हैं। इन लोगों को जीवन के विशेषज्ञ काउंसिलिंग करके आत्महत्या से रोकते हैं। ये भी जानें -पिछले कुछ वर्षों तक शहर में होने वाली कुल आत्महत्याओं का दस प्रतिशत मानगो पुल से कूदकर हो रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने मानगो पुल के दोनों ओर बाड़े लगवा दिए -औसतन हर दूसरे दिन शहर में एक आत्महत्या हो रही है -शहर में हर महीने हो रहीं औसतन 15 आत्महत्याएं -आंकड़ों के अनुसार साल में 200 से ज्यादा आत्महत्याएं हो रहीं जमशेदपुर में -विद्यार्थियों की कुल आत्महत्या की संख्या में छात्रों के मुकाबले छात्राओं की संख्या पचास प्रतिशत ज्यादा जमशेदपुर में आत्महत्या के आंकड़े साल आत्महत्या के मामले छात्रों की संख्या % (विद्यार्थी ) % (छात्र) % (छात्राएं) 2010 200 43 21.5 37.0 63.0 2011 206 39 19.0 36.0 64.0 2012 208 32 15.4 28.0 72.0 2013 216 40 18.5 32.5 67.5 2014 211 30 14.2 33.0 67.0 2015 197 13 6.60 36.0 64.0 2016 193 19 9.8 26.3 73.6 (स्रोत : जीवन संस्था)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web